Übelbach sichert sich den Sieg vor über 500 Zuschauern im Derby gegen Deutschfeistritz

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:02

Im Rahmen der 22. Runde der Unterliga Mitte stand das mit Spannung erwartete Derby zwischen SV Übelbach und SV AQUAFUX Deutschfeistritz auf dem Programm. In einem hart umkämpften Spiel behielt Übelbach mit einem 3:1 die Oberhand und festigte damit seine Position in der Liga. Trotz eines frühen Rückstandes zeigte Übelbach Charakter und drehte das Spiel dank effektiver Chancenverwertung und starkem Teamgeist. Deutschfeistritz ist weiterhin im Abstiegskampf.

Frühe Verletzung bei Deutschfeistritz und 1:1 zur Pause

Das Spiel begann intensiv mit einem frühen Schreckmoment für Deutschfeistritz, als Philipp Vorraber bereits nach wenigen Minuten verletzt vom Platz getragen werden musste.

Die Gastgeber aus Übelbach starteten zuvor druckvoll und erzeugten Gefahr, insbesondere durch einen Eckball von Cermjani Ari in der 3. Minute, der fast zum Tor führte. Trotzdem war es Deutschfeistritz, das in der 20. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Robin Friesenbichler, in Führung ging.

Tor, Toor, Tooor für SV AQUAFUX Deutschfeistritz zum 0:1.Friesenbichler mit Wille ins Eck. Unhaltbar auch wenn er die Ecke gehabt hätte! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel schließlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Jakob Hocevar nach einem präzisen Pass von der Flanke zum 1:1 traf. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und der langen Verletzungspause zu Spielbeginn.

Übelbach dreht auf und sichert den Sieg - 3:1 für den Aufsteiger

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Übelbach den Druck weiter. In der 54. Minute war es Moritz Kopp, der nach einer Vorlage von Cermjani zur Stelle war und den Ball zur 2:1 Führung ins Netz abstaubte. Deutschfeistritz versuchte zu reagieren und kam zu einigen Gelegenheiten, jedoch ohne den entscheidenden Abschluss zu finden.

In der 70. Minute sorgte Christian Borac mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß für die Vorentscheidung und stellte den Endstand von 3:1 her. Trotz einiger weiterer Offensivbemühungen von Deutschfeistritz konnte Übelbach die Führung souverän über die Zeit bringen und sicherte sich so drei Punkte vor über 500 Zuschauern.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für Übelbach, das einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellte. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Moral, indem sie einen Rückstand umwandeln und das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Für Deutschfeistritz war es hingegen eine enttäuschende Niederlage, man ist weiterhin in Abstiegsnot.

Beide Teams blicken nun gespannt auf die nächsten Begegnungen, wobei Übelbach gegen Eggersdorf versuchen wird, seine Form zu konservieren und Deutschfeistritz gegen Peggau auf Wiedergutmachung aus sein wird.

Aufstellungen:

Übelbach: Valentino Maric, Moritz Kopp, Florian Prietl, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Kristjan Bercko, Christian Borac, Anze Smukovic, Arian Cermjani (K), Fabio Haas, Jan Fegerl

Ersatzspieler: Jürgen Haas, Patrick Vögl, Ivan Greguric, Christoph Weinhandl, Kreshnik Cermjani, Constantin Zuser

Trainer: Markus Vögl

SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer (K) - Marco Moser, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer - Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Robin Friesenbichler, Matthias Schlögl, Philipp Vorraber

Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Markus Bauer, Valentin Grinschgl, Nico Sellitsch, Markus Kriegl

Trainer: Ali Alexander Ivanescu

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : SV Deutschfeistritz - 3:1 (1:1)

70 Christian Borac 3:1

54 Moritz Kopp 2:1

46 Jakob Hocevar 1:1

20 Robin Friesenbichler 0:1

