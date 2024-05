Andritz schlittert in ein 0:4 Debakel gegen Kumberg

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 22:52

Im Spiel der 22. Runde der Unterliga Mitte zwischen SV Andritz und SVU well welt Kumberg zeigte der Gast eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen deutlichen 4:0-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit setzte SVU Kumberg die Weichen auf Sieg, und die Gastgeber fanden zu keinem Zeitpunkt eine Antwort auf die überlegenen Angriffe des Gegners.

WAC - Präsident Rieger führte den Ehrenankick aus - dann lief der SV Andritz in ein Debakel

Früher Rückstand setzt SV Andritz unter Druck - zur Pause führt Kumberg mit 3:0

Das Spiel begann mit einem schnellen Schock für die Heimmannschaft, als SVU Kumberg bereits in der 4. Minute durch einen Treffer von Fabian Tödtling in Führung ging. Ein unglücklicher Assist von einem Andritzer Spieler leitete das Tor ein, was die Gastgeber früh im Spiel unter Druck setzte. SV Andritz versuchte zu reagieren und hatte in der 5. Minute eine gute Ausgleichschance durch Sebastian Pukl, aber der Torhüter von SVU Kumberg, Schläger, parierte gekonnt.

Nur drei Minuten später verdoppelte SVU Kumberg den Vorsprung durch ein Eigentor von Paul Schlager, wodurch sich die Situation für SV Andritz weiter verschlechterte. Es stand nun 0:2 und der Favorit hatte beinahe selbst für die Gästeführung gesorgt. Minuten später verhinderte Stefan Lenhart im Andritz Tor das frühzeitige 0:3, als Fabian Tödtling zu einer vielversprechenden Chance kam.

Lenhart hält gegen Tödtling. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Trainer Pegrin brachte nun Christoph Obenaus und Lukas Mairold ins Spiel. Während SV Andritz bemüht war, ins Spiel zurückzukommen, schlug SVU Kumberg erneut zu. In der 33. Minute erzielte Fabian Tödtling sein zweites Tor des Abends nach einer schönen Kombination, was den Halbzeitstand auf 0:3 stellte. Andritz mühte sich, doch die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore.

SVU Kumberg verwaltet Vorsprung und erhöht spät und fährt mit vier Toren heim

Die zweite Halbzeit verlief zunächst ohne weitere Tore, wobei SVU Kumberg das Spiel kontrollierte und keine signifikanten Chancen für SV Andritz zuließ. Die Gastgeber führten weitere Wechsel durch, konnten jedoch den Rhythmus von Kumberg nicht stören. Es dauerte bis zur 89. Minute, bevor Jakob Grimm für SVU Kumberg den Schlusspunkt setzte. Mit diesem 0:4 besiegelte der eingewechselte Grimm damit den überzeugenden Sieg für die Gäste.

Tor, Toor, Tooor für SVU well welt Kumberg zum 0:4 DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Die Schlussminuten des Spiels verstrichen und das Spiel endete mit einem klaren 4:0 für SVU well welt Kumberg. Dieser Sieg bestätigt die aunsteigende Form von Kumberg in der Liga und hinterlässt Fragezeichen bei SV Andritz, die nach Antworten suchen müssen, um aus ihrem Tief herauszukommen.

SVU Kumberg konnte mit einem mehr als zufriedenstellenden Ergebnis die Heimreise antreten. Mit dieser Leistung unterstrich Kumberg wozu dieses Team fähig ist, während SV Andritz die Niederlage analysieren und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten muss.

Kumberg feiert einen klaren Auswärtssieg im Grazer Norden

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Andritz hat in den letzten Wochen den Faden verloren und der Meistertitel ist nun aus der Reichweite. Im Kampf um den Relegationsplatz ist man jedoch immer noch im Geschäft. Kumberg hält nun bei acht Siegen und acht Niederlagen und ist im Mittelfeld der Tabelle zu Hause.

Andritz reist nächste Woche nach Eggersdorf, während Kumberg im eigenen Stadion Feldkirchen empfängt.

Aufstellungen:

Andritz : Stefan Lenhart - Michel Micossi, Sebastian Frühwirth (K), Paul Schlager - Nedim Becirevic, Thomas Hastreiter, Manuel Stelzer, Xaver Herzog, Jakob Dietmar Riegler, Sebastian Pukl - Denis Muratovic

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Christoph Obenaus, Philipp Immanuel Wellacher, Lukas Mairold, Maximilian Leon Ulbing, Jacopo Julius Corda

Trainer: Marco Pegrin

Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Marco Zierler, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Alexander Zartl, Matthias Magor, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Dorian Zoccali

Trainer: Matthias Hopfer

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : Kumberg - 0:4 (0:3)

89 Jakob Grimm 0:4

33 Fabian Tödtling 0:3

7 Eigentor durch Paul Schlager 0:2

4 Fabian Tödtling 0:1

