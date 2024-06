GAK 1902 Amateure filetieren den SV Thal mit 7:1

Details Montag, 03. Juni 2024 17:19

In einer einseitigen Partie dominierte GAK 1902 Amateure die Mannschaft des SV Thal und gewann am Ende klar mit 7:1. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Trotz eines Ehrentreffers von Anes Kadrii für die Gastgeber war SV Thal chancenlos.

Die GAK Amateure sind die Tormaschine der Liga - immer wieder zerlegt man seine Gegner, hier das Team aus St.Marein

Blitzstart der GAK 1902 Amateure - zur Pause führen die Rotjacken mit 3:0

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Kaum war die erste Minute vergangen, traf Andre Dirnberger bereits zum 1:0 für GAK 1902 Amateure. Diese frühe Führung setzte SV Thal sofort unter Druck und zwang sie in die Defensive. Nur wenige Minuten später, in der 8. Minute, war klar zu erkennen, dass der GAK das Kommando übernommen hatte. Thal sah sich gezwungen, einen Angriff nach dem anderen abzuwehren.

In der 12. Minute gelang Tobias Rumpl der nächste Treffer für die Gäste. Nach mehreren Abwehrversuchen der Thaler konnte er schließlich den Ball im Netz unterbringen und erhöhte auf 2:0. Der Druck der Grazer zeigte Wirkung, und Thal kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus.

Bevor die erste Halbzeit zu Ende ging, konnte Avdullah Shala aus dem Gewühl heraus im Strafraum das 3:0 erzielen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

GAK 1902 Amateure bauen Führung weiter aus - am Ende steht 7:1

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: mit einem schnellen Tor. Diesmal war es Avdullah Shala, der in der 54. Minute auf 4:0 erhöhte. Doch SV Thal gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 50. Minute gelang Anes Kadrii der Ehrentreffer für die Heimmannschaft, als er den Ball zum 1:3 ins Netz schoss. Dieses Tor konnte allerdings nur kurz Hoffnung aufkommen lassen.

In der 65. Minute hatten die Thaler noch einmal großes Glück, als ein Freistoß der GAK 1902 Amateure nur das Aluminium traf. Doch das Glück hielt nicht lange an. Nur sieben Minuten später, in der 72. Minute, war es Tobias Schöggl, der den Ball zum 5:1 ins Tor brachte und den alten Abstand wiederherstellte.

Die Gäste aus Graz ließen nicht nach und erhöhten in der 81. Minute durch Jakob Fasching auf 6:1. Das Spiel war längst entschieden, doch GAK 1902 Amateure setzten noch einen drauf. In der 90. Minute sorgte Brandon Muratovic für den Schlusspunkt und traf zum 7:1-Endstand.

Mit diesem deutlichen Sieg festigt GAK 1902 Amateure seine Position in der Tabelle, man ist weiterhin Tabellenzweiter. Die Gäste dominierten von Anfang bis Ende und ließen Thal kaum eine Chance, ins Spiel zu kommen.

Aufstellungen:

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Michael Elias Groß, Maksym Piskun, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url (K), Alexander Hacker, Joel Heuberger - Daniel Ott, Christoph Groß, Anes Kadrii

Ersatzspieler: Mika Riedler, Mahlum Frimpong, Maximilian Frank, Viacheslav Moroz, Benjamin Cretnik, Marco Alexandru Danci

Trainer: Goran Mikolaj

GAK 1902: Haris Mujanic, Tobias Schöggl, Arlind Azemi, Avdullah Shala, Felix Kunst, Daniel Brandl (K), Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Andre Dirnberger, Tobias Rumpl, Valentin Kopp

Ersatzspieler: Davis Kollmann, Jakob Fasching, Sinon Kulovits, Amar Fajic, Erdonit Prestreshi, Daniel Emiohe

Trainer: Michael Liendl

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal : GAK Amateure - 1:7 (0:3)

92 Brandon Muratovic 1:7

81 Jakob Fasching 1:6

72 Tobias Schöggl 1:5

54 Avdullah Shala 1:4

50 Anes Kadrii 1:3

36 Avdullah Shala 0:3

12 Tobias Rumpl 0:2

1 Andre Dirnberger 0:1

