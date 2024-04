St.Marein auf Abstiegsplatz - Kainbach überzeugt mit souveränem Sieg

Details Samstag, 27. April 2024 15:25

USV A-TEC OFNER Kainbach I setzte sich standesgemäß gegen USV St. Marein bei Graz mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von USV Kainbach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für den Ligaprimus geendet. In diesem einseitigen Duell behielt das Heimteam klar die Oberhand und sicherte sich einen verdienten Sieg. Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum eine Chance.

Kainbach feiert einen Erfolg nach dem anderen und hat am Freitag die Möglichkeit gegen den GAK einen weiteren Schritt zu machen

Machtdemonstration der Gastgeber - Kainbach zerlegt St.Marein

Schon früh zeigten die Gastgeber ihre Dominanz, als sie in der 17. Minute mit einem schnellen Tor in Führung gingen. Ein schwerer Abwehrfehler der Gäste ermöglichte es dem USV Kainbach I, in Führung zu gehen.

Tor, Toor, Tooor für USV A-TEC OFNER Kainbach I zum 1:0 schwerer Abwehrfehler der Gäste und schon führt der Gastgeber - Bilal Hamzic nutzt die Möglichkeit eiskalt Florian Kober, Ticker-Reporter

Kaum hatten sich die Gäste gesammelt, fiel nur wenige Augenblicke später das zweite Tor für die Gastgeber. Eine präzise Kombination über die linke Seite ließ Gästekeeper Cook chancenlos. Martin Tatschl trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein - somit stand es 2:0!

Die Dominanz der Gastgeber setzte sich fort, und sie erhöhten weiter den Druck auf die Gäste. In der 33. Minute fiel das dritte Tor für den USV Kainbach I nach einem Eckball von links, der von Stefan Wenter per Kopf verwandelt wurde. Die Gäste aus Marein bei Graz fanden kaum Mittel, um sich gegen die Angriffe der Gastgeber zu verteidigen.

Die Sternthal Truppe hatte durch Sebastian Koss zwei weitere gute Möglichkeiten. Der Gast war tatsächlich mit diesem 0:3 gut bedient - man ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des Tabellenführers.

Lässig Sieg nach Hause gespielt - St.Marein auf dem vorletzten Tabellenplatz

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der USV A-TEC OFNER Kainbach I keine Gnade und setzte seine Angriffsbemühungen fort. In der 69. Minute fiel das vierte Tor für die Gastgeber nach einem weiteren Angriff über die linke Seite, bei dem der Ball lässig von Benjamin Schweighofer eingeschoben wurde. Keeper James Cook, der bis dahin einen größeren Rückstand verhinderte, musste nach siebzig Minuten verletzt vom Platz. Er stürzte bei einem Abwehrversuch unglücklich und wurde durch Sebastian Meissnitzer ersetzt.

Obwohl die Gäste sich in der zweiten Halbzeit etwas besser ins Spiel kämpften und in der 89. Minute einen Ehrentreffer erzielten, war der Sieg des USV Kainbach zu keiner Zeit gefährdet. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:1-Sieg für die Gastgeber, die damit ihre Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Für den USV A-TEC OFNER Kainbach bedeutet dieser Sieg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg in die Oberliga, während der USV St. Marein bei Graz weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen hat, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen. Schlussendlich verbuchte Kainbach I gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Stimme zum Spiel

Matthias Sternthal - Trainer Kainbach

"Das frühe Tor war sehr wichtig , dann sind wir dran geblieben und haben sehr konzentriert gespielt. Wir mussten nicht lange zittern und die Mannschaft hat dann befreit aufgespielt. Das waren jetzt zwei überzeugende Spiele und so gehen wir voller Kraft in das Duell mit dem GAK. Gratulation an mein Team - gut gemacht!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für USV A-TEC OFNER Kainbach 43 Zähler zu Buche. Die Offensive von des Tabellenführers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USV St. Marein bei Graz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu.

USV St. Marein/Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen USV Kainbach – Marein bei Graz bleibt weiter unten drin - man rutscht nun erstmals hinter Deutschfeistritz und Eggersdorf in der Tabelle.

Im Angriff weist USV St. Marein/Graz deutliche Schwächen auf, was die nur 27 geschossenen Treffer eindeutig belegen. USV St. Marein/Graz ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen sieben Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Kainbach I erwartet am Freitag GAK 1902 Amateure. Am Sonntag empfängt St. Marein die Gäste von SV Technopark Raaba-Grambach.

Aufstellungen:

USV A-TEC OFNER Kainbach I: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Elias Mauz, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Oliver Pail, Thomas Anhell, Benjamin Schweighofer, Robin Moroder, Simon Pansy, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

St. Marein/Graz: James Cook - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Pavle Savkovic, Daniel Frank, Semin Ibisevic, Adrian Ofner - Hamza Hamzic

Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Luca Messner, Gabriel Danilet, Markus Resch

Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV A-TEC OFNER Kainbach I – USV St. Marein bei Graz, 4:1 (3:0)

88 Markus Resch 4:1

69 Benjamin Schweighofer 4:0

34 Stefan Wenter 3:0

19 Martin Tatschl 2:0

17 Bilal Hamzic 1:0

