SVU Kumberg mit drei Punkten in Deutschfeistritz - Tödtling und Hopfer treffen

Der SVU Kumberg hat sich in einem intensiven Match gegen den SV Deutschfeistritz mit 2:0 durchgesetzt. Trotz dominanter Spielweise der Hausherren konnte Kumberg durch zwei entscheidende Treffer von Fabian Tödtling und Rupert Hopfer die Partie für sich entscheiden. Deutschfeistritz kämpfte unermüdlich, aber die Tore blieben aus, während Kumberg mit Effizienz und starker Defensive glänzte.

Kumberg gewann auswärts in Stiwoll, verlor dann daheim gegen Feldkirchen und holte am Freitag drei Punkte in Deutschfeistitz

Führungstreffer für Kumberg: Tödtling bringt den Gast in Front

Die Partie begann mit einem offensiven Auftakt von Deutschfeistritz. Bereits in der 5. Minute erspielten sich die Hausherren eine gefährliche Ecke, die Marcel Gruber knapp übers Tor setzte. Kurz darauf zeigte auch Kumberg, dass sie gefährlich werden können, als ein Kopfball nur knapp am Kreuzeck vorbeiging. Deutschfeistritz bestimmte das Spiel und erarbeitete sich weitere Chancen, so wie in der 14. Minute, als Rene Maierhofer eine Flanke von Bastian Feldhofer am langen Eck vorbeischoss.

Nach Flanke von Feldhofer, die perfekte kommt, kommt Maierhofer am Fünfereck alleine zum Torschuss. Der Schuss geht aber am langen Eck vorbei. Andreas "Lutscher" "Herzal" Herzog, Ticker-Reporter

In der 21. Minute reklamierte Kumberg vergeblich einen Elfmeter. Im Gegenzug hatte Deutschfeistritz eine gute Möglichkeit durch eine Flanke von Selitsch auf Fajic, der jedoch übers Tor schoss und dabei von einem Gegenspieler getroffen wurde.

Eine Trinkpause in der 23. Minute unterbrach kurz das Geschehen, bevor Kumberg in der 27. Minute die Führung erzielte. Fabian Tödtling traf zum 1:0, wieder einmal traf der Offensivspieler, der bereits in toller Form ist.

Deutschfeistritz blieb weiterhin druckvoll, aber Kumberg hielt mit viel Kampf dagegen - das Team hatte sich nach der Niederlage gegen Feldkirchen in der letzten Woche viel vorgenommen. Zur Halbzeit stand es 1:0 für die Gäste, dies vor rund 150 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Miro Ilic.

Hopfer mit der Vorentscheidung - kurz nach der Pause führte Kumberg mit 2:0

Die zweite Halbzeit begann mit einem Doppelauswechslung bei Kumberg und gleich einem Paukenschlag. In der 47. Minute nahm Rupert Hopfer einen zunächst geklärten Ball direkt an und traf sehenswert ins linke Kreuzeck zum 2:0.

Tor für Kumberg. Und was für eines. Pöschl klärt, Hopfer nimmt den Ball an und schweißt ihn ins linke Kreuzeck ein. Was ein Pfund! Perfekter Start für Kumberg in die zweite Halbzeit. Andreas "Lutscher" "Herzal" Herzog, Ticker-Reporter

Ein perfekter Start in die zweite Halbzeit für die Gäste und ein schwerer Rückschlag für Deutschfeistritz.

Deutschfeistritz brachte nun Daniel Rieger und Markus Kriegl, neue Kräfte für neuen Schwung.

In der 63. Minute bekam Kumberg die große Chance, die Führung weiter auszubauen. Ein Elfmeter wurde jedoch schwach geschossen und von Torwart Marc Reisacher gehalten.

Die Schlussphase - es bleibt beim Auswärtssieg

Dies gab Deutschfeistritz dann doch nochmals Hoffnung, doch die Defensive der Kumberger ließ kein Tor der Gastgeber zu.

Mit viel Engagement und Kampfgeist versuchte Deutschfeistritz in der Schlussphase, das Spiel noch zu drehen, aber die Abwehr von Kumberg stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für SVU Kumberg.

Der SV Deutschfeistritz zeigte eine kämpferische Leistung, doch letztlich setzte sich die Effizienz von Kumberg durch. Mit diesem Sieg konnte Kumberg wichtige Punkte in der Unterliga Mitte sammeln, während Deutschfeistritz trotz guter Leistung leer ausging. Der Gast hat nun sechs Punkte aus den ersten bedien Duellen gesammelt - in der nächsten Runde reist Kumberg nach Hitzendorf.

Deutschfeistritz spielt am nächsten Freitag in Gratkorn um weitere Zähler.

Aufstellungen: SV AquaFux Deutschfeistritz: Marc Reisacher, Manuel Pöschl, Matthias Harrer, Bastian Feldhofer, Mark Sattler, Rene Maierhofer, Martin Schriebl (K), Amar Fajic, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Marcel Gruber

Ersatzspieler: Markus Bauer, Daniel Rieger, Valentin Grinschgl, Dominik Jaritz-Kren, Tobias Jurak, Markus Kriegl

Trainer: Thomas Piber

- Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Paul Schlager - Christian Wittmann, Paul Niklas Barlowitsch, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K) - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Daniel Koller, Matthias Magor, Florian Gangl, Jakob Grimm, Marco Zierler, Marco Gamper

Trainer: Matthias Hopfer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Deutschfeistritz : Kumberg - 0:2 (0:1)

47 Rupert Hopfer 0:2

27 Fabian Tödtling 0:1

