Kumberg dreht das Spiel und siegt gegen Thal - Gast führte mit 2:0

SVU well welt Kumberg gewann das Freitagsspiel gegen SV Thal mit 4:2. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet. So zeigte sich Kumberg im Frühjahr bisher in wechselhafter Form, während Thal, trotz guter Leistungen zuletzt, weiterhin voll im Abstiegskampf steckt. Das Spiel versprach somit eine spannende Begegnung zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Ambitionen.

Kumberg spielt eine abwechslungsreiche Saison, konnte insgesamt sieben Siege feiern

Langmann trifft im Doppelpack und Thal führt mit 2:0 - Anschlusstreffer noch vor der Pause

In den ersten 15 Minuten Spielzeit war es Kumberg, das zwar Druck machte, jedoch ohne eine wirkliche Top-Chance zu kreieren. Doch in der 17. Minute bot sich Thal eine Vierfach-Chance, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Der Kumberger Keeper Schlager zeigte starke Aktionen und hielt sein Team vorerst im Spiel.

Plötzlich gelang Thal in der 21. Minute durch einen tollen Weitschuss von Moritz Langmann die Führung. Langmann nahm den Ball aus der Luft und zog aus gut 25 Metern ab, der Ball senkte sich perfekt ins obere Eck - ein Treffer, der die Gäste jubeln ließ.

Nur wenige Minuten später erhöhte der selbe Spieler mit einem Heber auf 2:0 für Thal. Ein langer Ball wurde von der Abwehr nicht entscheidend geklärt, Langmann erkannte die Chance und hob den Ball über den herausstürmenden Keeper hinweg ins Tor. Das Spiel schien sich zu Gunsten der Gäste zu entwickeln, die zunächst aktiver waren und sich die besseren Chancen erarbeiteten.

Doch Kumberg kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 38. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Kevin Hacker nach einem Freistoß. Die Gastgeber drückten auf den Ausgleich, scheiterten jedoch knapp vor dem Halbzeitpfiff. SV Thal hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Am Ende holt Kumberg die drei Punkte, die Thal in der Abstiegszone nun fehlen

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Ausgleichstreffer von Kumberg in der 46. Minute durch Fabian Tödtling. Ein langer Ball wurde von der Abwehr unterschätzt, Tödtling war schneller als die Verteidiger und schob den Ball souverän am herausstürzenden Keeper vorbei ins Tor.

In der 78. Minute gelang Kumberg schließlich die erneute Führung zum 3:2. Ein langer Ball wurde in den Strafraum gespielt, wo Markus Ostermann am schnellsten reagierte und den Ball über die Linie drückte. In der 81. Minute baute Kumberg die Führung weiter aus, als Max Birke mit einem schönen Schuss das 4:2 erzielte. Ein abgewehrter Ball landete vor seinen Füßen, und er zog direkt ab, der Ball schlug unhaltbar im Netz ein.

Thal versuchte noch einmal alles, doch die Luft schien langsam raus zu sein.

Das Spiel endete schließlich mit einem wichtigen 4:2-Sieg für den SVU Well Welt Kumberg. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bewiesen sie Kampfgeist und sicherten sich drei wichtige Punkte um nicht selbst Gefahr zu laufen und in die Abstiegszone zu rutschen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Kumberg machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. SVU well welt Kumberg verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate von SVU Kumberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

65 Gegentreffer hat SV Thal mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Mitte. Mit lediglich 13 Zählern aus 19 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. SV Thal musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten weiterhin schwierig.

Am nächsten Freitag reist Kumberg zu SV Übelbach, zeitgleich empfängt SV Thal USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zu einem sogenannten "Sechs-Punkte-Spiel".

Stimme zum Spiel

Bernhard Auer - Legende SV Kumberg

"So muss man nach einm 0:2 zurück kommen - das zeugt von einer guten Mentalität. Ich bin ja nur noch Beobachter, aber mir gefiel das schon!"

Aufstellungen:

Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Fabian Tödtling, Marco Zierler - Matthias Magor



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Alexander Zartl, Wisam Hagi, Lorenz Wieser, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits



Trainer: Matthias Hopfer , BEd

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Michael Elias Groß, Lukas Ott, David Paar, Ahmet Palic - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Christoph Groß



Ersatzspieler: Stefan Fladerer, Maksym Osoka, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Maksym Piskun, Jakob Orasche



Trainer: Goran Mikolaj Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Thal, 4:2 (1:2)

86 Max Birke 4:2

83 Markus Ostermann 3:2

48 Fabian Tödtling 2:2

39 Kevin Hacker 1:2

25 Moritz Langmann 0:2

22 Moritz Langmann 0:1

