Knapper Sieg für SV Übelbach gegen USV St. Marein - Hausherren weiterhin nicht gerettet

In einem letztlich knappen Match der 23. Runde in der Unterliga Mitte, sicherte sich SV Übelbach einen knappen 3:2-Auswärtssieg gegen USV St. Marein bei Graz. Die Partie war geprägt von einem ständigen Auf und Ab der Emotionen und einem packenden Finish, bei dem SV Übelbach in der letzten Minute das entscheidende Tor schoss. Für den Gastgeber heißt es nun weiter kämpfen um den vorletzten Platz in der Tabelle zu verhindern.

Elias Moser erzielte kurz vor dem Ende noch den Ausgleich, für einen Punkt reichte es trotzdem nicht

Ein Kampf um die Punkte vor der Pause - zur Pause stand ein 1:1

Das Spiel begann mit hohem Tempo, die erste Chance gehörte den Gästen. Bereits in der 15. Minute erzielte Hamza Hamzic das erste Tor für die Heimmannschaft, indem er den Ball gekonnt ins linke Eck beförderte - nun führte die Kiegerl Truppe mit 1:0.

Übelbach antwortete jedoch vehement und hatte durch Moritz Kopp mehrere gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Schließlich gelang es Moritz Kopp in der 44. Minute, einen perfekt platzierten Schuss in den Winkel zu setzen und damit den Halbzeitstand von 1:1 herzustellen.

Das Beste kam zum Schluss - was für eine Nachspielzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte SV Übelbach eine erhöhte Entschlossenheit und ging in der 47. Minute durch Jakob Hocevar, der nach einem schnellen Angriff erfolgreich war, in Führung. USV St. Marein/Graz ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter um jeden Ball.

Die letzten Minuten des Spiels waren nichts für schwache Nerven. In der 90. Minute wurde USV St. Marein/Graz ein Elfmeter zugesprochen, den Elias Moser sicher verwandelte und damit das Spiel zunächst auf 2:2 stellte. Doch die Freude der Heimmannschaft währte nur kurz. In der 96. Minute gelang es Marko Markovic von SV Übelbach, erneut in Führung zu gehen und den Endstand von 3:2 zu markieren - auch dieser Treffer resultierte aus einem Elfmeter. Dieses Tor, das in der letzten Minute der Spielzeit fiel, zeigte einmal mehr, wie umkämpft die Unterliga Mitte ist.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 96 Minuten beendete, konnten die Gäste aus Übelbach ihren Auswärtssieg feiern, während die Spieler von St. Marein sichtlich enttäuscht waren.

Frühe Tore, eine Wendung zum Schluss und ein unangenehmer Ausgang für die Gastgeber. SV Übelbach nahm die drei Punkte mit nach Hause und hinterließ einen Gegner, der weiter um den Klassernerhalt kämpft.

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : Übelbach - 2:3 (1:1)

96 Marko Markovic 2:3

92 Elias Moser 2:2

47 Jakob Hocevar 1:2

44 Moritz Kopp 1:1

15 Hamza Hamzic 1:0

