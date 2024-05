Thal verliert gegen St. Marein - es wird eng für das Team vom Thalersee

Details Freitag, 10. Mai 2024 23:50

Abstiegskampf pur: Die 100 Fans erlebten beim Aufeinandertreffen zwischen SV Thal und USV St. Marein/Graz in der 22. Runde der Unterliga Mitte ein wahres Torspektakel. Trotz einer starken Anfangsphase der Heimmannschaft setzte sich der Gast aus St. Marein/Graz mit einem beeindruckenden 6:3 durch. Die Zuschauer wurden Zeugen eines wahren Torregens, bei dem sich besonders Luca Messner mit drei Treffern hervortat - für Thal wird die Situation immer prekärer, es scheint so, als ob der Weg in die Gebietsliga besiegelt sei.

St. Marein holt in dieser Saison sechs Punkte gegen den SV Thal

Frühe Führung des SV Thal - zur Pause liegt man trotzdem zurück

Die Partie begann vielversprechend für die Heimmannschaft, als Moritz Langmann bereits in der 8. Minute den ersten Treffer für SV Thal erzielte. Ein präziser Spielzug, eingeleitet von Ott und über Groß weitergeleitet, fand seinen Abschluss durch Langmann, der souverän verwandelte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur neun Minuten später glich Luca Messner für USV St. Marein/Graz aus, indem er einen schnellen Konter erfolgreich abschloss.

Kurz darauf, in der 27. Minute, brachte Daniel Ott die Gastgeber erneut in Führung. Ein scharf getretener Freistoß von Langmann wurde von Ott per Kopf ins Netz befördert. Die Freude währte jedoch nicht lang, denn nur fünf Minuten später stellte Pavle Savkovic den Ausgleich her, indem er eine Unaufmerksamkeit im Thaler Mittelfeld ausnutzte. Es war somit keine halbe Stunde gespielt und es hatte bereits vier mal geklingelt.

Stangenschuss der Hausherren. Das war Glück für St. Marein. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Das Spiel wogte hin und her, und kurz vor der Halbzeitpause brachte Markus Resch die Gäste mit 3:2 in Führung, nachdem ein tiefer Pass die gesamte Abwehr von Thal überwand. Das war zugleich die erste Führung der Gäste in dieser wichtigen Partie

Zweite Halbzeit: St. Marein/Graz dominiert - man möchte raus aus dem Abstiegskampf

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Luca Messner direkt nach Wiederanpfiff den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Sofort nach dem Wiederanpfiff probierte der Torschütze sein Glück und fand es.

Tor, Toor, Tooor für USV St. Marein bei Graz zum 2:4. Ankick und Tor. Das war kurios. Da hat der Torwart aus Thal noch geschlafen.Torschütze die Nr 7 Luca Messner Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Dieser Treffer schien den Gästen zusätzlichen Schwung zu geben, und nur sechs Minuten später baute Hamza Hamzic die Führung weiter aus, indem er einen Abpraller nach einem Lattenschuss verwertete. Die Kiegerl Truppe spielte nun befreit auf, und Luca Messner vollendete seinen Hattrick in der 56. Minute mit einem gekonnten Heber über den weit herausgekommenen Torwart

SV Thal versuchte, sich zurückzukämpfen, und in der 76. Minute konnte Lukas Ott den Rückstand auf 3:6 verkürzen. Ott zeigte mit einem kraftvollen Abschluss ins lange Eck, dass die Hoffnung noch nicht verloren war. Doch trotz weiterer Bemühungen gelang es Thal nicht, das Blatt zu wenden. Das Spiel endete mit einem klaren 6:3-Erfolg für die Gäste aus St. Marein, die ihre Chancen effizient nutzten und eine beeindruckende Leistung in der Offensive zeigten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem Ergebnis setzte sich USV St. Marein/Graz in einem wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten durch und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der SV Thal hingegen ist nun immer mehr in Richtung Gebietsliga unterwegs. Man ist sechs Punkte hinter dem Vorletzten aus Eggersdorf, das zwei Spiele weniger bestritten hat. St. Marein hält bei acht Siegen und 24 Punkten.

Nächste Woche fährt der Tabellenletzte zum Tabellenführer nach Kainbach. St. Marein empfängt den starken Aufsteiger aus Übelbach.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer St. Marein

"Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt, es sind so viele Spieler nicht zur Verfügung gestanden, dass wir für die Bank ehemalige Spieler reaktivieren mussten. Die Elf auf dem Platz hat aber alles gegeben und nun haben wir nach sieben Niederlagen in Folge schon zwei Spiele hintereinander gewonnen! Die Gegentore fielen aus Standards, das ärgert mich. Trotzdem waren das drei wichtige Punkte. Es hat sich gezeigt, man muss immer das Beste aus allem machen und das ist uns gelungen. Nächste Woche geht es weiter."

Aufstellungen:

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Maksym Osoka, Michael Elias Groß, Ahmet Palic, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Alexander Hacker, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Daniel Ott

Ersatzspieler: Mika Riedler, Marco Alexandru Danci, Maksym Piskun, Stefan Fladerer, Joel Heuberger, Anes Kadrii

Trainer: Goran Mikolaj

St. MAREIN GRAZ James Steven Cook - Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller, Markus Resch - Pavle Savkovic, Daniel Frank, Adrian Ofner - Luca Messner, Hamza Hamzic

Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Maximilian Fedl, Jürgen Winter, Stefan Ruckenstuhl

Trainer: Wolfgang Kiegerl

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal : St. Marein/Gr. - 3:6 (2:3)

76 Lukas Ott 3:6

56 Luca Messner 2:6

52 Hamza Hamzic 2:5

46 Luca Messner 2:4

42 Markus Resch 2:3

32 Pavle Savkovic 2:2

27 Daniel Ott 2:1

17 Luca Messner 1:1

8 Moritz Langmann 1:0

