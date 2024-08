SV Gössendorf mit knappem Sieg in Stiwoll - Trainer Hofer: "Dort werden es noch einige Teams schwer haben!"

Details Freitag, 30. August 2024 20:25

In einem umkämpften Duell der Unterliga Mitte setzte sich der SV Gössendorf auswärts gegen den USV Stiwoll mit 2:1 durch. Trotz eines Spiels mit zahlreichen Chancen für beide Teams konnten die Gössendorfer letztendlich die Oberhand behalten. Zwei Tore von David Julian Slavec sicherten den Gästen den knappen Sieg, während Pascal Neger für den einzigen Treffer der Gastgeber sorgte.

Vier Spiele - drei Siege, ein Unentschieden!

Nach einer halben Stunde zwei Tore binnen zwei Minuten

Mit großer Erwartung starteten der USV Stiwoll und der SV Gössendorf in das Spiel. Schließlich war es ein Duell zweier Teams, die vor wenigen Wochen noch in der Oberliga und der Gebietsliga spielten. In der Relegation setzte sich Stiwoll gegen Eggersdorf durch und stieg in die Unterliga auf, während der Gast in der Relegation gegen den GAK scheiterte und den Abstieg in die Liga hinnehmen musste.

Schon früh zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die Partie zu dominieren. In der 13. Minute erhielt der USV Stiwoll den ersten Eckball, doch die Chance blieb ungenutzt. Der Aufsteiger spielte auf seinem kleinen Platz stark mit und forderte Gössendorf.

In der 34. Minute gelang den Gästen dann der erste Durchbruch. David Julian Slavec, der später noch einmal treffen sollte, erzielte das 1:0 für den SV Gössendorf. Nur zwei Minuten später, in der 36. Minute, konnte der USV Stiwoll durch einen Kopfball von Pascal Neger nach einem Eckstoß ausgleichen. Diesmal ging die Variante nach dem Corner auf.

Entscheidung noch vor der Halbzeit - Slavec mit seinem 2. Tor

Das Spiel blieb weiter spannend, und beide Teams zeigten großen Einsatz. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, war es erneut David Julian Slavec, der den SV Gössendorf mit einem weiteren Tor in Führung brachte. Damit ging der SV Gössendorf mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls dynamisch, jedoch blieben größere Torchancen zunächst aus. In der Folgezeit vergab der Gössendorfer Elvedin Kehic gleich drei hochkarätige Chancen. Sein Pech vor dem Tor war ein Glück für den USV Stiwoll, der somit im Spiel blieb.

Spannung bis zum Schluss

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensivem Kampf um jeden Ball. Der USV Stiwoll setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Verteidigung des SV Gössendorf hielt routiniert stand. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 2:1 für die Gäste. Die Gäste erarbeiteten sich in der 2. Halbzeit die Oberhand über das Spiel und nehmen drei Punkte mit in die Heimat.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand fest, dass der SV Gössendorf als Sieger vom Platz gehen würde. Die Partie endete mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg für die Gössendorfer, die sich mit diesem Sieg weitere drei Punkte holten und weiterhin unbesiegt sind.

Der USV Stiwoll hingegen muss weiter an sich arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein - man hat nun drei Spiele knapp verloren - in den nächsten Wochen wird man punkten.

Der enge Spielverlauf und die zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten sorgten für eine spannende und unterhaltsame Partie, die zeigt wie ausgeglichen die Unterliga Mitte ist.

Trainerstatement: Daniel Hofer, SV Gössendorf

„Wir haben heute einen verdienten Auswärtssieg eingefahren, und ich bin sehr stolz auf mein Team. Es war von Anfang an klar, dass das Spiel auf diesem Platz eine harte Aufgabe werden würde. Stiwoll ist bekannt dafür, dass sie zuhause eine starke Mannschaft sind und sie haben das heute in der ersten Halbzeit auch gezeigt. Sie hatten einige gute Chancen, und es war für uns schwierig, ins Spiel zu finden. Trotzdem führten wir zur Pause.

Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel werden würde, und das hat sich auch bestätigt. Nach der Pause haben wir das Spiel mehr und mehr in die Hand genommen und konnten die Partie weitgehend dominieren. Wir haben viele Torchancen herausgespielt, auch wenn es leider nicht gelungen ist, ein weiteres Tor zu erzielen.

Trotzdem kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Die Einstellung, der Kampfgeist und die Disziplin haben heute gestimmt. Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen, und das macht mich als Trainer sehr stolz. Diese Leistung war ein klarer Beweis dafür, dass wir uns auf einem guten Weg befinden.

Nun gilt es, diesen Schwung mit ins Training und in die nächste Woche zu nehmen. Es stehen uns weitere anspruchsvolle Spiele bevor, und darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Ab jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Gegner."

Aufstellungen: USV Raika Pfleger Bau Stiwoll: Lukas Stoimaier - Leon Krienzer, Paul Prettenthaler, Philipp Modalek, Jürgen Rößler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl - Pascal Neger, Christoph Schlatzer

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jan Kriegl, Lukas Kern, Andreas Schmiedtbauer, Jakob Krienzer, Jürgen Kraxner

Trainer: Werner Riedl

- SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler, Felix Nöhrer, Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Marco Langer, David Julian Slavec, Stefan Rinner, Martin Kroisenbrunner, Elvedin Kehic, Destiny Afiangbosa Ekhae, Jakob Urlep (K)

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Sandro Wolf, Lucas Radauer, Timo Kreinc, Tobias Deimel, Louca Tacheron

Trainer: Daniel Hofer

Unterliga Mitte: Stiwoll : Gössendorf - 1:2 (1:2)

47 David Julian Slavec 1:2

36 Pascal Neger 1:1

34 David Julian Slavec 0:1

