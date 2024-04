Abstiegskampf pur: Eggersdorf siegt im Kellerduell - drei wichtige Punkte gegen Thal

Details Freitag, 26. April 2024 23:50

USV Eggersdorf sammelte mit dem 3:2-Sieg gegen SV Thal drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Eggersdorf wurde der leichten Favoritenrolle nach den letzten drei Siegen in Folge somit gerecht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten der Gäste ausgegangen.

Vierter Sieg in Folge - man ist zurück im Kampf gegen den Abstieg beim SV Eggersdorf

Gäste führen zur Pause mit 2:1 - noch war nichts entschieden

Manuel Hauska brachte USV Taucher-Erdbau Eggersdorf in der siebten Minute nach vorn. Nach einem Corner traf der Routinier spektakulär mit einem Seit-Fallzieher. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Josip Benko (10.), nach einer Flanke in den Strafraum netzte der Mittelfeldspieler zum 0:2.

20 min sind gespielt. Thal wirkt geschockt nach dem überfallartigen Start Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Thal war in den letzten Jahren nie ein gutes Pflaster für die Gäste und so konnte man sich bei dieser Führung auch nicht sicher sein - so kam es dann auch: Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Ott in der 25. Minute - nach einer Unsicherheit in der Abwehr der Gäste verkürzte die Heimmannschaft - Ott hatte zuvor die Defensive alleine auf der linken Seiten stehen gelassen.

Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Der Gast führte in diesem brisanten Duell mit 2:1 - spielerisch kein Leckerbissen, aber Abstiegskampf pur.

Ausgleich und der späte Siegtreffer durch Matija Benko

Thal kam mit viel Esprit aus der Kabine und zeigte eine tolle Moral.

Thal ist besser gestartet, aber die Chancen gehen noch am Tor vorbei Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Für das zweite Tor von SV Thal war Jakob Orasche verantwortlich, der in der 58. Minute das 2:2 besorgte. Zunächst konnte Keeper Rössl den Ball noch abwehren, aber der Thaler Torschütze reagierte blitzschnell und sorgte für den Ausgleich. Nur wenige Minuten später rettete der Gäste Keeper für sein Team - in der 76.Minute dann Anghel für die Gastgeber.

Weiterhin wurde um jeden Zentimeter gekämpft, keine spielerische Offenbarung. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Matija Benko noch einen Treffer parat hatte (89.). Nach einer feinen Einzelleistung traf der Neuzugang nach einer Umschaltaktion zum umjubelten 3:2 für die Gelben.

Letztlich nahm Eggersdorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit 68 Gegentreffern ist SV Thal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Tabellenletzten alles andere als positiv. Die Situation bei der Heimmannschaft bleibt angespannt. Gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Leistungssteigerung von USV Eggersdorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Eggersdorf einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf dem letzten Tabellenplatz ab. Mit vier Siegen in Folge ist Eggersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf setzte sich mit diesem Sieg von SV Thal ab und nimmt nun mit 19 Punkten den zwölften Rang ein, während SV Thal weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt SV Thal bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an, während USV Eggersdorf zwei Tage zuvor SV Übelbach empfängt.

Stimme zum Spiel

Thomas Petz - Trainer Eggersdorf

"Ein schönes Spiel für die Zuschauer war das nicht. Es war auch ausgeglichen, am Ende haben wir die drei Punkte geholt, weil wir jetzt einen guten Spirit im Team haben. Das war der vierte Sieg in Folge und ein ganz wichtiger!"

Aufstellungen: SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Maksym Osoka, Michael Elias Groß, Ahmet Palic, Lukas Ott - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Christoph Groß

Ersatzspieler: Mika Riedler, Maksym Piskun, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Jakob Orasche

Trainer: Goran Mikolaj

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Matija Benko, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, David Kleinhappl (K), Oliver Hofer, Wolfgang Schwarz, Mark Sattler, Manuel Hauska, Josip Benko

Ersatzspieler: Matthias Hostniker, Georg Rossmann, Elias Knapp, Patrick Pirs, Anthony Kos, Marko Jelencic

Trainer: Thomas Petz Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 2:3 (1:2)

89 Matija Benko 2:3

58 Jakob Orasche 2:2

25 Daniel Ott 1:2

10 Josip Benko 0:2

7 Manuel Hauska 0:1

