Kumberg spielt, Feldkirchen macht ein Tor mehr und gewinnt auswärts

In einem hochklassigen Match der Unterliga Mitte behielt SV Feldkirchen gegen SVU Kumberg die Oberhand und sicherte sich einen 2:1-Auswärtssieg. Die Partie war lange Zeit ohne Tore, doch in der Schlussphase gelang es den Gästen, durch einen Doppelschlag das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Trotz eines späten Treffers von Kumberg konnte Feldkirchen die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Es trafen zwei unterschiedliche Taktiken wie aus dem Lehrbuch aufeinander.

Fabian Tödtling traf in der Schlussphase - das reichte aber für keine Punkte

Erste Halbzeit: Ausgeglichener Beginn - Kumberg sehr stark - Feldkirchen mit Kontern

Die Begegnung zwischen SVU Kumberg und SV Feldkirchen begann ausgeglichen, mit beiden Teams bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. In den ersten Minuten tasteten sich die Mannschaften noch gegenseitig ab, und es entwickelten sich nur wenige klare Torchancen. Kumberg versuchte, das Spiel über die Flügel aufzubauen, während Feldkirchen mit einer kompakten Defensive und schnellen Kontern agierte.

In der ersten Halbzeit gab es viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend durchsetzen. Beide Torhüter blieben weitestgehend beschäftigungslos, da die Abwehrreihen gut standen und kaum etwas zuließen. So endete die erste Hälfte ohne nennenswerte Höhepunkte und mit einem torlosen Unentschieden. Kumberg zeigte jedoch zu jeder Zeit, dass man offensive Nadelstiche setzen kann, die jedem Team in der Liga Sorgen bereiten können.

Zweite Halbzeit: Später Doppelschlag bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Beide Teams kamen mit frischem Elan aus der Kabine - Kumberg hatte mehr Spielanteile und die Gäste suchten ihr Glück im Umschaltspiel.

Doch es dauerte bis zur 74. Minute, bis der erste Treffer fiel. Benit Kampay von SV Feldkirchen nutzte eine Unachtsamkeit in der Kumberger Abwehr aus und traf zum 1:0 für die Gäste. Dieser Treffer setzte SVU Kumberg unter Druck, die nun gezwungen waren, noch offensiver zu agieren.

Die Gastgeber versuchten nun, den Ausgleich zu erzielen, doch Feldkirchen verteidigte geschickt und wartete auf Konterchancen. In der 86. Minute war es dann Marian Fuchs im Nachschuss, der nach einer schnellen Kombination über die linke Seite zum 2:0 für die Gäste traf- dies aus einem Konter. Es war die zweite echte Chance für Feldkirchen in der zweiten Halbzeit, und diese wurde eiskalt genutzt.

Doch SVU Kumberg gab nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. In der 88. Minute gelang Fabian Tödtling der Anschlusstreffer per Kopfball zum 1:2. Kumberg versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Zeit reichte nicht mehr aus.

Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten, und SV Feldkirchen konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Die Gäste zeigten sich in der Schlussphase effizient und nutzten ihre Chancen, während Kumberg trotz einer engagierten Leistung letztlich leer ausging.

Stimme zum Spiel

Rene Mirtl - Trainer Feldkirchen

"Nach der Niederlage gegen Deutschfeistritz haben wir wichtige Lehren gezogen und unseren Spielstil angepasst. Im Spiel gegen Kumberg trafen wir auf einen sehr starken Gegner, der über eine herausragende Offensive verfügt.

Die erste Halbzeit war offen, doch wir setzten konsequent auf unser Umschaltspiel. Kumberg wird sicherlich in der oberen Tabellenregion zu finden sein. Ein großes Kompliment an mein Team: Wir waren nach der Niederlage gegen Deutschfeistritz sehr deprimiert, haben jedoch mit harter Arbeit und Teamgeist eine beeindruckende Reaktion gezeigt."

Aufstellungen:

Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Paul Schlager - Christian Wittmann, Paul Niklas Barlowitsch, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K) - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Florian Gangl, Jakob Grimm, Marco Zierler, Marco Gamper, Dominik Messner

Trainer: Matthias Hopfer

- Feldkirchen: Michael Solnier - Manuel Pfeiler, Lukas Fichtl, Lukas Bauer, Dominik Hornig - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K), Nico Kiss - Marian Fuchs

Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Philipp Fabian, Raphael Koval, Almedin Mujkanovic, Elias Koval, Patrick Kopp

Trainer: Rene Mirtl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kumberg : Feldkirchen - 1:2 (0:0)

88 Fabian Tödtling 1:2

86 Marian Fuchs 0:2

74 Benit Kampay 0:1

