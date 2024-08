SV Raaba-Grambach holt die ersten Punkte - SV Übelbach unterliegt auswärts mit 2:3

Details Samstag, 24. August 2024 06:55

In einem torreichen Spiel der 2. Runde in der Unterliga Mitte setzte sich der SV Technopark Raaba-Grambach mit 3:2 gegen den SV Übelbach durch. Die Partie war von spannenden Momenten und zahlreichen Toren geprägt, wobei die Gastgeber am Ende die Oberhand behielten. Der SV Raaba-Grambach zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit stark und konnte die Führung bis zum Ende verteidigen.

Viele neue Gesichter präsentierte das Heimteam zuletzt, nun folgten die ersten Punkte in der Saison.

Starker Start für Raaba-Grambach - nach einer guten halben Stunde steht es 2:0

In der 23. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Andreas Julian Tatschl erzielte das 1:0 für den SV Technopark Raaba-Grambach und sorgte damit für den ersten Jubel des Abends. Die Heimmannschaft dominierte das Spielgeschehen in dieser Phase und setzte die Gäste aus Übelbach unter Druck. In der 35. Minute konnte Robin Steyer die Führung weiter ausbauen. Mit seinem Treffer zum 2:0 brachte er den SV Raaba-Grambach in eine komfortable Position.

Die Gäste aus Übelbach gaben jedoch nicht auf und zeigten Kampfgeist. In der 41. Minute gelang es Rok Jazbec, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Damit war das Spiel wieder offen und die Spannung stieg. Kurz vor der Halbzeitpause hatte der SV Raaba-Grambach die Chance, den alten Abstand wiederherzustellen, doch der Elfmeter wurde vom Torhüter des SV Übelbach souverän gehalten. So ging es mit einer knappen Führung von 2:1 für die Gastgeber in die Pause.

Götz mit dem 3:1 - am Ende wurde es noch spannend

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls turbulent. Bereits in der 48. Minute konnte Julian Götz den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellen. Mit seinem Treffer zum 3:1 schien der SV Raaba-Grambach wieder auf der sicheren Seite zu sein. Doch der SV Übelbach gab sich noch nicht geschlagen. In der 53. Minute erhielten die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Patrick Vögl in der 56. Minute sicher zum 3:2 verwandelte.

In den letzten Minuten der Partie warf der SV Übelbach noch einmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SV Raaba-Grambach hielt stand und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verteidigten die Gastgeber die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Technopark Raaba-Grambach, der sich damit die ersten Punkte in der Unterliga Mitte sicherte. Die Zuschauer erlebten eine spannende und torreiche Partie, die bis zur letzten Minute umkämpft war.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Raaba-Grambach : Übelbach - 3:2 (2:1)

56 Patrick Vögl 3:2

48 Julian Götz 3:1

41 Rok Jazbec 2:1

35 Robin Steyer 2:0

23 Andreas Julian Tatschl 1:0

