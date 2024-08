SVU Liebenau siegt 2:0 gegen FC Gratkorn - Grazer besiegen Oberligaabsteiger

Details Samstag, 17. August 2024 17:42

Im Auftaktspiel der Unterliga Mitte zwischen dem SVU Liebenau und dem FC Gratkorn setzte sich die Heimmannschaft mit einem klaren 2:0 durch. Das Spiel war geprägt von einer starken Defensivleistung der Gastgeber und einer überzeugenden Offensivkraft von Dominik Dexer, der beide Tore für seine Mannschaft erzielte.

Die Grazer starten mit einem Heimsieg in die neue Saison!

Eine torlose erste Halbzeit - ein Spiel auf gutem Niveau

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem SVU Liebenau und dem FC Gratkorn blieb torlos, obwohl beide Mannschaften Chancen hatten, in Führung zu gehen. Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass es ein intensives Duell werden würde. Beide Teams agierten mit hoher Intensität und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

In der Defensive standen sowohl der SVU Liebenau als auch der FC Gratkorn sicher und ließen nur wenige Torchancen zu. Die Angriffsversuche der Gäste wurden immer wieder von der gut organisierten Abwehr der Gastgeber zunichte gemacht. Auf der anderen Seite konnte auch der FC Gratkorn durch eine kompakte Defensivleistung die Angriffe des SVU Liebenau abwehren. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Die knapp 200 Zuschauer sahen eine flotte und gute Unterligapartie.

Entscheidende zweite Halbzeit - Tore, Elfmeter, Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SVU Liebenau. In der 46. Minute erzielte Dominik Dexer das lang ersehnte Führungstor für die Gastgeber. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torwart des FC Gratkorn keine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

In der Folgezeit versuchte der FC Gratkorn, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des SVU Liebenau stand weiterhin sicher und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. Die Gastgeber konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen und lauerten auf Konterchancen.

Der Torwart des FC Gratkorn, Lan Vunderl, wurde nach einer Tätlichkeit mit der roten Karte vom Platz gestellt - der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Diese Szene brachte die endgültige Entscheidung in der Nachspielzeit. Dominik Dexer nutze die Gelegenheit und traf zum 2:0-Endstand für den SVU Liebenau.

Mit diesem Treffer machte Dexer nicht nur seinen Doppelpack perfekt, sondern sicherte seiner Mannschaft auch die drei Punkte zum Saisonauftakt. Der FC Gratkorn konnte trotz der Nachspielzeit von sechs Minuten nichts mehr entgegensetzen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Das Spiel endete nach insgesamt 96 Minuten mit einem 2:0-Sieg für den SVU Liebenau. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte sich vor allem auf ihren Torjäger Dominik Dexer verlassen, der mit seinen beiden Treffern den Unterschied machte.

Der FC Gratkorn hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, dennoch läßt sich auf dieser Leistung aufbauen.

Christian Weber - Trainer Liebenau

"War ein geiler Start. Es war ein recht gutes Spiel von beiden Manschaften. Viel Tempo und intensive Zweikämpfe mit einer super Schiedsrichterleistung. War vielleicht nicht das absolute Schmankerl fussballerisch gesehen, trotzdem ein Kampf und ein wichtiger Sieg zum Start in diese sicher spannende Unterliga Saison."

Alex Pettinger - Trainer Gratkorn

"Es war eine ordentliche Partie meiner Mannschaft. Das Spiel war auf einem guten Unterliga-Niveau. Leider konnten wir keinen Punkt mitnehmen - ich denke in Liebenau werden viele Teams ohne Punkte nach Hause fahren.

Wir hatten ja auch unsere Chancen, der Keeper der Gegner war stark und am Ende gehen wir mit leeren Händen heim. Die Mannschaft wird sich jedoch finden und wir werden unsere Punkte holen."

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Djordje Bisercic, Daniel Url, Alexander Maier - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Antonio Filic (K) - Martin Kolb

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Sergiu Has, Arafat Sohil, Maximilian Tschikof, Anid Sarajlic, Domenic Letzer

Trainer: Christian Weber

- FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Adnan Hajdarevic, Mario Lovre Vojkovic, Oliver Egger, Max Zettler - Kian Kadkhodaei (K), Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier - Semin Mrkaljevic, Daniel Druckeschitz, Andraz Fridrih

Ersatzspieler: Andreas Grossegger, Marc Jan König, John Reck, Florian Madrutner, Dusan Krpic

Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU Liebenau : Gratkorn - 2:0 (0:0)

94 Dominik Dexer 2:0

46 Dominik Dexer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.