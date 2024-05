Spektakel in Liebenau: Liebenau erkämpft sich ein 3:3 gegen Feldkirchen

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:06

In einem packenden Duell der Unterliga Mitte trafen der SV Union Liebenau und der SV Feldkirchen aufeinander, das letztlich mit einem gerechten 3:3 Unentschieden endete. Trotz regnerischem Wetter boten beide Teams den Zuschauern ein spannendes und torreiches Spiel. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen, herausragenden Einzelleistungen und einer dramatischen Schlussphase, in der Liebenau einen späten Ausgleich erzielte.

Der SV Feldkirchen ist ebenso wie Liebenau voll im Geschäft um den zweiten Tabellenplatz in der Liga

Früher Rückstand für Liebenau und Feldkirchen voll im Spiel

Der Anpfiff in Liebenau versprach von Beginn an ein aufregendes Spiel. In den letzten Jahren waren die Spiele schon immer sehr ausgeglichen und so war es auch am Freitagabend.

Beide Mannschaften zeigten sich motiviert, doch es waren die Gäste aus Feldkirchen, die früh im Spiel den Ton angaben. Bereits in der 10. Minute gelang es Anto Davidovic mit einem fulminanten Freistoß, die Feldkirchener in Führung zu bringen.

Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die sich allerdings nicht beirren ließen. In der 21. Minute fand SV Union Liebenau durch Gernot Mikenda nach einem Eckball per Kopf den Weg zurück ins Spiel und erzielte den 1:1 Ausgleich. Doch Feldkirchen ließ nicht locker und erzielte in der 30. Minute durch eine ausgeklügelte Freistoßvariante, abgeschlossen von Benit Kampay, das 1:2, womit die erste Halbzeit endete.

Ein torreiches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als man kurz nach Wiederbeginn die Latte traf.

Als Alija Lejlic in der 61. Minute das 1:3 nach Unsicherheiten in der Liebenauer Abwehr markierte und damit den Vorsprung für Feldkirchen ausbaute, sah alles nach einem Auwärtssieg aus. Nun war die Stromayer Truppe den drei Punkten nahe.

Die Gastgeber aus Liebenau zeigten sich jedoch kämpferisch und schafften es in der 74. Minute durch David Movsesian, mit einem direkten Freistoß zum 2:3, den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieses Tor gab Liebenau neuen Schwung, und die Mannschaft drängte auf den Ausgleich.

Trotz intensiver Bemühungen schien die Zeit gegen die Heimmannschaft zu laufen, bis in der dramatischen Schlussphase des Spiels, genau in der 90. Minute, Philipp Urdl nach Querpass für den SV Union Liebenau den erlösenden 3:3 Ausgleichstreffer erzielte. Dieses Tor sorgte nicht nur für Jubel bei den Liebenauer Fans, sondern auch für ein ausgeglichenes Ende einer hart umkämpften Partie - Schiedrichter Komornyik zeigte insgesamt elf Gelbe Karten bei diesem Derby im Grazer Süden.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Feldkirchen und Liebenau können beide den 2. Tabellenplatz in der Endtabelle erreichen, der je nach Konstellation den Weg in die Oberliga bedeuten würde oder einen Relegationsplatz bringen wird. Somit ist in den nächsten Wochen jeder erspielte Punkte am Ende eventuell von großer Bedeutung. Feldkirchen mit seinen 31 Gegentoren verfügt über eine stabile Abwehr. Beide Teams halten aktuell bei sieben Siegen und fünf Unentschieden.

Liebenau trifft nächste Woche auswärts auf den direkten Konkurrenten GAK Amateure, Feldkirchen erwartet im heimischen Stadion die Sportunion Hitzendorf.

Stimme zum Spiel

Christian Weber - Trainer Liebenau

"Wir waren in der 1.Halbzeit übérrascht, weil Feldkirchen so stark war. In der 2.Halbzeit waren wir besser im Spiel und haben am Ende ein Unentschieden erreicht. Ein absolut würdiges Derby. Ich bin stolz darauf, dass mein Team nie aufgegeben hat und am Ende einen Punkt geholt hat!"

Aufstellungen:

SVU LIEBENAU: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Daniel Url - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, Maximilian Tschikof, David Movsesian, Antonio Filic (K) - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Adnan Begic, Emir Sikiric, Philipp Glauninger, Alexander Maier, Domenic Letzer

Trainer: BA Stefan Prath FELDKIRCHEN: Michael Solnier - Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Alija Lejlic

Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Tobias Kollar, Kenan Kanuric, Almedin Mujkanovic, Philipp Fabian, Filip Jancevski

Trainer: Mag.Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU Liebenau : Feldkirchen - 3:3 (1:2)

93 Philipp Urdl 3:3

74 David Movsesian 2:3

61 Alija Lejlic 1:3

30 Benit Kampay 1:2

21 Gernot Mikenda 1:1

10 Anto Davidovic 0:1

