St.Marein unterliegt Deutschfeistritz und rutscht in Richtung Abstiegszone

Details Sonntag, 14. April 2024 19:28

SV AQUAFUX Deutschfeistritz erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen USV St. Marein bei Graz. Im Hinspiel hatte USV St. Marein/Graz mit 3:1 die Oberhand behalten. Seitdem hat sich in der Unterliga Mitte viel verändert. Die zeitweise abgeschlagenen Teams aus Thal, Deutschfeistritz und Eggersdorf begannen in den letzten Wochen Punkte zu sammeln.

In den letzten Wochen geht zumeist Deutschfeistritz als Sieger vom Feld - hier in Kumberg. Man ist die beste Mannschaft der Rückrunde.

Sommerlicher Fußball in St.Marein - torlos ging es in die Pause

Es war sommerlich warm in St.Marein bei diesem Spiel, die Teams konnten in der Anfangsphase kaum Gefahr entwickeln und der 1. Höhepunkt war die Trinkpuse nach einer knappen halben Stunde. Kurze Zeit später sahen die 150 Zuschauer die erste Torchance im Spiel, James Cook konnte diese locker verhindern.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und SV Deutschfeistritz ohne Torerfolg in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel lief das Heimteam in ein 0:3 Debakel

Für das erste Tor sorgte Robin Friesenbichler. In der 58. Minute traf der Spieler von SV Deutschfeistritz ins Schwarze. Georg Merkscha versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (75.). Der Torschütze sah dann wenige Minuten später glatt Rot nach einer Tätlichkeit (80.). In der Nachspielzeit besserte Friesenbichler seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen zweiten Tagestreffer per Elfmeter für SV AQUAFUX Deutschfeistritz erzielte. Am Ende verbuchte SV Deutschfeistritz gegen St. Marein die maximale Punkteausbeute.

Die Krise des USV St.Marein in Zahllen und Fakten

USV St. Marein bei Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. USV St. Marein befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Deutschfeistritz weiter im Abstiegssog. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das aktuelle Abschneiden von St. Marein in dieser Saison. Die schmerzliche Phase dauert an - bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer. Nächste Woche empfängt man den GAK, es bleibt zu befürchten, dass sich das aktuelle Abstiegstrio weiter nähert. Noch hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Thal.

Mannschaft der Stunde - Deutschfeistritz

Trotz der drei Zähler machte SV Deutschfeistritz im Klassement keinen Boden gut - aber man näherte sich dem Gegner dieses Wochenendes an. SV AQUAFUX Deutschfeistritz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. SV Deutschfeistritz ist seit vier Spielen unbezwungen, wer hätte das vor einigen Wochen gedacht? Nun empfängt man den Tabellenführer, der am Freitag gegen Eggersdorf daheim verlor.

Während USV St. Marein bei Graz am kommenden Sonntag GAK 1902 Amateure empfängt, bekommt es SV AQUAFUX Deutschfeistritz am selben Tag mit USV A-TEC OFNER Kainbach I zu tun.

Aufstellungen: St. Marein/Graz: James Steven Cook - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Dominik Müller, Markus Resch - Pavle Savkovic, Gabriel Danilet, Adrian Ofner - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Daniel Frank, Marco Stiglmayr



Trainer: Wolfgang Kiegerl

SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer (K) - Manuel Pöschl, Marco Moser, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer - Georg Merkscha, Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Valentin Grinschgl, Robin Friesenbichler, Martin Schriebl, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch, Markus Kriegl



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 0:3 (0:0)

95 Robin Friesenbichler 0:3

75 Georg Merkscha 0:2

58 Robin Friesenbichler 0:1

