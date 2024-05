Kainbach punktet in Grambach - die Oberliga rückt in die Nähe!

Details Samstag, 11. Mai 2024 00:22

In der 22. Runde der Unterliga Mitte fand am Freitagabend eine Begegnung zwischen SV Technopark Raaba-Grambach und USV A-TEC OFNER Kainbach statt. Die Begegnung endete mit einem doch überraschenden 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams in der zweiten Halbzeit jeweils einmal erfolgreich waren. Schon im Herbst konnte der Underdog drei Punkte aus Kainbach entführen.

Grambach gewann im Frühjahr noch kein Spiel, holte aber gegen den Tabellenführer einen Punkt

Erste Halbzeit ohne Treffer - Brauneis verletzt - Grambach kämpt gegen Serie

Der Anpfiff in Raaba zeigte zwei ambitionierte Teams, die sich nichts schenken wollten - der Gastgeber ist im Frühjahr immer noch ohne Sieg und wollte unbedingt ein Lebenszeichen in der Liga setzen. Kainbach strebt in Richtung Oberliga.

Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Mittelfeldkämpfen und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften agierten eher vorsichtig und konzentrierten sich darauf, kein frühes Gegentor zu kassieren. Trotz einiger interessanter Ansätze und einem schönen Freistoß von SV Raaba-Grambach in der 20. Minute konnte kein Team den Ball im Netz unterbringen. Nach einer knappen halbe Stunde musste Torjäger Daniel Brauneis verletzt vom Platz, für ihn kam Fabian Granitzer ins Spiel.

Kainbach mühte sich weiter, die Abwehr um Routinier Gottfried Janisch stand weiterhin sicher und ließ nicht viel zu. Die erste Halbzeit verstrich somit ohne Tore, was die Spannung für die zweite Hälfte nur erhöhte. Würde der Tabellenführer den vierten Sieg in Folge holen?

Hamzic trifft zwei Minuten nach der Pause - am Ende trennt man sich 1:1

Kurz nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild drastisch. USV Kainbach I ergriff die Initiative und konnte in der 47. Minute durch Bilal Hamzic in Führung gehen. Ein gut durchdachter Angriff führte zum Torerfolg, der die Gäste vorübergehend auf die Siegerstraße brachte. Raaba-Grambach, sichtlich geschockt, brauchte einige Minuten, um sich von diesem Rückschlag zu erholen.

Doch die Heimmannschaft zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 51. Minute trat Julian Götz zum fälligen Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß hatten. Trotz einiger vielversprechender Ansätze blieb es jedoch beim Unentschieden, was insbesondere durch die starken Leistungen der Torhüter beider Mannschaften bedingt war.

In den letzten Minuten des Spiels erhöhten beide Teams noch einmal den Druck, doch weder Raaba-Grambach noch Kainbach konnten eine zwingende Chance kreieren. Somit endete das Spiel mit einem leistungsgerechten 1:1, das beide Trainer angesichts des Spielverlaufs wohl akzeptieren mussten.

Der Einsatz auf dem Platz zeigte, dass beide Teams gewillt waren, für jeden Punkt zu kämpfen, egal wo man gerade in der Tabelle steht.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Unentschieden lässt beide Teams in der Tabelle der Unterliga Mitte vorerst auf ihren Positionen - so unterschiedlich diese auch sind. Kainbach ist fast in der Oberliga angelangt. Grambach könnte noch dieses Wochenende von Deutschfeistritz überholt werden.

Zur Zeit liegt die Wemmer Truppe auf dem 10. Tabellenplatz. In der nächsten Woche empfängt man die GAK Amateure. Kainbach kann mit einem Heimsieg gegen Thal weitere drei Punkte in Richtung Oberliga erzielen.

Stimme zum Spiel

Lorenz Feldbaumer - Kapitän Kainbach

"Es war das erwartet harte Auswärtsspiel bei schweren Bedingungen. Wir haben alles gegeben und können im Endeffekt einen Punkt mit auf den Weg zu unserem großen Ziel mitnehmen. Nächste Woche geht es weiter - wir sind guter Dinge und werden wieder voll anzugreifen!"

Aufstellungen:

SV RAABA GRAMBACH: Lukas Hösele, Björn Gfrerer, Gottfried Janisch, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Rene Tonner, Julian Götz (K), Daniel Brauneis, Liridon Tafolli

Ersatzspieler: Jonathan Paul, Franz Steinkellner, Fabian Granitzer, Pascal Gressler, Rigon Gashi, Luca Wintschnigg

Trainer: Richard Wemmer

USV KAINBACH: Lorenz Feldbaumer (K), Elias Mauz, Martin Tatschl, Robin Moroder, Bilal Hamzic, Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff, Markus Birnstingl

Ersatzspieler: Oliver Pail, Benjamin Schweighofer, Timon Jerey, Simon Pansy, Luka Nakic, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Raaba-Grambach : Kainbach I - 1:1 (0:0)

51 Julian Götz 1:1

47 Bilal Hamzic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.