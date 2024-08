SU Hitzendorf sichert sich Heimsieg gegen SV Deutschfeistritz

Details Samstag, 24. August 2024 17:28

Die SU Hitzendorf triumphierte in einem spannenden Spiel gegen den SV Deutschfeistritz mit einem 2:0-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Weichen auf Sieg stellen und gaben diese Führung auch in der zweiten Hälfte nicht mehr aus der Hand. Mit diesem Erfolg holt der Gastgeber die ersten Punkte in der neuen Saison.

Hitzendorf wird von vielen Fans als einer der Favoriten für die Meisterschaft gehandelt

Erste Halbzeit: Hitzendorf geht in Führung - Kogler trifft zur Führung

Zu Beginn des Spiels machte der SV Deutschfeistritz den ersten Vorstoß. Bereits in der dritten Minute erkämpfte sich Feldhofer den Ball und spielte ihn in die Mitte zu Gruber, dessen Abschluss jedoch von Schreiner sicher gehalten wurde. Die Gäste aus Deutschfeistritz zeigten sich von Beginn an engagiert und versuchten, früh Druck aufzubauen.

In der 15. Minute gelang es dann der SU Hitzendorf, in Führung zu gehen. Laurenz Kogler traf nach einem präzisen Querpass von Christoph Groß zum 1:0. Dieses Tor setzte den Ton für die Gastgeber und ließ die Fans in Hitzendorf jubeln. Kurz darauf, in der 16. und 17. Minute, hatte Hitzendorf zwei weitere Chancen, die jedoch vom Torhüter der Gäste, Reisacher, vereitelt wurden.

Deutschfeistritz hatte in der 22. Minute eine große Möglichkeit zum Ausgleich, die jedoch ungenutzt blieb. Die erste Halbzeit war geprägt von wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten. Schließlich pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit und Hitzendorf ging mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Hitzendorf macht den Sack zu - am Ende steht ein 2:0

Nach der Halbzeitpause blieb Hitzendorf unverändert auf dem Platz. Deutschfeistritz hatte in der 47. Minute eine riesige Chance zum Ausgleich, als Sattler einen Freistoß gefährlich in die Mitte brachte, doch Gruber vergab die Möglichkeit, den Ball ins Tor zu schießen. Es folgten weitere Angriffe der Gäste, darunter ein gezielter Pass von Amar Fajic auf Maierhofer in der 55. Minute, doch der Abschluss führte nur zu einer Ecke.

Die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und zeigten sich weiterhin konzentriert. In der 58. Minute gelang es Sebastian Kropf, den Ball zum 2:0 für die SU Hitzendorf ins Netz zu befördern. Dieser Treffer brachte den Gastgebern mehr Sicherheit und war ein Rückschlag für Deutschfeistritz.

Deutschfeistritz bemühte sich weiter, zurück ins Spiel zu finden. In der 59. Minute zeigte sich Keeper Reisacher im 1-gegen-1-Duell siegreich, verhinderte jedoch nur einen weiteren Treffer.

In der 94. Minute wurde das Spiel schließlich abgepfiffen. Die Fans der SU Hitzendorf feierten den verdienten 2:0-Sieg ihrer Mannschaft, die sich somit drei wichtige Punkte in der Liga sichern konnte.

Dieser Sieg bedeutet die ersten Punkte der SU Hitzendorf in der Liga und zeigt, dass das Team bereit ist, um den Aufstieg zu kämpfen. Die konzentrierte Leistung und die effiziente Chancenauswertung machten letztlich den Unterschied in diesem unterhaltsamen Spiel aus.

Aufstellungen: Hitzendorf: Florian Schreiner (K) - Thomas Friedl, Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Marko - Dennis Weigelt, Sebastian Kropf, Leo Paulitsch, Stefan Werner Fleischhacker, Christoph Groß - Laurenz Kogler

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Lukas Mauerhofer, Paul Dallago, Moritz Gutjahr, Yannick Suppan, Lukas Lackner

Trainer: DI Oliver Baumann

- SV AquaFux Deutschfeistritz: Marc Reisacher, Fabian Glänzer, Manuel Pöschl, Amar Fajic, Matthias Harrer, Bastian Feldhofer (K), Mark Sattler, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Marcel Gruber

Ersatzspieler: Markus Bauer, Dominik Jaritz-Kren, Rene Maierhofer, Tobias Jurak, Martin Schriebl, Markus Kriegl

Trainer: Thomas Piber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SU Hitzendorf : SV Deutschfeistritz - 2:0 (1:0)

58 Sebastian Kropf 2:0

15 Laurenz Kogler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.