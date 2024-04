Deutschfeistritz holt einen Punkt gegen den GAK - wichtiger Punkt im Abstiegskampf

Details Montag, 08. April 2024 17:41

Als klarer Favorit musste GAK 1902 Amateure einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz nicht über ein 1:1-Remis hinaus. SV Deutschfeistritz stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Tobias Rumpl traf kurz vor der Pause für den Grazer Stadt Klub

Wenige Augenblicke nach dem Anpfiff führte der Außenseiter schon

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV AQUAFUX Deutschfeistritz bereits in Front. Ali Ivanescu markierte in der ersten Minute die Führung - der Spielertrainer wurde per Kopf optimal angespielt und schlenzte den Ball vorbei an Keeper Haris Mujanic. Der Gastgeber führte vor 150 Zuschauern somit mit 1:0.

Die Rotjacken kamen nun immer besser ins Spiel, hatten mehr Ballbesitz, kamen in Richtung Tor - richtig gefährlich wurde man jedoch zumeist nicht. Das änderte sich dann kurz vor der Pause.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Tobias Rumpl zum Ausgleich für GAK Amateure. Man spielte eine gute Kombination die rechte Seite, der Ball wurde in die Mitte gespielt und der freistehende Schütze verwandelte sicher zum 1:1.

Deutschfeistritz kommt motiviert aus der Kabine

Das Team aus der Abstiegszone trat in dieser Begegnung mutig auf und versteckte sich nicht vor dem Favoriten,

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei Top Möglichkeiten für die Hausherren. Als erster war es Merkscha mit einer guten Aktion. Den Eckball danach setzt Ivanescu knapp über das Kreuzeck! Das wäre wieder der schnelle Start gewesen. Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Nun übernahm der Favorit immer mehr das Spiel und zeigte für ein Unterligateam ausgezeichnete Ballstafetten. Die Füxe waren nun zunehmend mit Augaben in der Defensive beschäftigt, versuchten ihr Glück im Konterspiel. Tore fielen im weiteren Verlauf jedoch keine mehr.

Der Schlusspfiff durch den Schiedsrichter setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der nicht erwarteten Punkteteilung.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Deutschfeistritz holte mit diesem Punkt einen wichtigen Zähler, den man nicht unbedingt erwarten konnte. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel, in den letzten Begegnungen zeigte sich in diesem Bereeich eine deutliche Verbesserung. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit aber nochnicht.

SV Deutschfeistritz verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. SV AQUAFUX Deutschfeistritz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Sicherlich ist das Ergebnis für GAK 1902 Amateure nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Beim Gast greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 22 Gegentoren stellt die junge Mannschaft die beste Defensive der Unterliga Mitte. Nur zweimal gaben sich die Rotjacken bisher geschlagen. Seit sechs Begegnungen hat das Team das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag tritt SV Deutschfeistritz bei USV St. Marein bei Graz an, während die GAK 1902 Amateure einen Tag zuvor SV Andritz empfangen.

Stimme zum Spiel

Ali Ivanescu - Trainer Deutschfeistritz "Ein Punktgewinn, der für die Moral sehr wichtig ist. Es ist zur Zeit sicherlich schwer uns zu schlagen, da wir als Einheit in die Spiele gehen. Der GAK ist spielerisch bestimmt die beste Mannschaft der Liga!" Aufstellungen: SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer (K) - Manuel Pöschl, Marco Moser, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer - Georg Merkscha, Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Valentin Grinschgl, Robin Friesenbichler, Nico Sellitsch, Philipp Url, Peter Willenshofer, Markus Kriegl



Trainer: Ali Alexander Ivanescu

GAK 1902: Haris Mujanic, Tobias Schöggl, Almin Babic, Fabian Frank, Martin Murg, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Erdonit Prestreshi, Gabriel Zirngast, Daniel Emiohe, Tobias Rumpl (K)



Ersatzspieler: Davis Kollmann, Mykola Tomich, Jakob Fasching, Avdullah Shala, Amar Fajic, Valentin Kopp



Trainer: Martin Spreitz Foto und Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – GAK 1902 Amateure, 1:1 (1:1)

43 Tobias Rumpl 1:1

1 Ali Alexander Ivanescu 1:0

