Eggersdorf holt 13 Punkte in den letzten fünf Spielen, 3:3 in Peggau!

Im spannungsgeladenen Duell der 22. Runde in der Unterliga Mitte lieferten sich der SV Baumit Peggau und der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf ein aufregendes Match, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Zuschauer wurden Zeugen eines torreichen Spiels, bei dem der Gast bis kurz vor dem Ende mit 3:1 führte. Peggau ist die beste Rückrundenmannschaft, Eggersdorf gewann zuletzt vier Spiele in Folge.

Die Gelben sammeln zwar momentan fleißig Punkte, aber der Weg zum Klassenerhalt ist noch ein weiter

Anpfiff zu einem torreichen Spiel - Hauska trifft zur Führung der Gäste

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter die Partie freigab. Nach wenigen Minuten verletzte sich Keeper Wagner in einem Zweikampf mit einem Eggersdorfer Stürmer. Er musste ausgewechselt werden, für ihn kam Johannes Pfandl ins Spiel.

Bereits in der 17. Minute ging USV Eggersdorf durch ein Tor von Routinier Manuel Hauska in Führung - Pfandl konnte zunächst abwehren, aber der Stürmer traf aus kurzer Distanz zum 0:1. Die frühe Führung der Gäste setzte SV Peggau unter Druck, die sich jedoch nicht entmutigen ließen. Die erste Halbzeit blieb größtenteils ein Kampf im Mittelfeld, mit wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten, bis zur Halbzeitpause, die mit einem Stand von 0:1 erreicht wurde.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Hälfte- Peggau gewohnt nervenstark

Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang es Tobias Ritonja mit einem Kopfball nach einem Freistoß in der 49. Minute für Peggau auszugleichen, was die Spannung auf dem Spielfeld weiter erhöhte. Konnte das Kellerkind bei der besten Rückrundenmannschaft hier weiter bestehen?

Eggersdorf ließ nicht locker und Matija Benko brachte sein Team in der 53. Minute erneut in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 74. Minute, der die Gäste mit 3:1 in Front brachte. Beim 1:2 wurde er über die rechte Seite bedient, sein zweites Tor fiel nach einer Umschaltaktion.

Diese doppelte Führung gab den Gästen vorübergehend etwas Sicherheit, aber Peggau wollte sich noch nicht geschlagen geben. Luca Moser, der in der 83. Minute per Foulelfmeter für Peggau traf, läutete die Aufholjagd ein. Sein Tor zum 2:3 weckte neue Hoffnungen und setzte Eggersdorf unter Druck.

Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen Peggaus, die in der letzten regulären Spielminute der Partie gipfelten. Gregor Bauer wurde zum Helden für Peggau, als er in der 90. Minute nach einem Konter den Ausgleich zum 3:3 erzielte.

Die verbleibenden Minuten inklusive der Nachspielzeit konnten keine Entscheidung mehr herbeiführen, und so endete das Spiel mit einem gerechten, aber hart umkämpften Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu punkten.

Insgesamt war dieses Spiel ein Beweis dafür, dass in der Unterliga Mitte jeder Ausgang möglich ist und die Fans bis zur letzten Minute mitfiebern können.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Peggau spielt eine tolle Rückrunde und ist seit Wochen in Form. Mittlerweile kletterte das Team in die obersten Gefilde der Tabelle. Eggersdorf hat zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen und ist seit fünf Runden unbesiegt. Man kämpft weiterhin gegen den drohenden Abstieg in die Gebietsliga.

Eggersdorf spielt am Dienstag zu Hause gegen Übelbach, Peggau trifft auswärts auf Deutschfeistritz.

Stimme zu Spiel

Thomas Petz - Trainer SV Eggersdorf

"Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir in Peggau einen Punkt holen, okay den hätte ich genommen. Wenn man in der 83. Minute mit 3:1 führt und dann einen Punkt mitnimmt, fühlt es ich wieder anders an. Wir spielen weiter mit vollem Einsatz bis der Klassenerhalt geschafft ist!"

Aufstellungen:

SV PEGGAU: Dominik Wagner - Fabian Egger, Stefan Pfleger (K), Marco Harrer, Tobias Ritonja - Thomas Handl, Luca Moser, Lukas Hartleb - Robert Affenberger, Paul Krebs, Gregor Bauer

Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Jakob Sammer, Robin Haberl, Marvin Hasenrath, Florian Ablasser, Thomas Schmerlaib

Trainer: Norbert Lesovsky

USV EGGERSDORF: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Matija Benko, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Marko Jelencic, Oliver Hofer, Andreas Adam, Manuel Hauska, Josip Benko

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Matthias Mairhofer, Patrick Pirs, Wolfgang Schwarz, Josef Seidl

Trainer: Thomas Petz

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Peggau : Eggersdorf - 3:3 (0:1)

91 Gregor Bauer 3:3

83 Luca Moser 2:3

74 Matija Benko 1:3

53 Matija Benko 1:2

49 Tobias Ritonja 1:1

17 Manuel Hauska 0:1

