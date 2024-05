SV Feldkirchen unterliegt SU Hitzendorf - Solnier verletzt ausgewechselt

Details Montag, 13. Mai 2024 22:14

In einem spannenden Match der 22. Runde der Unterliga Mitte musste sich der SV Feldkirchen trotz einer Halbzeitführung mit 1:3 gegen die Sportunion Hitzendorf geschlagen geben. Das Spiel war geprägt von intensiven Duellen und den drei Toren der Gäste nach der Pause, die letztendlich den Ausschlag zu Gunsten der Gäste gaben.

Hitzendorf - sollte das Team mehr Konstanz ins Spiel bringen, wäre noch viel mehr möglch - nun probiert sich Trainer Baumann

Erste Halbzeit: Vorteil Feldkirchen - aber Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei SV Feldkirchen bereits in den Anfangsminuten durch eine Flanke von Pascal Manu und einem darauffolgenden Kopfball von Benit Kampay in der 21. Minute in Führung ging. Die Heimmannschaft zeigte sich in der ersten Halbzeit aggressiver und konnte mehrere gefährliche Situationen kreieren, obwohl SU Hitzendorf mit der Zeit zu einigen nennenswerten Chancen kam.

Feldkirchen bettelt um den Ausgleich, Solnier ist da aber nicht einverstanden Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Trotz einiger brenzliger Momente ging Feldkirchen mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause. Der Feldkirchen Keeper und Kapitän war zu diesem Zeitpunkt schon angeschlagen, spielte jedoch noch weiter - wenige Minuten nach der Pause war dann aber Schluss und Sven Knappitsch vpn diesem Moment an das Tor der Heimmanschaft.

Zweite Halbzeit: Die Wende durch Hitzendorf - Hitzendorf holt drei Punkte auswärts

Die zweite Halbzeit bot ein völlig anderes Bild, als SU Hitzendorf stärker ins Spiel fand.

Hitzendorfer am Ende zu ungenau, die könnten locker schon führen Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Bereits in der 57. Minute konnte Lukas Lackner nach einem anhaltenden Druck der Gäste den Ausgleich erzielen.

Dieser Treffer gab Hitzendorf sichtlich Auftrieb, und nur drei Minuten später, in der 60. Minute, nutzte Daniel Rieger einen Fehler von Feldkirchen zur Führung. Als wäre das nicht genug, erhöhte Dennis Weigelt in der 79. Minute auf 3:1, nachdem er nach einem Einwurf seine Chance nutzte, was die Gäste endgültig auf die Siegerstraße brachte.

Feldkirchen hatte zwar noch Chancen, insbesondere in der 84. Minute, als ein Tor wegen einer strittigen Abseitsentscheidung nicht gegeben wurde, doch die Effektivität von Hitzendorf in der zweiten Halbzeit machte den Unterschied. Auch intensive Bemühungen in den Schlussminuten konnten das Blatt für Feldkirchen nicht mehr wenden. Die Gäste verteidigten klug und ließen wenig zu, was letztlich den Endstand von 1:3 besiegelte.

Die Begegnung endete mit einem verdienten Sieg für SU Hitzendorf, das sich durch eine starke zweite Halbzeit und die dann effiziente Chancenverwertung auszeichnete. SV Feldkirchen muss sich nach diesem Spiel wieder sammeln und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Das Spiel wurde nach 93 intensiven Minuten abgepfiffen, und während SU Hitzendorf den Sieg feierte, muss Feldkirchen die Niederlage analysieren und aus den Fehlern lernen. Beide Teams zeigen, dass in der Unterliga Mitte praktisch jedes Ergebnis möglich ist.

Aufstellungen:

Feldkirchen: Michael Solnier (K) - Tobias Kollar, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic, Philipp Fabian - Alija Lejlic

Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Kenan Kanuric, Almedin Mujkanovic, Raphael Koval, Esmir Zahirovic, Patrick Kopp

Trainer: Mag. Mario Strohmayer

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Thomas Friedl, Julius Ortner - Dennis Weigelt, Michael Marko, Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Lukas Mauerhofer, Amar Mujanic, Marko Grgic, Moritz Gutjahr, Lukas Lackner

Trainer: DI Oliver Baumann

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Feldkirchen : SU Hitzendorf - 1:3 (1:0)

79 Dennis Weigelt 1:3

60 Daniel Rieger 1:2

57 Lukas Lackner 1:1

21 Benit Kampay 1:0

