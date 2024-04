Gak Amateure und SV Andritz liefern packendes Spitzenspiel mit 2:2-Unentschieden

Details Samstag, 13. April 2024 21:19

In einem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel der Unterliga Mitte trafen die Gak Amateure und der SV Andritz aufeinander, wobei beide Mannschaften hochmotiviert waren, um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze zu sammeln. Das Spiel endete in einem hochklassigen Match vor über 400 Zuschauern mit einem 2:2 Unentschieden. Im Herbst hatten die Rotjacken das Hinspiel für sich entschieden und einen 6:1-Sieg gefeiert. Seitdem haben sich die Gäste massiv im Spiel entwickelt.

Es war auf der Tribüne richtig was los und auf dem Feld noch mehr - Spitzensport in Weinzödl

Spitzenfußball in der Unterliga Mitte - beide Teams auf höchstem Niveau

Die Partie begann mit einem regelrechten Sturmlauf beider Mannschaften. Schon in den Anfangsminuten wurden die Torhüter auf beiden Seiten auf die Probe gestellt, wobei sowohl die Gak Amateure als auch der SV Andritz gefährliche Angriffe starteten. Besonders bemerkenswert war ein Freistoß des GAK, der mit großer Präzision auf das Tor geschossen wurde, aber von Andritz' Torhüter Stefan Lenhart mit einer spektakulären Parade entschärft wurde.

Die erste Halbzeit verlief mit mehr Ballanteilen der Rotjacken, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Insgesamt konnten sich Trainer Pegrin und das Gästeteam bei ihrem Keeper bedanken, dass der Gastgeber noch nicht in Führung lag. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff war es dann aber so weit:

In der 40. Minute gelang es den Gak Amateuren, in Führung zu gehen. Kapitän Tobias Rumpl kam nach einem Pressball an die Kugel und zog mit einem Distanzschuss ab. Diesen Ball konnte dann selbst der starke Gästekeeper nicht halten und die junge GAK Mannschaft führte mit 1:0! Wer glaubte, SV Andritz sei geschockt, irrte.

Die Freude bei den Gastgebern währte nicht lange, da Andritz nur wenige Minuten später durch einen Treffer ihres Goalgetters Denis Muratovic den Ausgleich erzielte - er schloss einen der starken Konter der Gäste mustergültig ab.

Mit einem Pausenstand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause, in der beide Trainer ihre Teams neu einstellten, um in der zweiten Hälfte durchzustarten.

Nach der Pause ging es auf dem hohen Niveau weiter - am Ende stand ein Unentschieden

In den Kabinen motivierten beide Trainer die Teams, dieses Spektakel noch ein wenig zu befeuern und tatsächlich setzte sich das intensive Spiel auch nach dem Seitenwechsel fort. In der 58. Minute gelang den Gak Amateuren erneut die Führung. Die Kombination, die zum 2:1 führte wurde im Training erarbeitet und im Spiel perfekt umgesetzt. Avdullah Shala versetze das Team und die GAK Fans in einen Freudentaumel.

Doch Andritz bewies erneut ihre Entschlossenheit und erzielte in der 76. Minute durch einen Elfmeter den erneuten Ausgleich. Denis Muratovic behielt die Nerven und der Endstand war hergestellt.

Trotz zahlreicher Bemühungen auf beiden Seiten und einigen taktischen Wechseln blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff hochspannend. Die eingewechselten Spieler konnten nämlich tatsa+ächlich weitere Impulse setzen.

Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem verdienten 2:2-Unentschieden, wobei keines der Teams als klarer Sieger hervorging.

Dieses Ergebnis lässt die Frage nach dem Gewinner des Spiels offen, zeigt jedoch die Qualität und den Kampfgeist beider Mannschaften. Während die Gak Amateure ihre gute Form und ihr Potenzial unter Beweis stellten, zeigte der SV Andritz einmal mehr, dass sie sich zu Recht ebenso als ernstzunehmender Verfolger des Tabellenführers aus Kainbach positionieren.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Offensiv konnte GAK Amateure in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 58 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Offensiv sticht aber auch der SV Andritz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 50 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

In der Tabelle stehen die Rotjacken damit auch unverändert auf Rang drei. Nur zweimal gab sich GAK Amateure bisher geschlagen. Zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat SV Andritz derzeit auf dem Konto. Der Gast ist nun seit elf Spielen, GAK 1902 Amateure seit sieben Partien unbesiegt.

Der GAK tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei USV St. Marein bei Graz an. Bereits zwei Tage vorher reist SV Andritz zu SV Feldkirchen.

Stimmen zum Spiel

Marco Pegrin - Trainer Andritz

"Ein erwartetes schweres Spiel für unsere ersatzgeschwächte Mannschaft - Kompliment an das junge GAK Team, das uns in der ersten Halbzeit dominierte und ein höherer Rückstand in der 1.Halbzeit konnte zu Beginn nur nur durch eine solide Leistung unseres Goalies verhindert werden - trotzdem haben wir nicht aufgesteckt und gingen mit einem verdienten X in die Pause. In der der 2. Halbzeit kamen wir besser ins Spiel - Kompliment an unsere Wechselspieler die viel Moral zeigten - wir hätten das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können - aber insgesamt eine gerechte Punkteteilung!"

Tobias Rumpl - Kapitän GAK

"Wir haben über die Moral in unserer Mannschaft diesen Punkt geholt. Ja, es wäre auch ein Sieg möglich gewesen, aber irgendwie wollte der Ball nicht öfter ins Tor. Man hat gesehen, dass in beiden Teams viel Qualität steckt und das war schon ein gutes Spiel für die Zuschauer. Wir sind toll in dieses Spiel gestartet und haben insgesamt eine starke Mannschaftsleistung gezeigt!"

Aufstellungen: GAK 1902: Haris Mujanic, Tobias Schöggl, Arlind Azemi, Almin Babic, Avdullah Shala, Fabian Frank, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Felix Köchl, Andre Dirnberger, Tobias Rumpl (K)



Ersatzspieler: Maximilian Fahler, Jakob Fasching, Amar Fajic, Erdonit Prestreshi, Daniel Emiohe, Valentin Kopp



Trainer: Michael Liendl

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Michel Micossi, Christoph Erker, Paul Schlager - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Jakob Dietmar Riegler, Jacopo Julius Corda, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Andritz, 2:2 (1:1)

75 Denis Muratovic 2:2

59 Avdullah Shala 2:1

48 Denis Muratovic 1:1

42 Tobias Rumpl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.