Knapper Sieg für Übelbach gegen Eggersdorf in umkämpfter Partie

Im Rahmen der Unterliga Mitte fand am Dienstagabend das Aufeinandertreffen zwischen USV Eggersdorf und SV Übelbach statt, welches mit einem knappen 0:1 endete. Der entscheidende Treffer fiel erst in der zweiten Halbzeit, und obwohl sich auch Eggersdorf Chancen erarbeitete, reichte es nicht zum Punktegewinn. Der Aufsteiger aus Übelbach spielt eine souveräne Saison, für Eggersdorf geht es um den Erhalt der Klasse.

Übelbach holt drei weitere Punkte und punktet auch in Eggersdorf

Erste Halbzeit: Kampf um die Vorherrschaft - Übelbach mit Vorteilen

Der Anstoß auf dem Platz von USV Eggersdorf setzte die Gastgeber sofort unter Druck, da Übelbach stärker ins Spiel kam. Auf Seiten von Eggersdorf sorgte dann aber Manuel Hauska mit einem Schuss in der fünften Minute für die erste nennenswerte Chance, doch der Übelbacher Keeper Valentino Maric hielt sicher.

Bereits in der achten Minute musste der Eggersdorfer Torhüter Marcel Rössl binnen Sekunden mehrmals eingreifen, um sein Team vor einem frühen Rückstand zu bewahren. Übelbachs Offensive zeigte sich von Beginn an spritziger und gefährlicher. Nach zwanzig Minuten musste Hauska verletzt vom Feld, für ihn kam Kroisenbrunner ins Spiel.

Gelbe Karte (USV Taucher-Erdbau Eggersdorf) für: Tödtling, Foul Zentimeter außerhalb vom Strafraum - Freistoß für Übelbach Florian Kober, Ticker-Reporter

Der Freistoß, der knapp über die Latte ging und weitere Chancen wie einem gefährlichen Distantzschuss, der knapp an der linken Stange vorbei pfiff, waren weitere Aktionen der Gäste. Das Spiel war in der Folge durch viele kleine Fouls, Unterbrechungen und Diskussionen mit dem Schiedsrichter geprägt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit war das Spiel dann recht ausgeglichen - Schwarz setzte noch einen Kopfball auf das Überlbacher Tor, aber der sichere Maric hielt auch diesen Ball. So blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Tor und hart umkämpfte zweite Halbzeit - am Ende nimmt der Gast die Punkte mit

Die zweite Hälfte begann ohne personelle Änderungen auf beiden Seiten. Übelbach drückte weiter auf das Tempo, und in der 51. Minute gelang Kristjan Bercko schließlich der Führungstreffer. Nach einem Gedränge im Strafraum kam er an den Ball und schob ihn gekonnt zum 0:1 ein. Es war weiterhin ein umkämpftes Spiel, die Gastgeber mühten sich, die Abwehr der Gäste stand jedoch souverän. Sattler versuchte sich mit Distanzschüssen, die jeoch allle das Übelbacher Tor verfehlten.

Eggersdorf reagierte, brachte mit dem jungen Elias Knapp frischen Wind ins Spiel. Knapp hatte in der 82. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, doch die Übelbacher Verteidigung konnte gerade noch retten. Zu jeder Zeit traute man den Gästen zu, den Sack mit einem 2:0 zuzumachen, es fiel jedoch nicht. Rössl zeigte im SVE Tor eine genau so gute Leistung wie sein Gegenüber Maric.

Eggersdorf suchte weiterhin den Ausglich und hatte durch Rossmann und Sattler weitere kleinere Gelegenheiten, doch der Gästekeeper ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er kein Tor kassieren wollte. Auch ein Freistoß von Tödtling konnte die Wende nicht bringen, da Maric auch diesen sicher hielt.

Trotz intensiver Bemühungen und einem bemühten Eggersdorf in den letzten Minuten, konnte das Team von Trainer Thomas Petz den entscheidenden Treffer nicht mehr setzen. Übelbach verteidigte geschickt und mit aller Souveränität bis zum Schlusspfiff und sicherte sich drei weitere Punkte. Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten Sieg für die Gäste, die ihre effektive Chancenverwertung unter Beweis stellten und über die gesamte Spielzeit immer einen Hauch schneller in der Aktion waren.

Schiedsrichter Glössl hatte viel zu klären, beide Teams gingen mit viel Einsatz in die Nachtragspartie

So steht es um beide Teams - so geht es am Wochenende weiter

Die Niederlage hinterlässt Eggersdorf weiterhin in einer prekären Lage im Kampf um den Klassenerhalt, während Übelbach seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigt. Die Eggersdorfer müssen in den kommenden Spielen punkten, um die drohende Relegation zu vermeiden.

Eggersdorf trifft am Freitag zu Hause auf Andritz, Übelbach spielt auswärts in St.Marein.

Stimmen zum Spiel

Daniel Tödtling - Sportlicher Leiter Eggersdorf

"Übelbach hat eine extrem spielstarke Mannschaft - uns fehlten wie schon so oft einige Spieler. Es nutzt nichts, am Freitag geht es schon gegen Andritz weiter und wir müssen Punkte holen!"

Jürgen Haas - Kapitän Übelbach

"Ich bin stolz auf meine Jungs, gut gemacht. Ich denke wir haben das im Griff gehabt. Ich bin jetzt noch ein paar Spiele dabei, dann heißt es Abschied nehmen!"

Aufstellungen:

Eggersdorf: Marcel Roessl - Georg Rossmann, Matthias Mairhofer, Marko Jelencic, Oliver Hofer, Andreas Adam - Daniel Tödtling, Joseph Pölzl, Wolfgang Schwarz, Mark Sattler (K) - Manuel Hauska

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Simon Hödl, Josef Seidl, Elias Knapp, Martin Kroisenbrunner

Trainer: Thomas Petz

Übelbach: Valentino Maric, Jürgen Haas (K), Moritz Kopp, Florian Prietl, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Fabio Haas

Ersatzspieler: Patrick Vögl, Alejandro Spörk-Losada, Jan Fegerl, Kreshnik Cermjani, Constantin Zuser

Trainer: Markus Vögl

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Eggersdorf : Übelbach - 0:1 (0:0)

51 Kristjan Bercko 0:1

