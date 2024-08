9 Liebenauer erkämpfen Last-Minute-Punkt in Gössendorf

In der 2. Runde der Unterliga Mitte endete das Spiel zwischen dem SV Gössendorf und dem SV Union Liebenau mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, zwei Platzverweisen und einem dramatischen Ausgleich in der Schlussphase.

Mikenda sieht Rot

Die Begegnung begann mit hoher Intensität und zahlreichen spannenden Momenten. In der 39. Minute kam es zu einer spielentscheidenden Szene. Nach einer intensiven Liebenauer Druckphase scheiterte Markus Schrott mit einer Großchance am Gössendorfer Torwart. Im direkten Gegenzug erarbeitete sich Gössendorf eine hervorragende Möglichkeit. Velikogne setzte sich auf der linken Seite durch und brachte eine präzise Flanke auf Slavec. Dieser nahm den Ball volley, doch der Schuss wurde von Gernot Mikenda mit der Hand abgewehrt. Der Schiedsrichter zögerte nicht und zeigte auf den Elfmeterpunkt sowie die rote Karte für Mikenda. Sandro Wolf trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Gastgeber.

Die Führung beflügelte die Gössendorfer, die bis zur Halbzeit weiter Druck machten, aber keine weiteren Tore erzielen konnten. So gingen beide Teams mit einem 1:0 in die Kabine.

Gäste nur noch zu neunt - dezimierte Liebenauer gleichen in Minute 89 aus

In der zweiten Hälfte des Spiels blieb die Intensität unverändert hoch. In der 54. Minute sorgte eine strittige Situation für Aufregung. Liebenaus Urdl kam im Strafraum zu Fall, doch der Schiedsrichter entschied, weiterspielen zu lassen, was bei den Fans der Gäste für großen Unmut sorgte. Wenig später verpasste Urdl knapp das linke Kreuzeck mit einem sehenswerten Freistoß.

Die Ereignisse spitzten sich weiter zu, als Alexander Maier in der 74. Minute wegen wiederholter Kritik mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Der SVU Liebenau war nur noch zu neunt am Feld, kämpfte jedoch weiterhin tapfer um den Ausgleich.

Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der Schlussphase belohnt. In der 89. Minute sorgte Martin Kolb mit einer herausragenden Aktion für den entscheidenden Moment. Er zog in den Strafraum und spielte einen präzisen Stanglpass auf Markus Schrott, der den Ball souverän zum 1:1-Ausgleich einnetzte. Kurz danach wurde Gössendorfs Sascha-Martin Fischl wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt. Die letzten Minuten, inklusive fünfminütiger Nachspielzeit, verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, sodass das Spiel mit einem gerechten 1:1 endete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SAM (2340 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SAM mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.