Andritz verliert gegen Liebenau drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Andritz und SVU Liebenau, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Schon im Hinspiel hatte SV Union Liebenau die Oberhand behalten und einen 4:1-Erfolg davongetragen.

Süden von Graz gewinnt gegen den Norden - Liebenau holt drei Punkte in Andritz

Knappe Führung für die Weber Truppe in Andritz

Beide Teams gingen vor 100 Zuschauern optimistisch in diese Partie. Andritz kämpft um den Aufstieg in die Oberliga, der Aufsteiger aus Liebenau spielt eine starke Saison. Vor einigen Wochen verlor man Trainer Ackerl, der zu Kalsdorf in die Landesliga wechselte.

Maximilian Tschikof brachte sein Team nach einem Abpraller in der 24. Minute nach vorn. Kurz vor der Pause hatte Max Ulbing die beste Möglichkeit um den Ausgleich zu erzielen. Die Pausenführung von SVU Liebenau fiel knapp aus.

Karim Mousa sorgt für drei Punkte im Grazer Norden

Maximilian Ulbing versenkte dann den Ball in der 46. Minute im Netz des Gasts - super Start für die Gastgeber. Karim Mahgoub Mousa stellte die Weichen für SV Union Liebenau auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war, dies nach einem perfekten Pass von David Movsesian.

Augenblicke später trafen zunächst dann zunächst die Gäste die Latte, später die Gastgeber ebenso Aluminium. Gerhard Steinegger hatte mit einem Kopfball die Möglichkeit zur Führung 3:1 des Aufsteigers. In der Folge bewahrte Stefan Lenhart im Tor der Andritzer sein Team vor weiteren Toren.

Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Trainer Christian Weber von SVU Liebenau noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). In den 90 Minuten war SV Union Liebenau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Andritz und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Andritz hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Die Leistungskurve von SV Andritz zeigt allerdings momentan nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

SVU Liebenau sprang mit diesem Erfolg vorerst auf den vierten Platz. Neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat das Team aus dem Süden von Graz momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SVU Liebenau noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Freitag reist SV Andritz zu Sportunion Hitzendorf, zeitgleich empfängt SV Union Liebenau SV Feldkirchen.

Stimme zum Spiel

Christian Weber - Trainer Liebenau

"Für uns war dieses Spiel sehr wichtig. Der Schwung war in den letzten Wochen etwas verloren gegangen - ich habe die Aufgabe von einem tollen Trainer übernommen und es ist eine neue Zeit bei uns angebrochen. Wir wussten, dass Andritz eine enorme Qualität hat und daran haben wir uns orientiert. Ich bin stolz auf meine Mannschaft!"

Aufstellungen: Andritz : Stefan Lenhart - Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Michel Micossi, Paul Schlager - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Philipp Immanuel Wellacher, Christoph Erker, Jakob Dietmar Riegler, Jacopo Julius Corda, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Daniel Url - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, Maximilian Tschikof, David Movsesian, Antonio Filic (K) - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Adnan Begic, Emir Sikiric, Philipp Glauninger, Alexander Maier, Domenic Letzer

Trainer: Christian Weber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz – SV Union Liebenau, 1:2 (0:1)

50 Karim Mahgoub Mousa 1:2

46 Maximilian Leon Ulbing 1:1

24 Maximilian Tschikof 0:1

