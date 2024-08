SVU Kumberg gewinnt knapp beim Aufsteiger USV Stiwoll

Details Montag, 19. August 2024 16:55

In einem umkämpften Match der Unterliga Mitte setzte sich der Favorit SVU Kumberg mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den USV Stiwoll durch. Fabian Tödtling avancierte mit seinem Treffer in der ersten Halbzeit zum Matchwinner. Trotz vieler Bemühungen gelang es dem Heimteam nicht, den Rückstand aufzuholen. Ein spannendes Spiel mit intensivem Einsatz von beiden Seiten endete somit zugunsten der Gäste aus Kumberg.

Der SV Kumberg bezeichnte nach dem Spiel den Platz in Stiwoll als "urig" und das ist gut beschrieben. Spielschwächere Teams werden beim Aufsteiger ihre liebe Not haben.

Führungstor der Gäste vor knapp 300 Zuschauern

Das Aufeinandertreffen zwischen dem USV Stiwoll und dem SVU Kumberg begann auf dem kleinen Platz in Stiwoll und Kumberg erfuhr, was die Gäste in den nächsten Monaten erleben werden. Der Gast versuchte das Spiel zu kontrollieren, die Riedl-Truppe stand kompakt in der Defensive und wurde mit ihrem schnellen Umschaltspiel immer wieder gefährlich.

In der 39. Minute erzielte Fabian Tödtling das einzige Tor des Spiels. Mit einem präzisen Schuss gelang es ihm, den Ball im Netz des USV Stiwoll zu versenken - dies nachdem die Kumberger die gut organsisierte Defensive mit einem langen Ball überspielen konnten. Es war bis dahin ein Geduldsspiel für die Auswärtsmannschaft.

Dieser Treffer gab den Gästen aus Kumberg die notwendige Sicherheit und ermöglichte es ihnen, sich auf ihre Spielweise zu konzentrieren. Man kam zu zwei weiteren Gelegenheiten. Wenige Minuten vor der Pause reagierte Stoimaier im Tor großartig und verhinderte einen weiteren Trefffer.

Doch auch die Abwehr von SVU Kumberg stand sicher und ließ wenig zu. Trotz einiger vielversprechender Ansätze und guter Offensivaktionen konnten die Gastgeber nur wenige gefährliche Torchance herausspielen. Der erste Durchgang endete somit mit einer knappen Führung für die Gäste.

Intensive zweite Halbzeit - keine weiteren Tore - Kumberg startet mit Sieg in die Saison

Nach dem Seitenwechsel intensivierte der USV Stiwoll seine Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Die Hausherren erhöhten den Druck und versuchten, durch schnelle Kombinationen und Flanken gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Der SVU Kumberg blieb jedoch konzentriert und verteidigte geschickt - die Abwehr der Gäste stand nah am Mann.

Die zweite Halbzeit war geprägt von zahlreichen umkämpften Zweikämpfen und einigen taktischen Fouls. Beide Teams zeigten großen Einsatz und kämpften um jeden Ball. Doch trotz aller Bemühungen blieb der erlösende Treffer für den Aufsteiger aus. Die Defensivreihe von Kumberg leistete hervorragende Arbeit und blockte jeden Angriff konsequent ab.

In den letzten Minuten des Spiels mobilisierte der Aufsteiger noch einmal alle Kräfte, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch auch die Hereinnahme zusätzlicher Offensivspieler brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Nachspielzeit von vier Minuten verstrich ohne nennenswerte Ereignisse, und der Gast verteidigte seine knappe Führung geschickt bis zum Schlusspfiff. Wirkliche Torchancen blieben auf beiden Seiten aus.

Mit diesem knappen 1:0-Sieg sicherte sich der SVU Kumberg drei wichtige Punkte und startete erfolgreich in die neue Saison der Unterliga Mitte. Für den USV Stiwoll hingegen war es ein bitterer Auftakt in die Unterliga, bei dem trotz großem Einsatz kein Punktgewinn gelang.

Klar ist jedoch, dass einige Teams in der Festung Stiwoll ihre Probleme haben werden.

Stimme zum Spiel

Max Birke - SV Kumberg

"Ein Dreier zum Auftakt tut immer gut.

In Stiwoll heißt es den Kampf anzunehmen- mit einer spielerisch feinen Linie wird man auf dieser urigen Anlage nicht weit kommen.

Wir haben geahnt was auf uns zukommt und den Matchplan umgesetzt.

Am Ende des Tages waren es verdiente drei Punkte."

Aufstellungen:

USV Raika Pfleger Bau Stiwoll: Lukas Stoimaier - Philipp Modalek, Paul Prettenthaler, Jürgen Rößler - Fabio Königshofer, Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Lukas Zarfl, Jürgen Kraxner, Matthias Krienzer (K) - Pascal Neger

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Lukas Kern, Noa Rahofer, Leon Krienzer, Andreas Schmiedtbauer, Christoph Schlatzer

Trainer: Werner Riedl

- Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Paul Schlager - Paul Niklas Barlowitsch, Markus Ostermann, Max Birke, Florian Gangl, Rupert Hopfer (K) - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Daniel Koller, Genc Buqa, Christian Wittmann, Michael Klug, Marco Gamper, Dominik Messner

Trainer: Matthias Hopfer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Stiwoll : Kumberg - 0:1 (0:1)

39 Fabian Tödtling 0:1

