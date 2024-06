USV Kainbach ist Meister - 650 Zuschauer feiern den Aufstieg in die Oberliga

Details Sonntag, 02. Juni 2024 21:30

Im letzten Heimspiel der Saison setzte sich der USV Kainbach mit 3:1 gegen den SV Peggau durch. Die Partie war geprägt von hoher Intensität und sehenswerten Toren. Bereits in der ersten Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft einen Vorsprung erarbeiten, den sie am Ende des Spiels weiter ausbauen konnte. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste behielt Kainbach die Oberhand und sicherte sich am Ende verdiente drei Punkte, diese bedeuten zugleich den Meistertitel in der Unterliga Mitte.

Der USV Kainbach verlässt nach einer unglaublichen Saison die Unterliga!

Blitzstart von Kainbach - das war ganz nach dem Geschmack der 650 Fans

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 11. Minute konnte der USV Kainbach Idurch Christian Lieb mit 1:0 in Führung gehen. Ein schneller Angriff über die rechte Seite brachte den Ball in den Strafraum der Peggauer, wo Lieb nur noch einschieben musste. Die frühe Führung spielte Kainbach in die Karten, die fortan das Spielgeschehen bestimmten und weitere Chancen kreierten. Jedoch war Peggau zu jeder Zeit bereit in diesem Spiel alles zu geben.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten suchten. Es ging flott von einer Seite zur anderen und Peggau zeigte sich als würdiger Herausforder für die Gastgeber, die am Sonntagabend den Titel einfahren wollten.

Kainbach zeigte sich dabei etwas zielstrebiger und hatte in der 46. Minute Pech, als ein Schuss nur den Pfosten traf. Dennoch blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Gastgeber - es lief also voll nach Plan für die Sternthal Truppe.

Spannung bis zur Schlussminute - dann macht der eingewechselte Schweighofer den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel ging es gleich mit Vollgas weiter. Bereits in der 48. Minute erhöhte Bilal Hamzic für Kainbach auf 2:0. Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand Hamzic, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Der Zwei-Tore-Vorsprung war praktisch das Ticket für die Oberliga, doch Peggau gab sich nicht geschlagen und drängte auf den Anschluss.

Dieser gelang den Gästen schon in der 54. Minute. Thomas Schmerlaib nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive von Kainbach und verkürzte auf 2:1. Das Tor gab Peggau neuen Auftrieb, und das Spiel wurde noch einmal richtig spannend. Beide Teams hatten in der Folge gute Chancen, wobei besonders Kainbach durch Konter immer wieder gefährlich wurde.

In den letzten Minuten der Partie drängte Peggau auf den Ausgleich, doch Kainbachs Abwehr hielt dem Druck stand. In der 93. Minute gelang den Gastgebern dann die Entscheidung. Benjamin Schweighofer erzielte nach einem mustergültigen Konter das 3:1 und stellte damit den Endstand her - nun brachen alle Dämme, der USV Kainbach spielt in der nächsten Saison in der Oberliga Mitte!

Der USV Kainbach zeigte über weite Strecken des Spiels eine starke Leistung und konnte sich letztlich verdient gegen den SV Peggau durchsetzen. Mit diesem Sieg liegt man eine Runde vor dem Ende mit fünf Punkten vor den GAK Amateuren und ist uneinholbarer Tabellenführer.

Der Weg zum Titel

Kainbach dominierte über die gesamte Saison die Unterliga Mitte. Immer wieder hatte man verschiedene Konkurrenten, die zweitweise Druck ausübten. Feldkirchen im Herbst, Andritz zwischendurch, der GAK permanent. Es war die Konstanz, die den Meister auszeichnetete. Das Team hatte einfach den längsten Atem - man hatte zu Hause zwischendurch überraschende Niederlagen, kam jedoch bald wieder in Form und startete Serien.

In der nächsten Saison wird man sich mit Pachern, Gössendorf und anderen Kalibern messen, darauf können sich die Fans und das Team freuen.

Kainbach ist bald Oberligist - es ist vollbracht!

Aufstellungen:

USV KAINBACH: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Elias Mauz, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Oliver Pail, Markus Birnstingl, Benjamin Schweighofer, Robin Moroder, Luka Nakic, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

SV PEGGAU: Johannes Pfandl - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Tobias Ritonja - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser, Lukas Hartleb - Paul Krebs

Ersatzspieler: Philipp Wartinger, Florian Ablasser, Gregor Bauer, Markus Höll, Samuel Peinsipp

Trainer: Norbert Lesovsky

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kainbach I : SV Peggau - 3:1 (1:0)

94 Benjamin Schweighofer 3:1

54 Thomas Schmerlaib 2:1

48 Bilal Hamzic 2:0

11 Christian Lieb 1:0

