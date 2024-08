Erster Saisonsieg für SU Semriach: 1:0 gegen SU Hitzendorf

Details Samstag, 17. August 2024 01:48

In einem hart umkämpften Auftaktspiel der Unterliga Mitte konnte sich der Aufsteiger SU Semriach mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die SU Hitzendorf durchsetzen. Der entscheidende Treffer gelang Success Ojo bereits in der 25. Minute. Trotz einiger spannender Momente konnte die SU Hitzendorf den Rückstand nicht mehr aufholen, sodass die Heimmannschaft als Sieger vom Platz ging.

Tor sauber gehalten, mit einer geschlossenen Teamleistung holte Semriach drei Punkte

Früher Treffer bringt Führung für Semriach - das erste Tor in der Unterliga

Der Anpfiff der Begegnung zwischen der SU Semriach und der SU Hitzendorf läutete einen umkämpften Fußballabend ein. Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und versuchten von Anfang an, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, wobei sich keine der beiden Mannschaften entscheidende Vorteile verschaffen konnte.

In der 25. Minute kam dann der entscheidende Moment des Spiels: Success Ojo von der SU Semriach setzte sich im Strafraum durch und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer löste großen Jubel unter den knapp 300 heimischen Fans aus und setzte die Gäste aus Hitzendorf unter Druck. Die SU Hitzendorf versuchte sofort, eine Antwort auf den frühen Rückstand zu finden, doch die Abwehr von Semriach stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

Semriach verteidigt die Führung, hat ein paar Chancen und drei Punkte auf dem Konto

In der zweiten Halbzeit verstärkte die SU Hitzendorf ihre Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen zu einigen vielversprechenden Gelegenheiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Die Defensive der SU Semriach zeigte sich weiterhin stabil und entschlossen, die Führung zu verteidigen. Jeder Angriff der Hitzendorfer wurde entschlossen abgewehrt, und auch Torhüter Peer erwies sich als sicherer Rückhalt.

Michael Seufzer von der SU Hitzendorf erhielt kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Damit waren die Gäste für die letzten Minuten des Spiels in Unterzahl und die Chancen auf den Ausgleich sanken weiter. Die SU Semriach nutzte diese Situation geschickt aus und ließ keine weiteren gefährlichen Angriffe mehr zu.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die SU Semriach konnte den ersten Saisonsieg feiern. Der knappe 1:0-Erfolg war hart erkämpft und verdiente Anerkennung für die engagierte Leistung der gesamten Mannschaft. Mit diesem Sieg verschafft sich die SU Semriach eine gute Ausgangsposition für die kommenden Spiele in der Unterliga Mitte. Msn ist als Aufsteiger in der Liga angekommen.

Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft durchaus Potenzial, das es in den kommenden Partien abzurufen gilt - mit Hitzendorf ist ja bekanntlich jede Saison zu rechnen.

Die Gelb-Rote Karte für Kapitän Michael Seufzer wird jedoch eine Lücke im Team hinterlassen, die es zu füllen gilt.

Zusammenfassend war es ein spannendes und umkämpftes Spiel, das die SU Semriach am Ende knapp für sich entscheiden konnte. Der Treffer von Success Chibuikem Ojo und eine stabile Defensivleistung waren die Schlüssel zum Erfolg.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Ja, das war ein intensives Spiel. Am Ende waren wir genau um dieses eine Tor besser. Insgesamt haben wir nicht viele Chancen für Hitzendorf zugelassen. Zudem hatten wir selbst noch ein paar Gelegenheiten. Ich denke, dass dies in Summe ein verdienter Sieg ist. Ich gratuliere meiner Mannschaft zum ersten Sieg in der Unterliga!"

Aufstellungen: Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Success Chibuikem Ojo, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Mark Schneider, Simon Mayer, Julian Heschl, Michael Ortner, Danijel Zivkovic, Tevfik Yalcin

Trainer: Michael Zechner

- Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Michael Marko - Lukas Mauerhofer, Sebastian Kropf, Yannick Suppan, Leo Paulitsch, Christoph Groß - Laurenz Kogler

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Thomas Friedl, Levin Pejicic, Moritz Kogler, Moritz Gutjahr, Lukas Lackner

Trainer: DI Oliver Baumann Bericht und Foto Florian Kober

Unterliga Mitte: Semriach : SU Hitzendorf - 1:0 (1:0)

25 Success Chibuikem Ojo 1:0

