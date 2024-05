USV Kainbach dominiert gegen SV Thal mit 4:1 - Oberliga und Titel sind greifbar nahe

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:57

In einem Spiel der Unterliga Mitte setzte sich der Tabellenführer USV Kainbach mit einer starken zweiten Halbzeit gegen den Tabellenletzten SV Thal durch und gewann das Heimspiel mit 4:1. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften gute Chancen hatten, war es die Heimmannschaft, die in der zweiten Hälfte ihre Überlegenheit demonstrierte und schlussendlich klar triumphierte. Kaibach holte weitere drei Punkte auf dem Weg in die Oberliga.

Die Oberliga naht - Kainbach greift nach höheren Zielen

Erste Halbzeit: Ein Kampf ohne Tore - Kainbach mit zahlreichen Torchancen

Das Spiel in Kainbach begann unter nassen Bedingungen, als genau zum Anpfiff der Regen einsetzte. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von einem intensiven Schlagabtausch beider Teams, wobei USV Kainbach mehrere hochkarätige Chancen verzeichnete, die jedoch ungenutzt blieben. SV Thal hielt gut dagegen und hatte selbst die Möglichkeit, in Führung zu gehen, scheiterte jedoch an der starken Defensive der Heimmannschaft. Zur Halbzeit stand es somit 0:0, ein Ergebnis, das man als neutraler Beobachter nicht unbedingt vor dem Spiel vermutet hätte.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit - Hattrich binnen fünf Minuten durch Nakic

Die zweite Halbzeit war zunächst ähnlich wie beim Spiel vor der Pause. Dann folgten die Minuten, die es für Kainbach insich hatten und die erhofften drei Punkte brachten. Bilal Hamzic brach in der 70. Minute den Bann und erzielte das erlösende 1:0 für die Heimmannschaft.

Nur fünf Minuten später glich SV Thal jedoch durch Moritz Langmann aus, was das Spiel kurzzeitig wieder offen gestaltete. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn Luka Nakic von USV Kainbach legte eine beeindruckende Leistung hin und erzielte innerhalb von nur fünf Minuten einen Hattrick. Seine Tore in der 78., 80. und 83. Minute entschieden das Spiel endgültig zugunsten der Kainbacher, die mit einem 4:1-Vorsprung die letzten Minuten kontrolliert herunterspielten.

Die Gastgeber zeigten letztlich eine herausragende Effizienz vor dem Tor und nutzten ihre Chancen in der zweiten Halbzeit konsequent. Die Gäste aus Thal, die dringend Punkte im Abstiegskampf benötigten, fanden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer keine Antwort mehr auf die offensive Wucht von USV Kainbach.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, feierten die 100 Fans von USV Kainbach den wichtigen Sieg, der sie dem Titelgewinn in der Unterliga Mitte wieder ein Stück näherbringt. Der Einsatz und die Zielstrebigkeit der Mannschaft in der zweiten Halbzeit waren ausschlaggebend für den überzeugenden Endstand von 4:1.

Die überragende Performance von Luka Nakic, der mit seinem Hattrick das Spiel entschied, sowie die solide Teamleistung der Heimmannschaft, machen dieses Spiel zu einem weiteren Mosaikstein im Kampf um den Meistertitel für den USV Kainbach. Die Mannschaft hat einmal mehr ihre Ambitionen unter Beweis gestellt und wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft gesammelt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der SV Thal kann nun für die Gebietsliga in der nächsten Saison planen, mittlerweile kann nur noch ein Wunder den Verein aus Graz retten. Nächste Runde empfängt der Tabellenletzte den SV Grambach. Kainbach fährt nach Übelbach. Dort kann man mit einem Sieg den Deckel drauf machen und steigt in die Oberliga auf.

Aufstellungen:



USV A-TEC OFNER Kainbach : Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Elias Mauz, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Oliver Pail, Benjamin Schweighofer, Luka Nakic, Simon Pansy, Markus Birnstingl, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Maksym Osoka, Michael Elias Groß, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Christoph Groß

Ersatzspieler: Mika Riedler, Maksym Piskun, Joel Heuberger, Anes Kadrii

Trainer: Goran Mikolaj

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kainbach I : SV Thal - 4:1 (0:0)

83 Luka Nakic 4:1

80 Luka Nakic 3:1

78 Luka Nakic 2:1

75 Moritz Langmann 1:1

70 Bilal Hamzic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.