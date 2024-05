SVU Kumberg schießt SU Hitzendorf mit 4:0 aus dem Stadion - beste Rückrundenmannschaft!

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 14:21

Im 25. Spieltag der Unterliga Mitte empfing der SVU Kumberg die Gäste von der SU Hitzendorf. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ein dynamisches Spiel ab, das von zahlreichen Torchancen und letztlich einer dominanten Vorstellung der Heimmannschaft geprägt war. Mit einem deutlichen 4:0 konnte sich der SVU Kumberg klar durchsetzen und weitere Punkte nach den letzten erfolgreichen Wochen holen.

Fabian Tödtling ist in bestechender Form - immer bereit den "extra-Meter" zu gehen, Torschütze und Vorbild

Erste Halbzeit: Kumberg dominiert das Spielgeschehen - man führt mit 2:0

Das Spiel begann gleich mit der ersten Offensivaktion der Gastgeber: bereits in der 2. Minute vergab Jakob Grimm eine erste Großchance für Kumberg, was jedoch nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Minuten sein sollte. Der SVU Kumberg setzte die Gäste von SU Hitzendorf früh unter Druck und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten.

Nach einer ungenutzten Riesenchance in der 25. Minute und einem Schuss an die Stange, war es schließlich Fabian Tödtling, der in der 30. Minute den Bann brach und das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Ein Steilpass eröffnete ihm die Möglichkeit, die er eiskalt verwandelte.

Nur drei Minuten später legte der SVU Kumberg nach: Nach einer präzisen Flanke von Jakob Grimm war es erneut Tödtling, der per Kopf zum 2:0 einnetzte und damit die Weichen früh auf Sieg stellte. Hitzendorf gelang es kaum, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien konnte in der 43. Minute den ersten Abschluss seit einer gefühlten Ewigkeit verbuchen, der jedoch harmlos blieb. Mit einem komfortablen 2:0 Vorsprung ging Kumberg in die Halbzeitpause - dieser Vorsprung war jedoch fast zu knapp nach diesem ersten Spielabschnitt.

Zweite Halbzeit: Kumberg erhöht den Druck und schraubt das Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: Kumberg dominierte das Spiel und erarbeitete sich weitere Chancen. In der 54. Minute baute Max Birke die Führung auf 3:0 aus. Birke nutzte die Unordnung in der Hitzendorfer Abwehr und traf souverän ins Netz. Hitzendorf fand kaum Antworten auf die druckvollen Angriffe der Hausherren und konnte lediglich durch vereinzelte Konterversuche für minimale Entlastung sorgen.

In der 76. Minute war es schließlich Dominik Messner, der das 4:0 markierte. Der Endstand resultierte aus einer beeindruckende Einzelleistung von Messner, der den Ball gekonnt im gegnerischen Tor unterbrachte und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

Auch in den letzten Minuten des Spiels zeigte sich Kumberg weiterhin angriffslustig, jedoch vergab man alle weiteren Chancen.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem deutlichen 4:0 für SVU Kumberg. Die Gäste bleiben die Nummer 1 in der Rückrunde!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem eindrucksvollen Sieg konnte Kumberg seine Ambitionen in der Unterliga Mitte unterstreichen - wo wäre das Team vom Kumberger See wenn man nicht zwischendurch in der Saison in die Krise gegangen wäre? Die Gastgeber zeigten über die gesamten neunzig MInuten eine souveräne Leistung und bewiesen eindrucksvoll ihre Offensivstärke - in wenigen Wochen beginnt die Saisonvorbereitung und man darf im Herbst wieder mit dem SV Kumberg rechnen dürfen.

Hitzendorf war in dieser Saison so etwas wie die Wundertüte der Liga - sensationelle Leistungen wechselten sich mit unglaublichen Pleiten ab. Es war ein turbolente Saison, geprägt von Trainerwechseln, der Suche nach einem Spielkonzept - findet man das alles wieder, wird man nach der Sommerpause gut durchstarten. Kumberg reist im letzten Spiel zum GAK - Hitzendorf empfängt den SV Egegrsdorf.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kumberg : SU Hitzendorf - 4:0 (2:0)

76 Dominik Messner 4:0

54 Max Birke 3:0

33 Fabian Tödtling 2:0

30 Fabian Tödtling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.