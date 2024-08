St.Marein geht in Andritz mit 0:4 unter - Hastreiter als Doppelpacker

Details Samstag, 24. August 2024 13:40

Der SV Andritz feierte einen eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen USV St. Marein/Graz in der zweiten Runde der Unterliga Mitte. Bereits zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 2:0 in Führung und dominierte das Spiel bis zum Schlusspfiff. Die Gäste hatten wenige Chancen und konnten dem Druck von SV Andritz kaum standhalten. Besonders Thomas Hastreiter stach als Dopelpacker hervor.

Der Andritzer Keeper verlebte einen eher ruhigen Abend, zu überlegen waren seine Vorderleute

Frühe Führung durch Hastreiter - zur Pause stand es 2:0

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Bereits in der 8. Minute erzielte Thomas Hastreiter das 1:0 für den SV Andritz. Nach einer präzisen Hereingabe von Lukas Mairold nutzte Hastreiter die Chance und schoss den Ball eiskalt ins lange Eck. Die frühe Führung setzte die Gäste von USV St. Marein/Graz unter Druck, und SV Andritz dominierte weiterhin das Spielgeschehen.

In der 15. Minute hatte Mairold erneut eine Gelegenheit, doch sein Abschluss war zu zentral und stellte den Torwart der Gäste,Julian Langer, vor keine großen Probleme. Der SV Andritz zeigte sich weiterhin offensiv und drängte auf das nächste Tor. In der 24. Minute kam es nach einer Flanke von Hastreiter beinahe zu einem Eigentor, das jedoch knapp verhindert werden konnte.

Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich schließlich in der 28. Minute aus, als Markus Eckhard nach einem Ballverlust und einer starken Rückeroberung das 2:0 erzielte. Im Eins gegen Eins mit dem Torwart bewahrte Eckhard die Ruhe und erhöhte die Führung für sein Team. Kurz darauf wurde eine Trinkpause eingelegt, bevor das Spiel weiterging.

Grillitsch wird schön freigespielt, sein Querpass wird von Pukl nicht verwertet. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Bis zum Halbzeitpfiff blieb es dann bei der 2:0 Führung der Grazer.

Dominanz in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein ungefährdetes 3:0

Nach der Halbzeitpause blieb der SV Andritz weiterhin das spielbestimmende Team. In der 47. Minute versuchten die Gäste durch einen Distanzschuss zum Erfolg zu kommen, doch der Schuss verfehlte sein Ziel. Wenige Minuten später zeigte Omerovic einen starken Schuss, der jedoch vom Torwart pariert wurde. Auch Pukl hatte in der 62. Minute Pech, als sein Schuss an die Stange ging.

Der SV Andritz ließ nicht locker und setzte weiterhin auf Offensive. In der 73. Minute verfehlte Hastreiter nach einem Freistoß das Tor knapp. Doch nur drei Minuten später war es erneut Hastreiter, der zuschlug. In der 76. Minute erzielte er das 3:0 für die Hausherren und baute die Führung weiter aus. Der Torjäger des SV Andritz zeigte einmal mehr seine Qualitäten und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance.

Die Überlegenheit des SV Andritz zeigte sich auch in den darauffolgenden Minuten. Zoccali verfehlte in der 82. Minute nach starker Vorarbeit von Grillitsch das Tor, und Omerovic hatte in der 85. Minute die nächste große Chance. Das Ergebnis hätte zu diesem Zeitpunkt bereits höher ausfallen können.

Omerovic mit der nächsten Chance. Es müsste schon höher stehen. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Schließlich setzte Sebastian Kunstätter in der 90. Minute den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:0 besiegelte er den eindrucksvollen Sieg des SV Andritz.

Mit diesem klaren Sieg gegen USV St. Marein/Graz unterstrich der SV Andritz seine Ambitionen in der Unterliga Mitte. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und dominierte die Partie von Anfang bis Ende. Die Gäste hatten kaum Chancen und mussten sich letztlich deutlich geschlagen geben.

St. Marein hat einen katastrophalen Start in die LIga hingelegt und hält nach zwei Spielen bei 0 Punkten und 0:12 Toren. Am nächsten Sonntag empfängt das Team den SV Raaba Grambach. Andritz reist am Freitag nach Liebenau.

Aufstellungen:

Andritz : Stefan Lenhart - Nedim Becirevic, Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Markus Eckhard, Eldin Omerovic, Sebastian Pukl -

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Christoph Obenaus, Lorenz Kompass, Manuel Stelzer, Maximilian Leon Ulbing, Dorian Zoccali

Trainer: Marco Pegrin

- St. Marein/Graz: Julian Langer - Haris Hamzic, Nejc Oblonsek, Uros Bodanec, Daniel Frank - Mario Kocbek, Adam Lang, Mehmet Karakus, Tomaz Kidric, Thomas Schönberger (K) - Hamed Jukic

Ersatzspieler: Michael Weiland, Semin Ibisevic, Jakob Langer, Jürgen Thier, Yusuf Demirarslan, Admir Medjedovic

Trainer: Admir Medjedovic Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : St. Marein/Gr. - 4:0 (2:0)

91 Sebastian Kunstätter 4:0

76 Thomas Hastreiter 3:0

28 Markus Eckhard 2:0

8 Thomas Hastreiter 1:0

