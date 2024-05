Intensives Unentschieden bei Eggersdorf gegen Andritz - Gastgeber über eine Halbzeit mit einem Mann weniger

Details Samstag, 18. Mai 2024 01:45

In einem nervenaufreibenden Match der 23. Runde in der Unterliga Mitte trennten sich USV Eggersdorf und SV Andritz mit einem torlosen Unentschieden. Das Spiel zeigte beide Teams in kämpferischer Form, wobei Eggersdorf trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit ein Remis sichern konnte. Die Gastgeber holten 14 Punkte in den letzten sieben Spielen, sind aber immer noch nicht gerettet.

Intensives Spiel von Beginn an - kurz vor der Pause Platzverweis für Sattler

Das Spiel begann mit einem leichten Vorteil für die Heimmannschaft, die in den ersten Minuten mehr Ballbesitz hatte. Bereits in der 3. Minute sorgte Sattler mit einem Freistoß für die erste gefährliche Situation, jedoch konnte die Andritzer Abwehr den Ball klären. Kurz darauf, in der 7. Minute, kam es zu einem Eckball von Sattler, bei dem Adam mit einem Kopfball knapp das Ziel verfehlte. Trotz der frühen Offensivbemühungen von Eggersdorf blieb das Tor aus.

Auf der Gegenseite zeigte SV Andritz ebenfalls Präsenz im Angriff. In der 9. Minute verpasste Muratovic knapp das Tor nach einer ausgezeichneten Kombination. Dies war der Beginn einer Druckphase von Andritz, die in der 15. Minute ihren Höhepunkt fand, als die Abwehr von Eggersdorf mit vereinten Kräften einen gefährlichen Angriff abwehren konnte. Wellacher versuchte es in der 17. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch harmlos blieb.

Benko setzt sich entscheidend durch, zieht ab, der Ball geht Zentimeter an der rechten Stange vorbei - beste Chance bisher für die Gastgeber Florian Kober, Ticker-Reporter

Die Dramatik im Spiel nahm zu, als in der 42. Minute Mark Sattler von Eggersdorf nach einer Reklamation und Beleidigung die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte Eggersdorf weiter tapfer. In der 43. Minute hatte Pölzl eine gute Gelegenheit, sein Schuss wurde jedoch vom Andritz Keeper Andrae sicher gehalten.

Mit zehn Mann holt der Gastgeber einen Punkt - es bleibt beim 0:0

Der zweite Durchgang begann ebenso intensiv. In der 46. Minute verfehlte ein Kopfball von Schwarz nach einem Freistoß von Adam knapp das Ziel. Eggersdorf schien trotz der Unterzahl nicht aufgeben zu wollen. In der 53. Minute lag Mairhofer nach einem Angriff verletzt im Strafraum, doch der von den Gastgebern erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus. Andritz hingegen konnte seine numerische Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen, obwohl sie weiterhin mehr Ballbesitz verzeichneten.

Micossi zieht ab, die Eggersdorfer Abwehr rettet zum Corner Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Schlussphase des Spiels erhöhte Eggersdorf den Druck und erspielte sich mehrere Ecken. Besonders in der 90. Minute, als gleich zwei Eckbälle kurz hintereinander ausgeführt wurden, war die Spannung greifbar. Doch auch die letzte große Chance für Andritz in der 80. Minute, als ein Corner fast das 0:1 bedeutet hätte, brachte keinen Erfolg.

Nach 94 Minuten und einer intensiven Nachspielzeit endete das Match mit einem torlosen 0:0. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber letztendlich fehlte das Quäntchen Glück, um das Spiel zu entscheiden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Andritz war zuletzt wenig erfolgreich und holte am Freitagabend einen Punkt. Insgesamt spielte das Team eine starke Saison und rangiert auf dem 6. Tabelllenplatz. Eggersdorf holte zuletzt vier Siege, zwei Unentschieden, bei einer Niederlage. Man kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

Andritz empfängt in der nächsten Woche Deutschfeisritz. Eggersdorf reist nach Feldkirchen.

Stimmen zum Spiel

Lukas Mairold - SV Andritz

"Was soll man dazu sagen? Wir hatten mehr Ballbesitz und hätten das Spiel schon gewinnen müssen. Andererseits, wenn Eggersdorf in der 92. Minute den Kopfball ins Netz trifft, dann verliert man so ein Spiel auch. Es war sehr intensiv und umkämpft und wir haben gepunktet!"

Lukas Fürpass - SV Eggersdorf

"Das Spiel war sehr intensiv und auch anstregend. Wir haben ja lange Zeit mit einem Mann weniger gespielt. Wir haben einen Punkt geholt, leider nicht drei. Die holen wir in Kürze und wir werden die Klasse halten!"

Aufstellungen:

Eggersdorf: Marcel Roessl, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, Marko Jelencic, Oliver Hofer, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Mark Sattler (K), Josip Benko, Martin Kroisenbrunner

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Bastian Konrad, Lukas Kristandl, Simon Hödl, David Manninger, Elias Knapp

Trainer: Thomas Petz

Andritz : Sammy Andrae - Lorenz Kompass, Michel Micossi, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Philipp Immanuel Wellacher, Lukas Mairold (K), Xaver Herzog, Sebastian Pukl - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Thomas Hastreiter, Dejan Budimir Prerad, Nico Stadlhofer

Trainer: Mag. Marco Pegrin

Bericht Florian Kober

