SV Peggau triumphiert im Derby gegen SU Semriach

Im hart umkämpften Derby zwischen der Sportunion Raiffeisenbank Semriach und dem SV Baumit Peggau setzten sich die Gäste klar mit 4:0 durch. Trotz des deutlichen Endstands war es ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften alles gaben. Vor allem die Peggauer erwiesen sich als effektiver und nutzten ihre Chancen eiskalt, während Semriach sich zwar ebenfalls Möglichkeiten erspielte, jedoch im Abschluss glücklos blieb.

Erste Hälfte: Peggau geht in Führung

Schon in den Anfangsminuten war zu spüren, dass es sich um ein echtes Derby handelte. In der 6. Minute war die erste Großchance der Gäste zu verzeichnen, als eine Unstimmigkeit in der Semriacher Abwehr den Peggauer Stürmer vors Tor brachte. Doch es sollte noch bis zur 13. Minute dauern, bis Peggau das erste Mal zuschlug. Ein Freistoß landete über Umwege bei Manuel Trojer, der die Kugel zum 1:0 für die Gäste einschob.

Semriach bemühte sich um eine schnelle Antwort, doch es schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ein. Ein besonderer Schockmoment ereignete sich in der 15. Minute, als Semriachs Torhüter Marvin Peer verletzt am Boden lag und ausgewechselt werden musste.

Das Spiel blieb intensiv und körperbetont, was sich auch in mehreren Unterbrechungen aufgrund von Verletzungen zeigte. In der 36. und 39. Minute waren es wieder Peggauer Spieler, die am Boden lagen, während ein Lattenkopfball und ein nicht gegebener Elfmeter für Semriach die Gemüter weiter anheizten. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einer knappen Führung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Peggau macht alles klar

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Peggau. Bereits in der 49. Minute erhöhte Manuel Trojer nach einer Ecke auf 2:0. Semriach versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Besonders ärgerlich für die Gastgeber war eine Topchance für Semriach in der 56. Minute durch Kazimi, die ungenutzt blieb.

Peggau nutzte dagegen konsequent seine Möglichkeiten. In der 51. Minute war es Moritz Görgl, der mit einem präzisen Schuss auf 3:0 erhöhte. Damit war die Vorentscheidung gefallen, doch die Gäste waren noch nicht fertig. In der 85. Minute bekamen sie einen Freistoß zugesprochen, und nur vier Minuten später setzte Robin Haberl mit einem weiteren Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt.

Semriach gab sich trotz des deutlichen Rückstands nie auf und kämpfte bis zum Schluss, aber die Peggauer Defensive ließ keine weiteren nennenswerten Chancen mehr zu. Am Ende stand ein klarer und verdienter Sieg für den SV Peggau zu Buche, während Semriach zumindest für ihren Einsatz und Kampfgeist Lob verdient hat.

Der Schlusspfiff ertönte und das Spiel endete mit 0:4 zugunsten der Gäste. Ein verdienter Sieg für Peggau, auch wenn Semriach sich durchaus ein Tor verdient hätte. Trotz der Niederlage haben die Gastgeber nicht aufgegeben und bis zur letzten Minute alles gegeben, was im Großen und Ganzen für ein spannendes und intensives Derby sorgte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter m05ritz (1080 Bonuspunkte)

Unterliga Mitte: Semriach : SV Peggau - 0:4 (0:1)

89 Robin Haberl 0:4

51 Moritz Görgl 0:3

49 Manuel Trojer 0:2

13 Manuel Trojer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter m05ritz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.