Souveräner Erfolg bei SV Deutschfeistritz - Kainbach verteidigt die Tabellenführung

USV A-TEC OFNER Kainbach I erreichte einen 3:0-Erfolg bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz. An der Favoritenstellung ließ USV Kainbach I keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Deutschfeistritz einen Sieg davon. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Kainbach I hatte mit 2:1 die Oberhand behalten. Der Gastgeber war zuletzt in guter Form, letztlich war der Aufstiegsaspirant aber eine Nummer zu groß.

Nur 28 Gegentore musste Kainbach bisher in dieser Saison verkraften - man führt die Tabelle an

Der Tabellenführer führt zur Pause mit 1:0

Der Gast spielte gefällig mit, agierte aus einer sicheren Abwehr heraus und die Kainbacher zogen ihr gewohntes Offensivspiel auf. Es dauerte eine halbe Stunde, da musste Keeper Reiterer dann das erste Mal hinter sich greifen.

Die Führung der Gäste stellte Christian Lieb mit einem platzierten Schuss ins lange Eck sicher. Der Angreifer traf vor 105 Zuschauern zum 1:0. Deutschfeistritz kam zu keinen Gelegenheiten, zu sicher stand die Defensive der Gäste. Zur Pause behielt der Spitzenreiter die Nase knapp vorn.

Nach dem Wiederbeginn machte der Favorit alles klar

Die Gäste agierten weiter aus einer starken Defensive heraus und es gelang weiterhin die Angriffe des Gegners zu neutralisieren. Vor dem Tor konnte man selbst weiterhin nicht für Gefahr sorgen. Kainbach trat zwei Freistöße, die aber nichts einbrachten. Nach einer Stunde fiel dann die Vorentscheidung.

Nico Stoff erhöhte für USV A-TEC OFNER Kainbach mit einem platzierten Schuss auf 2:0 (58.). Der Treffer von Lieb in der 83. Minute nach einem Konter war dann der Endstand. Deutschfeistritz hatte im gesamten Spiel eine klare Torchance. Ein starker Auftritt ermöglichte USV Kainbach am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Auf 13. Rang hielt sich SV Deutschfeistritz in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. SV Deutschfeistritz kassierte insgesamt zahlreiche Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Kainbach 40 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe von USV A-TEC OFNER Kainbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Man nähert sich dem Aufstieg in die Oberliga.

Nächster Prüfstein für SV AQUAFUX Deutschfeistritz ist SV Technopark Raaba-Grambach (Freitag, 18:00 Uhr). USV Kainbach I misst sich am selben Tag mit USV St. Marein bei Graz (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Dominik Reiterer - Tormann Deutschfeistritz "Da muss man so ehrlich sein, in diesem Spiel waren wir chancenlos. Der Gegner hat das Spiel im Griff gehabt und war uns überlegen. Mit nur einer Torchance im Spiel kann man gegen Kainbach nicht gewinnen!" Aufstellungen: SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer (K) - Manuel Pöschl, Marco Moser, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer - Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Robin Friesenbichler, Matthias Schlögl

Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Valentin Grinschgl, Martin Schriebl, Nico Sellitsch, Nicola Wenzel, Markus Kriegl

Trainer: Ali Alexander Ivanescu

USV A-TEC OFNER Kainbach I: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Oliver Pail, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Manuel Reiter, Max Hofer, Thomas Anhell, Benjamin Schweighofer, Robin Moroder, Simon Pansy

Trainer: Matthias Sternthal Bericht und Foto Florian Kober, Foto SV Deutschfeistritz

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – USV A-TEC OFNER Kainbach I, 0:3 (0:1)

83 Christian Lieb 0:3

58 Nico Stoff 0:2

31 Christian Lieb 0:1

