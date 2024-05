Kumberg gewinnt gegen Feldkirchen und ist in toller Form

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:21

Im Rahmen der 23. Runde der Unterliga Mitte lieferten sich SVU Kumberg und SV Feldkirchen ein unterhaltsames Match, welches mit einem deutlichen 3:0 für die Heimmannschaft endete. Der Auftritt von SVU Kumberg war von Beginn an überzeugend, und das Team zeigte eine solide Leistung über die gesamte Spielzeit. Kumberg hat erst am Mittwoch gegen Peggau gewonnen und ist nun in Form!

Fabian Tödtling erzielte einen Doppelpack - der Kumberger ist bester Form

Tor durch Tödtling und ein unglücklicher Gästespieler

Mit den ersten Minuten begann der leichte Regen und beide Teams zeigten sich von einer kämpferischen Seite. Zunächst neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, dann zeigte der Gastgeber vor knapp 200 Zuschauern, dass das Hopfer - Team mittlerweile in Form gekommen ist.

Die erste signifikante Chance des Spiels hatte SVU Kumberg in der 26. Minute, als ein platzierter Schuss von Feldkirchen Keeper Knappitsch hervorragend pariert wurde. Nur eine Minute später nutzte Fabian Tödtling einen folgenschweren Fehler von Tomislav Bosankic von SV Feldkirchen aus, um die Gastgeber nach einem Konter mit 1:0 in Führung zu bringen. Zwei Minuten später nahm das Unheil für die Gäste weiter seinen Lauf, Bosankic stand wieder im Mittelpunkt und wurde nach einer Torchancenverhinderung von Schiedsrichter Stampfl vom Platz geschickt.

Die Stromayer Truppe lag nun mit einem Tor zurück und hatte einen Mann weniger auf dem Platz. Die Partie wurde nun zunehmend ruppiger und der Schiedsrichter verteilte einige gelbe Karten.

Kumberg baut Führung aus und sichert den Sieg - Nager macht den Deckel drauf

Nach der Halbzeitpause, mit einem Stand von 1:0, kam SVU Kumberg motiviert aus der Kabine. In der 61. Minute erzielte Fabian Tödtling sein zweites Tor des Abends, welches die Führung auf 2:0 ausbaute. Sein zweiter Treffer war das Ergebnis einer ausgezeichneten Einzelleistung und zeigte die momentanen Schwächen der Feldkirchener Defensive auf.

Elfmeter Kumberg Benit Kampay wieder mit dem Arm Schurli, Ticker-Reporter

Der Druck von Kumberg ließ nicht nach, und in der 69. Minute schoss Marco Nager mit einem Elfmeter den Ball zum 3:0 Endstand ins Netz.

Trotz der Bemühungen konnte Feldkirchen keine bedeutenden Chancen mehr kreieren, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:0 Sieg für SVU Kumberg.

Gelbe Karte (SV Feldkirchen) für: Klimacsek - Wir haben bald dass Sammelalbum voll! Schurli, Ticker-Reporter

Das Match endete nach einer sechsminütigen Nachspielzeit mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters, der insgesamt sieben gelbe und eine rote Karte zeigte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieser Sieg zeigt einmal mehr die momentane Stärke vom SVU Kumberg in der laufenden Saison, während SV Feldkirchen mittlerweile auf den 9. Tabellenplatz abgerutscht ist. Nächste Woche erwartet der Gast den SV Eggersdorf zu Hause, Kumberg reist nach Liebenau.

Aufstellungen:

Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, Marco Nager, Lorenz Wieser, Jan Peter Svetits - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Marco Gamper - Fabian Tödtling (K), Dorian Zoccali

Ersatzspieler: Georg Schlager, Alexander Zartl, Michael Klug, Matthias Magor, Wisam Hagi, Dominik Messner

Trainer: Matthias Hopfer

Feldkirchen: Sven Knappitsch - Patrick Kopp, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Alija Lejlic

Ersatzspieler: Michael Solnier, Stefan Voura, Philipp Fabian, Raphael Koval

Trainer: Mario Strohmayer

Unterliga Mitte: Kumberg : Feldkirchen - 3:0 (1:0)

69 Marco Nager 3:0

61 Fabian Tödtling 2:0

27 Fabian Tödtling 1:0

