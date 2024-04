Dritter Sieg für Eggersdorf in Folge - Grambach ohne Sieg im Frühjahr

Details Samstag, 20. April 2024 01:22

USV Eggersdorf gewann das Freitagsspiel gegen SV Raaba-Grambach mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Für Eggersdorf ging es in diesem Spiel um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Grambach darauf aus war, seine Formkurve nach oben zu bringen, nachdem es im Frühjahr noch nicht in die Spur gefunden hatte. Nach 90 Minuten hatte schließlich Eggersdorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatten die Gastgeber noch einen 2:0-Sieg für sich verbucht.

zumeist liefen die Schwarzen den Gelben hinterher

Eggersdorf dominierte das Spiel und führt zur Pause mit 2:0

Das Spiel begann mit einem raschen Tempo, und schon in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 4. Minute setzte Grambach mit einem gefährlichen Schuss von Granitzer ein erstes Zeichen, doch Eggersdorfs Torwart Rössl behielt die Nerven und entschärfte die Situation. Nur zwei Minuten später bot sich Eggersdorf eine vielversprechende Chance, als eine Flanke von rechts in den Strafraum segelte, jedoch Pölzl knapp am Ball vorbeisegelte.

Die Gastgeber blieben hartnäckig und drückten weiter auf das Grambacher Tor. In der 26. Minute zahlte sich ihr Einsatz aus, als sie nach einer präzisen Flanke von rechts durch Pölzl in Führung gingen. Doch auch Grambach gab nicht auf und versuchte, zurückzuschlagen - das deutliche Chancenplus lag jedoch bei den Gastgebern. In der 36. Minute erhöhte Eggersdorf auf 2:0, als Rossmann nach einem Corner per Kopfball unhaltbar ins Kreuzeck traf. Mit der Führung für USV Eggersdorf ging es in die Kabine.

Am Ende holt der Gastgeber neun Punkte in Folge

Die Gäste steckten nicht auf und kämpften weiter, aber Eggersdorf behielt die Kontrolle über das Spiel. In der 70. Minute gelang Benko nach einem schnellen Konter das 3:0 für Eggersdorf.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 3:0 Matija Benko läuft alleine aufs Tor und schiebt die Kugel trocken ein Florian Kober, Ticker-Reporter

Doch Grambach ließ sich nicht entmutigen und erzielte in der 74. Minute durch Griesbacher einen Treffer zum 3:1.

Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten änderte sich am Ergebnis nichts mehr, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für Eggersdorf. Die Gastgeber sicherten sich somit wichtige Punkte im Abstiegskampf und zeigten eine beeindruckende Leistung vor 250 Fans. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte USV Taucher-Erdbau Eggersdorf gegen SV Technopark Raaba-Grambach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nachdem Eggersdorf die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt USV Taucher-Erdbau Eggersdorf aktuell den vierten Rang. Für USV Eggersdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Eggersdorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, was neun Punkte aus den letzten drei Spielen belegen.

SV Raaba-Grambach ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Gast bisher ein. Raaba-Grambach rangiert mit 24 Zählern auf dem zehnten Platz des Tableaus. Sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat die Wemmer Truppe momentan auf dem Konto. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert das Team im Klassement weiter an Boden.

Nächster Prüfstein für USV Eggersdorf ist SV Thal (Freitag, 19:00 Uhr). Raaba-Grambach misst sich am selben Tag mit SV AQUAFUX Deutschfeistritz (18:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Thomas Petz - Trainer Eggersdorf

"Meine Mannschaft hat alles umgesetzt. Wir sind jetzt stark und Grambach in einer schwierigen Situation - psycholgisch war das gut für uns. Wir hatten zahlreiche gute Chancen und das Team hat alles gegeben. Hier kämpfen alle gegen den Abstieg - inclusive der zahlreichen Fans!"

Daniel Brauneis - SV Grambach

"Was sagt man dazu, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht - auf gut steirisch: bist in da Oaschstroßn, dann bist in da Oaschstroßn"!

Aufstellungen: Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Matija Benko, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Oliver Hofer, Andreas Adam, Mark Sattler, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Patrick Pirs, Marko Jelencic, Wolfgang Schwarz, Josef Seidl, Josip Benko



Trainer: Thomas Petz

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Gottfried Janisch, Michael Fras (K), Franz Steinkellner, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Fabian Granitzer, Pascal Gressler, Daniel Brauneis, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Diego Grigoras, Marko Posavec, Richard Wemmer, Rigon Gashi



Trainer: Richard Wemmer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV Technopark Raaba-Grambach, 3:1 (2:0)

75 Marvin Griesbacher 3:1

70 Matija Benko 3:0

36 Georg Rossmann 2:0

24 Joseph Pölzl 1:0

