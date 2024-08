SV Peggau siegt knapp gegen SV Raaba-Grambach - 2:1 am Freitagabend

Details Samstag, 17. August 2024 16:08

Im ersten Spiel der Unterliga Mitte trafen der SV Peggau und der SV Raaba-Grambach aufeinander. Nach einem torlosen ersten Durchgang entwickelte sich eine spannende zweite Halbzeit, die den Zuschauern einige Highlights bot. Letztlich sicherte sich der SV Peggau einen knappen 2:1-Sieg und konnte somit die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren.

Jakob Sammer erzielte das 2:0 für die Gastgeber

Taktisches Abtasten in der ersten Halbzeit - es ging noch eher gemütlich zu

Das Spiel begann verhalten und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Der SV Peggau zeigte sich von Anfang an als die aktivere Mannschaft und konnte in der achten Minute erstmals Akzente setzen. Dennoch gelang es beiden Teams nicht, in der ersten Halbzeit gefährliche Torchancen zu kreieren. Das Spiel war von taktischer Disziplin und vielen Mittelfeldduellen geprägt.

Das Spiel bot bis dahin wenige Höhepunkte vor über 200 Zuschauern. Mit einem Stand von 0:0 gingen die Mannschaften schließlich in die Halbzeitpause. Es war klar, dass beide Teams in der zweiten Hälfte einen Gang zulegen mussten, um die Partie für sich zu entscheiden.

Spannende zweite Halbzeit mit drei Toren

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 47. Minute gelang dem SV Peggau der Führungstreffer. Paul Krebs war der Torschütze und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer verlieh dem Spiel eine neue Dynamik, und der SV Peggau spielte nun deutlich offensiver.

In der 62. Minute baute der SV Peggau seine Führung weiter aus. Jakob Sammer erzielte das 2:0 und brachte sein Team damit in eine komfortable Position. Der SV Raaba-Grambach wirkte nach diesem Treffer geschockt, versuchte aber dennoch, zurück ins Spiel zu finden.

Die Gäste aus Raaba-Grambach gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 86. Minute gelang Andreas Julian Tatschl der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase des Spiels. Der SV Peggau konzentrierte sich nun darauf, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Nach einer insgesamt spannenden zweiten Halbzeit endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SV Peggau. Die Mannschaft aus Peggau konnte somit ihre starke Leistung in der zweiten Hälfte krönen und den ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Der SV Raaba-Grambach hingegen muss sich mit einer knappen Niederlage abfinden und wird in den kommenden Spielen auf die ersten Punkte hoffen.

Raaba-Grambach empfängt nächste Woche die starke Truppe aus Übelbach. Peggau reist zum ambitionierten Aufsteiger Semriach. Beides sind keine leichten Aufgaben.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Peggau : Raaba-Grambach - 2:1 (0:0)

86 Andreas Julian Tatschl 2:1

62 Jakob Sammer 2:0

47 Paul Krebs 1:0

