Spätes Tor sichert USV Kainbach den Sieg gegen GAK 1902 Amateure - die Oberliga ruft

In einem hart umkämpften Spiel am Freitagabend gelang es USV A-TEC OFNER Kainbach, einen knappen 1:0-Sieg gegen die GAK 1902 Amateure zu erringen. Das einzige Tor des Spiels fiel in den letzten Minuten, was den Fans spannende Unterhaltung bis zum Schlusspfiff bot. Die erste Halbzeit blieb torlos, trotz mehrerer guter Chancen auf beiden Seiten. Erst in der zweiten Hälfte konnte Kainbach die entscheidende Lücke finden und das Siegtor erzielen.

Nach dem Spiel feierte der Gastgeber - man steht knapp vor dem Aufstieg

Spitzenfußball in Kainbach - torlos ging es in die Pause

Die erste Halbzeit zeigte beide Teams von ihrer kämpferischen Seite, wobei die GAK 1902 Amateure und USV Kainbach sich nichts schenkten. Schon in der 5. Minute hatte der GAK eine gute Freistoßchance, die jedoch von der Verteidigung geblockt wurde. Darauf folgten die ersten Momente der Gastgeber, wie ein Fallrückzieher von Christian Lieb in der 7. Minute, der jedoch vom GAK-Torhüter Fahler gehalten wurde.

Die Rotjacken antworteten mit eigenen Versuchen, den Führungstreffer zu erzielen, scheiterten aber ebenfalls an der starken Defensive oder am Kainbacher Schlussmann Lorenz Feldbaumer, der mit mehreren Glanzparaden sein Können unter Beweis stellte. Der Keeper hielt gegen voll motivierte Grazer die Null fest. So auch in der 27.Minute, als er in höchster Not gegen Martin Murg rettete.

Es waren zwei Spitzenmannschaften der Unterliga vor über 300 Zuschauern auf dem Platz. Eine eingeschworene Truppe aus Kainbach gegen die Youngsters aus dem Grazer Norden - man atmete Aufstiegsluft auf beiden Seiten. Dies als Fazit der 1. Halbzeit, die torlos blieb.

Entscheidung in der 87.Minute - Bilal Hamzic trifft - war das schon der Aufstieg?

Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 54. Minute erarbeitete sich Kainbach eine Torchance, konnte diese aber nicht verwerten. Nur drei Minuten später entging Kainbach knapp einem Gegentreffer nach einem Patzer in der Verteidigung. Das war einer der wenigen Momente, in denen die zweitbeste Defensive der Liga nicht im Bilde war.

Auch der GAK hatte seine Momente, wie in der 60. Minute, als eine Torchance durch die Verteidigung vereitelt wurde.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in den letzten Minuten des Spiels. Nach einer Reihe von Wechseln auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, gelang es Bilal Hamzic in der 87. Minute das lang ersehnte Tor zu erzielen. Einer der neuen Spieler war Benjamin Schweighofer, der in dieser Situation optimal angespielt wurde - er zog direkt ab, der Ball kam nach der Abwehr zu Hamzic und der zog eiskalt ab und öffnete das Tor zur Oberliga ganz weit auf.

Nun wurde es richtig hektisch auf dem Platz und neben dem Platz, Schiedsrichter Wangg zeigte zahlreiche gelbe Karten - von der 88.Minute bis zum Schlusspfiff acht an der Zahl. Insgesamt verteilte er 15 Verwarnungen und schloss einen Betreuer auf der Bank der Kainbacher aus.

Dieses eine Tor sollte letztendlich das einzige des Abends bleiben und sicherte Kainbach einen hart erkämpften Sieg gegen die GAK 1902 Amateure. Trotz der Bemühungen des GAK, den Ausgleich zu erzielen, hielt die Kainbacher Defensive stand und ließ keinen Treffer zu. Die Zuschauer sahen ein echtes Spitzenspiel auf höchstem Niveau.

Stimme zum Spiel

Lorenz Feldbaumer - Keeper Kainbach

"Das haben wir uns als Kollektiv erkämpft! Wir werden die nächsten Wochen fokussiert bleiben und alles dafür investieren um Geschichte in der Laufbahn unseres Verein zu schreiben - und zwar das erste mal in der Oberliga mitzuspielen. Trotzdem muss man ehrlich sagen: Gratulation auch an den GAK, sie haben wirklich eine überragende Leistung abgeliefert!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Kainbach hat mit diesem Sieg die Tabellenführung ausgebaut. Nach der Niederlage gegen Eggersdorf hat man nun drei Spiele in Folge gewonnen. Man hält nun bei 14 Siegen in dieser Saison.

Durch die Niederlage haben die GAK Amateure den Abstand auf den Tabellenführer vergrößert - er liegt nun bei zehn Punkten. Im Rennen um den vermutlich wichtigen 2. Platz ist man weiterhin voll dabei.

Kainbach tritt nächste Woche in Grambach an, der GAK empfängt Liebenau.

Aufstellungen:

USV A-TEC OFNER Kainbach: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Elias Mauz, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Oliver Pail, Thomas Anhell, Christoph Glashüttner, Benjamin Schweighofer, Simon Pansy, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

GAK 1902: Maximilian Fahler, Mykola Tomich, Tobias Schöggl, Arlind Azemi, Almin Babic, Daniel Brandl (K), Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Jan Stefanon, Tobias Rumpl, Martin Murg

Ersatzspieler: Haris Mujanic, Jakob Fasching, Avdullah Shala, Felix Kunst, Daniel Emiohe, Valentin Kopp

Trainer: Michael Liendl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kainbach I : GAK Amateure - 1:0 (0:0)

87 Bilal Hamzic 1:0

