Kiegerl und Pegrin von der Bank geschickt - emotionale Trainer bei St.Marein gegen Andritz

Details Montag, 03. Juni 2024 00:09

Ein umkämpftes Duell in der Unterliga Mitte endete mit einem knappen Sieg für den SV Andritz gegen den USV St. Marein/Graz. In einem Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb, gelang es den Gästen, durch ein spätes Tor den Sieg zu erringen. Der SV Andritz setzte sich mit 1:0 durch, nachdem Xaver Herzog in der 77. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis.

Wenige Möglichkeiten - bemühte Teams - 0:0 zur Pause

Das Spiel begann und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, drei Punkte zu holen. In der 15. Minute hatte der Gast durch Mairold eine gute Möglichkeit, doch der Abschluss fand nicht den Weg ins Tor. Nun erarbeitete sich der Gastgeber weitere Möglichkeiten, so wie in der 19. Minute, als ein Freistoß jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Die Partie wurde von beiden Seiten intensiv geführt, doch die spielerischen Höhepunkte ließen zunächst auf sich warten. Die Kiegerl Truppe hatte in der 34. Minute eine Top-Chance, die aber ungenutzt blieb. Kurz vor der Halbzeitpause häuften sich die Gelegenheiten: In der 41. Minute verpasste Muratovic die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels, als er das Mareiner Tor knapp verfehlte. Auch Sebsatian Pukl vergab kurz darauf eine weitere Chance. So ging es torlos in die Halbzeit - die Zuschauer sahen die besseren Chancen für die Gäste und eine tapfer verteidigende Heimmannschaft.

Tor und beide Trainer von der Bank geschickt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Andritz angriffslustig - die Gäste erhöhten den Druck. Coach Pegrin von Andritz sah in der 60. Minute die Gelbe Karte, was die Intensität der Begegnung weiter unterstrich. Trainer Kiegerl wurde dann auch verwarnt. Weitere Chancen für den SV Andritz folgten, doch sie konnten diese zunächst nicht nutzen.

In der 71. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, um den Spielern bei sommerlichen Temperaturen eine kurze Erholung zu ermöglichen. Frisch gestärkt kam der SV Andritz zurück auf das Feld und zeigte sich weiterhin gefährlich. Xaver Herzog schoss in der 73. Minute knapp über das Tor und ließ damit eine weitere Möglichkeit ungenutzt. Doch nur vier Minuten später sollte er seine Treffsicherheit unter Beweis stellen.

In der 77. Minute war es dann soweit: Xaver Herzog erzielte das erlösende 1:0 für den SV Andritz. Ein Treffer, der letztendlich die Entscheidung brachte. Der USV St. Marein/Graz versuchte in den verbleibenden Minuten, noch einmal alles nach vorne zu werfen, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung geschickt. Nur eine Minute später, war Andritz zwar in Führung, aber den Trainer los, der wurde jetzt von Schiedsrichter Strini von der Bank geschickt.

In der 89. Minute gab es noch einmal Unruhe, als auch Coach Kiegerl mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der fünfminütigen Nachspielzeit, die der Schiedsrichter angezeigt hatte, konnte der USV St. Marein/Graz keinen Ausgleich mehr erzielen. Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem knappen 1:0-Sieg für den SV Andritz.

Mit diesem Sieg festigte der SV Andritz seine Position in der Liga, während der USV St. Marein/Graz trotz einer couragierten Leistung ohne Punkte blieb. Die Gäste sind Tabellenvierter und brauchen noch einen Sieg um sich fix für den Steirercup zu qualifizieren. St. Marein kann nun für die nächste Saison fix planen, trotz der Niederlage wird man in der nächsten Saison in der Unterliga spielen.

Aufstellungen:

St. Marein/Graz: James Steven Cook - Elias Moser (K), Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Pavle Savkovic, Gabriel Danilet, Daniel Frank, Semin Ibisevic, Lorenzo Klamler - Luca Messner, Hamza Hamzic

Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Amar Seferagic, Marco Stiglmayr, Balint Agatics

Trainer: Wolfgang Kiegerl

Andritz : Sammy Andrae - Lorenz Kompass, Michel Micossi, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog, Sebastian Pukl - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Philipp Immanuel Wellacher, Jacopo Julius Corda, Nico Stadlhofer

Trainer: Mag. Marco Pegrin

Bericht Florian Kober

Fotos: KK

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : SV Andritz - 0:1 (0:0)

77 Xaver Herzog 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.