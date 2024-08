Gewitter, 45 Minuten Pause und ein Heimsieg für Übelbach gegen Andritz

Details Samstag, 17. August 2024 14:31

In einem torreichen Spiel der Unterliga Mitte setzte sich der SV Übelbach mit einem klaren 4:1 gegen den SV Andritz durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und ließen sich auch durch eine längere Spielunterbrechung wegen eines Unwetters nicht aus dem Konzept bringen. Besonders Marko Markovic und Fabio Haas glänzten mit ihren Treffern, während Andritz zwar hervorragend kämpfte, aber letztendlich chancenlos blieb.

Die Gemeinde Übelbach ist seit Monaten von starkem Regen und Unwettern betroffen.

Übelbach mit starkem Start - 2:0 zur Pause

Übelbach verpasste in der letzten Saison die Relegation nur knapp, Andritz wird jede Saison als starkes Team gehandelt. Omerovic versuchte es in der 10. Minute mit einem Schuss vom 16er, doch Keeper Rabinig vom SV Übelbach parierte stark.

Doch bereits nach 17 Minuten setzte der SV Übelbach ein erstes Ausrufezeichen. Marko Markovic brachte seine Mannschaft in Führung, nachdem er eine Hereingabe von der rechten Seite im 16-Meter-Raum direkt verwandelte.

Nur sieben Minuten später konnte Markovic erneut jubeln: Nach einem Eckball stand Arzberger am kurzen Pfosten richtig und verlängerte, woraufhin Markovic zum 2:0 einnetzte. Die Hausherren führten und hatten das Spiel im Griff.

Erst in der 32. Minute kam Andritz durch Hastreiter wieder gefährlich vors Tor, doch sein Schuss verfehlte knapp das lange Eck. Die Vögl-Truppe war bereits in Form, aber auch die Gäste zeigten eine starke Leistung. Gleich zu Beginn der Saison boten beide Teams gute Unterhaltung.

Unterbrechung und packende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann turbulent: Bereits in der 49. Minute verkürzte Denis Muratovic für den SV Andritz auf 2:1, nachdem Eckhard ihm den Ball mustergültig vorlegte und Muratovic ins lange Eck traf. In der 53. Minute stellte Marko Markovic den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und erzielte das 3:1. Florian Prietl tankte sich auf der rechten Seite durch, der Ball konnte von der Gästeabwehr nicht geklärt werden. Auf dem schon nassen Boden fiel der Ball zu Markovic und der zog aus 18 Metern ab, Keeper Lenhart hatte bei diesem Ball keine Abwehrchance.

Nur kurz konnte sich Andritz somit Hoffnungen machen.

Die Unterbrechung - es schüttete wie aus Kübeln

Doch nur wenige Minuten später wurde das Spiel aufgrund eines aufziehenden Gewitters unterbrochen. Schiedsrichter Fluch entschied auf eine Unterbrechung, da der Regen stärker wurde und es zu blitzen begann. Die Spieler und Zuschauer warteten gespannt, ob das Spiel überhaupt fortgesetzt werden konnte. Nach 45 Minuten Pause tat sich wieder was:

Nach einer erneuten Begehung des Platzes und trotz weiterer Unwetterwarnungen wurde die Partie schließlich wieder aufgenommen.

Für die Teams blieb es schwierig, sich unter den schwierigen Bedingungen zu behaupten. Ein Solo von Muratovic, das durch eine Pfütze gestoppt wurde, war sinnbildlich für die Probleme der Spieler an diesem Tag.

In den letzten Minuten des Spiels setzten die Gastgeber noch einen drauf: Fabio Haas sorgte in der 90. Minute mit seinem Treffer für den 4:1-Endstand und besiegelte damit den deutlichen Sieg des SV Übelbach. Die Gäste aus Andritz kämpften tapfer, konnten aber letztlich nichts mehr entgegensetzen.

Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten. Trotz der widrigen Bedingungen und der langen Unterbrechung zeigte der SV Übelbach eine beeindruckende Leistung und sicherte sich in der 1. Runde der Unterliga Mitte einen wichtigen Sieg. Für den SV Andritz gilt es, aus dieser Partie die Lehren zu ziehen und sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren - das Potenzial der Grazer wird die Erfolge bringen.

Andritz empfängt in der 2. Runde den USV St.Marein. Übelbach reist in den Süden von Graz und spielt in Grambach.

Stimme zum Spiel

Markus Vögl - Trainer Übelbach

"Für uns war dieses Spiel eine Standortbestimmung, denn Andritz ist eine richtig gute Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass sie wieder sehr weit oben in der Tabelle landen werden. Wir haben gezeigt, dass wir gegen die Grazer bestehen konnten, das ist meine Erkenntnis. Die verpasste Relegation haben wir überwunden, der Blick geht nach vorne. Wir haben einige Derbys in der Liga und das passt schon so. Das Spiel hatte ein hohes Tempo!

Mit Unwettern kennen wir uns in Übelbach ja mittlerweile aus. Das war auch eine beseonder Aufgabe für den Spielleiter - ich möchte erwähnen, dass er die Situation sehr ruhig und gut beurteilt hat. Zschischendurch habe ich nicht gedacht, dass wir das Spiel bis zum Ende absolvieren können!"

Aufstellungen:

Übelbach: Fabian Rabinig, Rok Jazbec, Denis Klinar, Kreshnik Cermjani, Patrick Vögl (K), Florian Prietl, Marko Klemencic, Stefan Josef Arzberger, Marko Markovic, Arian Cermjani, Anze Smukovic

Ersatzspieler: Kai Rohatsch, Tom Heinrich, Jaka Hervol, Ivan Greguric, Fabio Haas, Constantin Zuser

Trainer: Markus Vögl

- Andritz : Stefan Lenhart - Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Markus Eckhard, Eldin Omerovic - Denis Muratovic

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Christoph Obenaus, Michel Micossi, Nico Stadlhofer, Dorian Zoccali, Alexander Köchl

Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : SV Andritz - 4:1 (2:0)

92 Fabio Haas 4:1

53 Marko Markovic 3:1

49 Denis Muratovic 2:1

24 Marko Markovic 2:0

17 Marko Markovic 1:0

