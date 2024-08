FC Gratkorn sichert sich knappen Sieg gegen USV Stiwoll - Absteiger bezwingt Aufsteiger

Details Samstag, 24. August 2024 16:21

In einem an Chancen reichen Duell der Unterliga Mitte setzte sich der FC Gratkorn mit 1:0 gegen den USV Stiwoll durch. Das entscheidende Tor fiel bereits früh in der Partie und bestimmte den weiteren Spielverlauf. Während die Gastgeber das Spiel dominierten, kämpfte Stiwoll tapfer, konnte aber den Ausgleich nicht erzielen.

Andraz Fridrih machte am Freitagabend den Unterschied

Früher Führungstreffer für Gratkorn - Fridrih mit dem Tagestreffer

Die Partie begann mit einem schnellen Start von beiden Mannschaften. Schon in der 8. Minute ergab sich die erste große Chance für den FC Gratkorn, als eine Unachtsamkeit von Lukas Weber beinahe zu einem frühen Tor führte. Doch die Gäste konnten diesen Fehler noch ausbügeln.

Nur wenige Minuten später, in der 14. Minute, gelang es dem FC Gratkorn dann tatsächlich, den Führungstreffer zu erzielen. Andraz Fridrih war der Torschütze und brachte sein Team mit einem eiskalten Abschluss am Torhüter vorbei in Führung. Der Jubel im Lager der Gastgeber war groß, und Fridrih wurde für sein Tor gefeiert - der Absteiger führte gegen den Aufsteiger mit 1:0.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Gratkorn das Spielgeschehen. In der 22. Minute konnte die Mannschaft eine weitere Großchance verzeichnen, als ein schneller Angriff im Strafraum von Stiwoll fast zum 2:0 geführt hätte. Doch erneut war es der Torhüter der Gäste, Lukas Stoimaier, der mit einer starken Parade seine Mannschaft im Spiel hielt.

Knapp verpasste Chancen und starke Paraden

In der 34. Minute war es dann wieder Lukas Weber, der für Aufsehen sorgte. Diesmal jedoch auf positive Weise: Weber war kurz davor, den Ball im Netz zu versenken und damit den Ausgleich für Stiwoll zu erzielen. Doch das Glück war nicht auf seiner Seite, und der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Gratkorn kam zu weiteren Chancen, es blieb aber beim knappen 1:0 zur Pause, als Schiedsrichterin Heike Leitinger zum Kabinengang pfiff.

In der Schlussphase kommt der Gast auf - es bleibt beim Heimsieg

Nach der Halbzeitpause setzte sich das enge Spiel fort. Die beste Chance für die Gastgebr bot sich in der 58. Minute, als der Torhüter von Stiwoll eine herausragende Parade zeigte. In einem 1-gegen-1-Duell behielt er die Nerven und verhinderte so die 2:0 Führung. Nun kam der Aufsteiger immer besser ins Spiel und plötzlich war der Heimsieg der Hausherren gefährdet.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für den FC Gratkorn. Trotz einiger weiterer Versuche konnte Stiwoll den Abwehrriegel der Gastgeber nicht mehr durchbrechen. Die Defensive von Gratkorn stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen.

Mit diesem Sieg sicherte sich der FC Gratkorn wichtige drei Punkte in der 2. Runde der Unterliga Mitte und setzte ein Zeichen für die kommenden Spiele. USV Stiwoll hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten.

Alexander Pettinger - Trainer Gratkorn

"Vor einer beeindruckenden Kulisse haben wir heute ein Spiel erlebt, das wir eigentlich mit 5:0 hätten gewinnen müssen. In der ersten Halbzeit dominierten wir mit rund 70% Ballbesitz und erspielten uns drei hochkarätige Torchancen, von denen wir jedoch nur eine nutzen konnten.

Leider haben wir es nicht geschafft, das verdiente 2:0 nachzulegen. Das rächte sich in der zweiten Halbzeit, als Stiwoll in den letzten zwanzig Minuten deutlich stärker wurde und sich beeindruckend zurückkämpfte. Am Ende wurde es sogar noch eng, obwohl wir über weite Strecken klar überlegen waren. Das zeigt, dass Stiwoll gerade zu Hause sicherlich noch Punkte holen wird. Man merkt zwar, dass dem Gegner noch etwas die Erfahrung fehlt, aber ihr Kampfgeist ist beeindruckend.

Für uns ist klar: Es reicht nicht, sich tolle Chancen zu erarbeiten – wir müssen sie auch konsequent nutzen. Daher werden wir unser Torschusstraining intensivieren, um in Zukunft solche Spiele früher und deutlicher zu entscheiden."

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Andreas Grossegger - Daniel Druckeschitz, Mario Lovre Vojkovic, Oliver Egger (K), Max Zettler - Semin Mrkaljevic, Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier - John Reck, Andraz Fridrih, Florian Madrutner

Ersatzspieler: Sabri Rexhepi, Marc Jan König, Veron Buqa, Gideon Binfor, Dusan Krpic

Trainer: Alexander Pettinger

- USV Raika Pfleger Bau Stiwoll: Lukas Stoimaier - Paul Prettenthaler, Philipp Modalek, Jürgen Rößler - Fabio Königshofer, Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Jürgen Kraxner, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl - Pascal Neger

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Lukas Kern, Noa Rahofer, Leon Krienzer, Andreas Schmiedtbauer, Christoph Schlatzer

Trainer: Werner Riedl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gratkorn : Stiwoll - 1:0 (1:0)

14 Andraz Fridrih 1:0

