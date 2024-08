Quo vadis St.Marein? 0:8 gegen junge Elf aus Gössendorf

Details Samstag, 17. August 2024 19:52

In einem einseitigen Auftaktspiel der Unterliga Mitte setzte sich der SV Gössendorf souverän mit 8:0 gegen den USV St. Marein durch. Die junge Mannschaft aus Gössendorf dominierte die Partie von Beginn an und zeigte ihre Ambitionen deutlich. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 6:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Die Heimelf aus St. Marein/Graz konnte den Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen und musste sich am Ende mit einem Debakel klar geschlagen geben.

Manuel Lebernegg (links), Lucas Radauer (Mitte) gaben ihr KM 1Debüt und kommen aus der eigenen Jugend wie auch Martin Krosienbrunner (rechts)

Einseitige erste Halbzeit - Gössendorf führt mit 6:0 zur Pause

Die Gäste aus Gössendorf erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 8. Minute durch Sandro Wolf in Führung. Wolf verwertete einen perfekten Pass von Felix Nöhrer ins linke untere Eck.

Sandro Wolf verwertet einen Zuckerpass von Felix Nöhrer ins linke untere Eck. Ticker UL Mitte, Ticker-Reporter

Nur zehn Minuten später erhöhte Elias Pötsch auf 2:0. Nachdem David Julian Slavec allein auf den Torwart zulief, konnte dieser den Schuss noch abwehren, aber Pötsch war zur Stelle und verwandelte den Abpraller sicher.

In der 27. Minute folgte das 3:0 durch erneut Pötsch, der eine schöne Kombination über mehrere Stationen nach Vorlage von Velikogne abschloss. Nur fünf Minuten später traf Stefan Rinner nach einem Gestocher zum vorentscheidenden 4:0. Die Gäste ließen nicht locker und erhöhten in der 42. Minute durch einen sehenswerten Lupfer von Slavec auf 5:0. Es war extrem heiß auf dem Spielfeld und Gössendorf hatte dieses Spiel komplett in der Hand.

Kurz vor der Halbzeit setzte Rinner den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erzielte nach einer toll herausgespielten Aktion das 6:0.

Gössendorf dominiert weiter in der zweiten Halbzeit - spielt das Match locker nach Hause

Nach der Pause versuchte die Heimelf, das Ergebnis zumindest im Rahmen zu halten, doch Gössendorf blieb weiterhin die dominierende Mannschaft - oder sagen wir es anders: der Gast spielte das Match locker runter. St. Marein konnte froh sein, dass die Gäste nun drei Gänge zurückgeschaltet hatten. Erwähnenswert ist aber auch, dass der Marein Keeper Julian Langer während des gesamten Spiels trotz der vielen Gegentore eine tadellose Leistung zeigte. Ohne ihn wäre es tatsächlich zweistellig geworden.

Sascha-Martin Fischl sorgte in der 77. Minute für das 7:0, als er überlegt einschob. Kurz vor Schluss setzte der 18-jährige Radauer mit einem wunderbaren Zuspiel auf Neuzugang Elvedin Kehic das finale Ausrufezeichen. Kehic schob locker zum 8:0-Endstand ein.

Die Heimelf wird sich enorm steigern müssen. Ticker UL Mitte, Ticker-Reporter

Die junge Mannschaft aus Gössendorf präsentierte sich in bester Spiellaune und setzte ein starkes Ausrufezeichen für den Rest der Saison - gegen einen Gegner, der jedoch nicht tauglich für die Unterliga war.

Die Heimelf aus St. Marein/Graz wird sich nach dieser deutlichen Niederlage erheblich steigern müssen, um in den kommenden Spielen konkurrenzfähig zu sein. Im Sommer hatte praktisch der komplette Kader, einschließlich Trainer Kiegerl, den Club verlassen. Binnen kurzer Zeit organisierte der Vereine ein neues Team, bestehend aus sehr jungen Spielern aus Kirchberg, Legionären und älteren Spielern.

Der erste Eindruck ist, dass diese Mischung nicht aufgehen wird. Möglicherweise fängt sich die Mannschaft - viele Kenner der Szene haben einen ähnlichen Auftakt jedoch erwartet.

Stimme zum Spiel

"Das war eine einseitige Partie, mich macht stolz, dass unsere Mannschaft fast nur aus Spielern aus der eigenen Jugend besteht. Wir hatten wieder Debütanten in der Mannschaft - wir gehen diesen Weg weiter. Der Platz war schwer zu bespielen und es war sehr warm. Wir gehen optimistisch in die nächsten Begegnungen und denken von Spiel zu Spiel!"

Aufstellungen:

St. Marein/Graz: Julian Langer - Haris Hamzic, Nejc Oblonsek, Uros Bodanec, Daniel Frank - Mario Kocbek, Adam Lang, Mehmet Karakus, Thomas Schönberger (K) - Hamed Jukic, Jakob Langer

Ersatzspieler: Michael Weiland, Admir Medjedovic, Tomaz Kidric, Jürgen Thier, Yusuf Demirarslan, Felix Adam-Scheucher

Trainer: Admir Medjedovic

- SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Felix Nöhrer, Florian Schmied, Dominik Degen, Martin Kroisenbrunner - Elias Pötsch, Marco Langer, David Julian Slavec, Stefan Rinner - Jakob Velikogne, Sandro Wolf

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Lucas Radauer, Sascha-Martin Fischl, Manuel Lebernegg, Louca Tacheron, Elvedin Kehic

Trainer: Daniel Hofer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : Gössendorf - 0:8 (0:6)

89 Elvedin Kehic 0:8

77 Sascha-Martin Fischl 0:7

45 Stefan Rinner 0:6

42 David Julian Slavec 0:5

32 Stefan Rinner 0:4

27 Elias Pötsch 0:3

18 Elias Pötsch 0:2

7 Sandro Wolf 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.