Liebenau siegt 4:2 in Eggersdorf - nächste Woche voller Abstiegskrimi

Im torreichen Duell zwischen dem USV Taucher-Erdbau Eggersdorf und dem SV Union Liebenau ging es für die Gastgber um viel. Man steckt nach wie vor auf dem vorletzten Platz der Tabelle fest und es sollten drei Zähler her. Mit einem Endstand von 2:4 entschied jedoch der SVU Liebenau die Partie für sich und sicherte sich damit wichtige Punkte, die man benötigt, da man im Steirercup starten möchte.

Nichts zu halten für Rössl im Tor der Gäste

Tschikof und Benko als Doppelpacker vor der Pause

Die Begegnung begann zunächst taktisch verhalten. Bereits in der 6. Minute gab es jedoch die erste gefährliche Aktion durch Matija Benko für den USV Eggersdorf, doch die Abwehr von SVU Liebenau klärte sicher. Die Gäste aus Liebenau übernahmen dann schnell die Kontrolle und zeigten, warum sie zu den stärkeren Teams der Liga gehören. In der 13. Minute gelang Maximilian Tschikof das erste Tor der Partie, als er im Strafraum an den Ball kam und unhaltbar für Torhüter Rössl abschloss.

Nur wenige Minuten später, in der 18. Minute, war es erneut Tschikof, der nach einem abgewehrten Schuss den Nachschuss verwandelte und auf 0:2 für die Gäste erhöhte. Der USV Eggersdorf zeigte sich jedoch kämpferisch und kam in der 26. Minute durch Josip Benko zu einer gefährlichen Chance, die jedoch von Keeper Straussberger bravourös vereitelt wurde.

In der 34. Minute war es dann Matija Benko, der den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte. Er nahm Keeper Straussberger den Ball ab, zog ein paar Meter nach rechts und schob die Kugel ins Tor zum 1:2 ein. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn fast im Gegenzug stellte Emir Sikiric den alten Abstand wieder her und traf zum 1:3 für SVU Liebenau. Kurz vor der Halbzeitpause brachte erneut Matija Benko mit einem Treffer zum 2:3 die Gastgeber noch einmal heran.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 2:3 M.Benko läuft über die linke Seite und trifft flach ins lange Eck Florian Kober, Ticker-Reporter

So ging es mit einem knappen Rückstand der Gastgeber in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist von Eggersdorf, Effizienz von Liebenau

Die zweite Halbzeit begann mit einem furiosen Auftakt der Gastgeber. In der 48. Minute hatte Matija Benko fast den Ausgleich auf dem Fuß, aber Straussberger hielt großartig. USV Eggersdorf drängte weiter, doch Liebenau stand defensiv stabil und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Ein Schuss von Sattler in der 50. Minute war zu ungefährlich, und auch weitere Versuche der Gastgeber endeten entweder neben dem Tor oder wurden von der Abwehr der Gäste geklärt.

Der Liebenauer Keeper Straussberger zeigte eine starke Partie

In der 54. Minute überspielte Andreas Adam drei Liebenauer, fiel im Strafraum, aber es gab keinen Elfmeter. Kurz darauf scheiterte erneut Benko an Straussberger. Die Gastgeber gaben sich nicht auf und drängten weiter auf den Ausgleich, doch der Defensivblock von SVU Liebenau hielt stand. In der 59. Minute hatte Benko erneut eine Möglichkeit, doch ohne Erfolg.

Der Schlusspunkt der Partie wurde schließlich in der 74. Minute gesetzt. Dominik Dexer nutzte die erste große Torchance der Gäste nach der Pause und traf nach einem Corner aus kurzer Distanz zum 2:4. Eggersdorf versuchte kurzzeitig alles, um noch einmal heranzukommen, doch die Abwehr von Liebenau stand felsenfest. In der Schlussphase war die Luft bei den Gastgebern raus, und so blieb es beim 2:4-Endstand.

So steht es um die beiden Teams

Mit diesem Ergebnis sichert sich der SVU Liebenau wichtige Punkte, während der USV Eggersdorf weiterhin um den Klassenerhalt zittern muss. Besonders hervorzuheben ist die starke Defensivleistung der Gäste und die Effizienz im Abschluss. Eggersdorf trifft nächste Woche auswärts auf Hitzendorf - Liebenau empfängt Deutschfeistritz. Dort möchte man den fünften Platz verteidigen, der die Teilnahme am Cup erlaubt. Die Gäste wiederum müssen sehen, dass sie Eggersdorf nicht doch noch einholt.

Stimme zum Spiel

Alex Maier - Kapitän Liebenau

"Wir wussten, dass das gegen einen Abstiegskandidaten sehr schwer wird. Vor der Pause waren wir schon überlegen, da hätten wir höher führen könnnen. Nach der Pause haben wir die Drangphase überstanden. Nächste Woche wollen wir uns für den Steirercup qualifizieren!"

Aufstellungen:

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Matija Benko, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, Marko Jelencic, Oliver Hofer, Andreas Adam, Mark Sattler (K), Josip Benko

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Wolfgang Schwarz, Josef Seidl, Elias Knapp, Martin Kroisenbrunner

Trainer: Thomas Petz

Liebenau: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Dominik Dexer, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Markus Schrott, Emir Sikiric, Maximilian Tschikof, David Movsesian, Domenic Letzer - Adnan Begic

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Jonas Zwischenbrugger, Jochen Luca Malli, Sergiu Has, Philipp Glauninger, Gerhard Steinegger

Trainer: Stefan Prath

Bericht Florian Kober

Fotos Andreas Lenzner

Unterliga Mitte: Eggersdorf : SVU Liebenau - 2:4 (2:3)

74 Dominik Dexer 2:4

40 Matija Benko 2:3

36 Emir Sikiric 1:3

34 Matija Benko 1:2

18 Maximilian Tschikof 0:2

13 Maximilian Tschikof 0:1

