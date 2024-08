SV Deutschfeistritz triumphiert auswärts über SV Feldkirchen mit 4:1

Details Mittwoch, 14. August 2024 22:34

Im Auftaktspiel der Unterliga Mitte feierte der SV Deutschfeistritz einen klaren 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Feldkirchen. Die Gäste zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und ließen den Hausherren nur wenige Chancen. Ein herausragender Marcel Gruber mit einem Hattrick und ein diszipliniertes Abwehrverhalten waren die Schlüssel zum verdienten Sieg der Deutschfeistritzer.

Vor wenigen Wochen hat Deutschfeistritz Marcel Gruber vorgestellt, jetzt kennt ihn auch der SV Feldkirchen.

Frühe Führung durch Gruber - nach 22 Minuten fiel das erste Tor der Saison

Die Partie begann mit einer aktiven Phase beider Teams, wobei der SV Deutschfeistritz schnell die Oberhand gewann. Die Gästemannschaft hatte gleich ein paar Gelegenheiten, ehe Feldkirchen besser ins Spiel fand.

Feldkirchen übernimmt seit der 15. Minute das Spiel. Deutschfeistritz aber auch gut in der Defensive. Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Doch das erste Tor der Saison erzielte der Gast aus Deutschfeistritz.

In der 22. Minute konnte Marcel Gruber für die Gäste, eine Ecke nutzen und per Kopfball zur Führung einnetzen. Dieser frühe Treffer gab den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Spielgeschehen fortan.

Feldkirchen versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Angriffe blieben zumeist ohne nennenswerten Erfolg. Die Gäste verteidigten geschickt und ließen keine klaren Torchancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch einige gute Ansätze seitens der Gastgeber, doch es fehlte die Präzision im Abschluss. So ging es mit einem 0:1-Rückstand für den SV Feldkirchen in die Kabinen.

Deutschfeistritz dominiert die zweite Halbzeit - Gruber am Ende mit Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Feldkirchen zunächst kämpferisch und versuchte, das Spiel zu drehen. Doch es war erneut der SV Deutschfeistritz, der in der 57. Minute durch Matthias Schlögl auf 2:0 erhöhte. Eine brillante Kombination zwischen Fajic und Gruber führte zu diesem sehenswerten Treffer, der den Hausherren einen weiteren Rückschlag versetzte.

Tooooor für Deutschfeistritz. Schlögl Matthias. Was für eine Kombination, was ein Abschluss.Fajic spielt den Pass auf Gruber, Gruber steckt perfekt durch und Schlögl versenkt in Eiskalt ins lange Eck. Traumhaft! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

In der 70. Minute gelang dem SV Feldkirchen ein Lebenszeichen. Ein präziser Schuss aus 20 Metern von Stefan Voura brachte den Ball unhaltbar ins lange Eck und sorgte für das 1:2. Doch die Hoffnung der Feldkirchner währte nicht lange. Nur vier Minuten später wurde Deutschfeistritz durch Schiedsrichter Birnstingl ein Elfmeter zugesprochen, den Marcel Gruber eiskalt verwandelte und somit seinen zweiten Treffer des Abends erzielte.

Die Gäste spielten nun befreit auf und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Feldkirchen bemühte sich weiterhin, doch ohne eine klare Spielidee fanden sie keinen Weg durch die gut organisierte Abwehr des SV Deutschfeistritz. In der 83. Minute setzte Marcel Gruber schließlich den Schlusspunkt der Partie. Nach einer perfekten Vorlage von Rieger vollendete Gruber zum 4:1 und krönte seine Leistung mit einem Hattrick vor über 150 Zuschauern.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der SV Deutschfeistritz brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und feierte einen hochverdienten Auswärtssieg. Die Hausherren hatten dem druckvollen Spiel der Gäste nur wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den Endstand von 1:4.

Deutschfeistritz zeigte sich in diesem ersten Saisonspiel als geschlossenes Team mit einer starken Defensivleistung und effizientem Angriffsspiel. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Marcel Gruber, der mit seinen drei Toren maßgeblich zum Erfolg beitrug. Feldkirchen hingegen muss nach dieser Niederlage schnell wieder zu sich finden und an den Schwächen arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

Aufstellungen:

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig - Benit Kampay, Stefan Voura, Rusmir Cehajic, Pascal Manu, Anto Davidovic (K), Nico Kiss - Marian Fuchs

Ersatzspieler: Niko Hintermüller, Tobias Kollar, Lukas Fichtl, Lukas Bauer, Almedin Mujkanovic, Elias Koval

Trainer: Rene Mirtl

- SV AquaFux Deutschfeistritz: Marc Reisacher, Fabian Glänzer, Manuel Pöschl, Daniel Rieger, Matthias Harrer, Bastian Feldhofer (K), Matthias Schlögl, Amar Fajic, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Marcel Gruber

Ersatzspieler: Markus Bauer, Mark Sattler, Valentin Grinschgl, Tobias Jurak, Thomas Sommer, Markus Kriegl

Trainer: Thomas Piber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Feldkirchen : SV Deutschfeistritz - 1:4 (0:1)

83 Marcel Gruber 1:4

74 Marcel Gruber 1:3

70 Stefan Voura 1:2

57 Matthias Schlögl 0:2

22 Marcel Gruber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.