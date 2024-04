Lehrstunde für SU Hitzendorf - SV Thal sorgt für Sensation mit überzeugendem 5:0-Sieg!

Details Freitag, 12. April 2024 22:54

SV Thal hat mit dem Sieg über SU Hitzendorf einen Coup gelandet. In einem hochkarätigen Derby zwischen dem SV Thal und der Sportunion Hitzendorf lieferten sich die beiden Mannschaften ein feuriges Duell, das mit einer überraschenden 5:0-Sensation endete. Sportunion Hitzendorf hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Der SV Thal war von vielen Experten schon abgeschrieben und sammelt nun fleißig Punkte

Der Abstiegskandidat führt zur Pause mit 1:0

Thal ging als klarer Außenseiter in das Spiel, während Hitzendorf als Favorit gehandelt wurde. Zum Derby waren knapp 300 Zuschauer im Stadion versammelt, um das Aufeinandertreffen der Lokalrivalen zu verfolgen.

Das Spiel begann mit einer Großchance für die Gäste, die jedoch ungenutzt blieb (9. Minute). In der 29. Minute gelang Thal dann der Führungstreffer durch einen Treffer von Moritz Langmann. Trotz eines Treffers an die Latte der Gastgeber blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen 1:0-Vorsprung für Thal. Da hatte Andrei-Cosmin Anghel im Tor der Gastgeber Glück, ansonsten spielte er eine souveräne Partie wie seine Nebenleute auch.

Nach Wiederanpfiff erlebte der Favorit sein Wunder

Nach dem Seitenwechsel legte Thal eine beeindruckende Leistung an den Tag. In der 53. Minute erzielte Langmann mit einem glänzenden Freistoß das 2:0 - der Torschütze schnürte mit diesem zweiten Treffer einen Doppelpack.

Das Thaler Tor blieb weiterhin gut geschützt, mit dem jungen Keeper, der mehrere gefährliche Angriffe der Gäste vereitelte. Nach einer Stunde hatte der Gast gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer - es kam alles ganz anders.

Die Sensation nahm weiter ihren Lauf, als Christoph Groß in der 66. Minute zum 3:0 traf und Dani Ott in der 75. Minute nach perfekter Vorlage auf 4:0 erhöhte. Doch damit nicht genug, denn in der Nachspielzeit setzte Ott mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum beeindruckenden 5:0-Sieg für Thal.

Die Heimmannschaft zeigte eine herausragende Leistung, während Hitzendorf am Ende ein Desaster erlebte. Thal demonstrierte mit diesem Sieg eine bemerkenswerte Leistung im Abstiegskampf und überraschte nicht nur die Zuschauer, sondern auch die gesamte Unterliga Mitte mit einer wahrhaft sensationellen Vorstellung.

Letztlich feierte SV Thal gegen SU Hitzendorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der drei Zähler machte SV Thal im Klassement keinen Boden gut. SV Thal bessert seine Bilanz jedoch auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt Sportunion Hitzendorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SV Thal ist SVU well welt Kumberg (Freitag, 20:00 Uhr). SU Hitzendorf misst sich am selben Tag mit SV Übelbach (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Alex Pettinger - Sportlicher Leiter SV Thal

"Das war ein hoch intensives Spiel beider Mannschaften! Kampfbetontes Derby und wir waren der verdiente Sieger dieser Partie. Kampf, Leidenschaft und Tore. Diese Form nehmen wir mit Sicherheit für die nächsten Spiele mit - Gratulation an unsere junge Mannschaft!"

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Michael Elias Groß, Ahmet Palic, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Christoph Groß



Ersatzspieler: Stefan Fladerer, Maksym Piskun, Viacheslav Moroz, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Jakob Orasche



Trainer: Goran Mikolaj

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Thomas Friedl, Julius Ortner - Dennis Weigelt, Michael Seufzer (K), Michael Marko, Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger, Manuel Nagl-Gsöls



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Lukas Mauerhofer, Gabriel David Trummer, Amar Mujanic, Marko Grgic, Moritz Gutjahr



Trainer: Michael Herrmann Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal – Sportunion Hitzendorf, 5:0 (1:0)

91 Daniel Ott 5:0

74 Daniel Ott 4:0

65 Christoph Groß 3:0

53 Moritz Langmann 2:0

26 Moritz Langmann 1:0

