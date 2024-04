Remis in letzter Minute: Voura in der Nachspielzeit erfolgreich - Peggau und Feldkirchen trennen sich mit einem 1:1

Details Samstag, 13. April 2024 13:41

Nach über 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SV Baumit Peggau und SV Feldkirchen 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte Feldkirchen einen 3:0-Sieg gefeiert.

Ausgleich in der 92.Minute durch Stefan Voura

Die Zuschauer waren gespannt, ob Peggau seine jüngste Form beibehalten konnte, während Feldkirchen darauf abzielte, nach einem langsamen Start ins Frühjahr endlich wieder in die Spur zu kommen. Unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Gottfried Greistorfer und seines Assistenten Franz Leitinger begann das Spiel - man zeigte fünf gelbe Karten, die Partie war insgesamt fair.

Peggau setzte von Anfang an auf ein energisches Spiel, aber auch der Gast hatte sich viel vorgenommen. Schon in der 19. Minute erhielt Peggau einen Elfmeter, nachdem ein Feldkirchner Spieler im Strafraum ein Foul begangen hatte. Manuel Trojer trat an und verwandelte den Strafstoß souverän, was die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Die erste Halbzeit verlief intensiv, aber trotz einiger Versuche gelang es Feldkirchen nicht, den Rückstand zu egalisieren. Mit einem knappen Vorsprung für Peggau ging es in die Pause.

Ausgleich in der Nachspielzeit - es endet mit einem 1:1

In der zweiten Halbzeit verstärkte Feldkirchen seine Angriffsbemühungen und setzte Peggau unter Druck. Doch die Abwehr von Peggau hielt standhaft. In der 92. Minute jedoch gelang es Stefan Voura von Feldkirchen, eine Lücke in der Verteidigung zu finden und den Ball ins kurze Eck zu befördern, was den heiß ersehnten Ausgleichstreffer für Feldkirchen bedeutete.

Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften endete das Spiel schließlich mit einem Unentschieden von 1:1. Peggau behält damit seine Serie ungeschlagener Spiele bei, während Feldkirchen weiterhin nach Stabilität sucht, um im Frühjahr wieder voll durchzustarten. Nun kehrten einige Stammkräfte in Feldkirchen jedoch in das Team zurück und man darf gespannt sein, wie sich das Spiel der Strohmayer Truppe entwickeln wird.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Peggau derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die Gastgeber seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

SV Feldkirchen verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Feldkirchen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der Gast trotzdem vorläufig und steht nun auf Rang drei.

Am kommenden Samstag tritt SV Baumit Peggau bei SV Union Liebenau an, während SV Feldkirchen einen Tag zuvor SV Andritz empfängt.

Stimmen zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Ich denke wir waren über das Spiel die stärkere Mannschaft. Am Ende haben wir einen Punkt geholt. Die Saison ist noch lang - wir müssen nicht aufsteigen. Wir spielen von Woche zu Woche und es ist schön, dass unsere Stammkräfte jetzt langsam alle wieder an Board sind!"

Norbert Lesovsky - Trainer Peggau

"Wenn ich ehrlich bin, stelle ich fest, dass Feldkirchen schon die spielbestimmende Mannschaft war. Trotzdem führten wir und das bis kurz vor Abpfiff - waren das jetzt zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Punkt? Wenn man so kurz vor dem Ende den Dreier abgibt, fühlt es sich trotzdem nicht gut an!"

Aufstellungen: SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Tobias Ritonja - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser, Lukas Hartleb - Paul Krebs



Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Robert Affenberger, Robin Haberl, Andreas Hostniker, Marco Harrer, Samuel Peinsipp



Trainer: Norbert Lesovsky

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) -



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Nico Kiss, Edin Ibric, Patrick Kopp, Raphael Koval, Alija Lejlic



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV Feldkirchen, 1:1 (1:0)

92 Stefan Voura 1:1

20 Manuel Trojer 1:0

Details

