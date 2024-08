6:2! Schützenfest in Feldkirchen

Details Freitag, 30. August 2024 22:16

In einem Duell der Unterliga Mitte konnte der SV Feldkirchen einen beeindruckenden 6:2-Heimsieg gegen den FC Gratkorn erringen. Bereits in der ersten Halbzeit setzte sich Feldkirchen mit einer knappen Führung ab, die sie in der zweiten Hälfte eindrucksvoll ausbauten. Trotz einiger guter Chancen konnte der FC Gratkorn dem Druck der Gastgeber nicht standhalten und musste sich schließlich deutlich geschlagen geben.

Hausherren gehen zwei Mal in Führung

Die Begegnung startete intensiv, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an vollen Einsatz. Schon früh in der Partie konnte Feldkirchen durch einen traumhaften Freistoß von Anto Davidovic in Führung gehen. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Gratkorn keine Chance und bescherte den Hausherren das 1:0 in der 15. Minute.

Doch die Freude währte nicht lange, denn Gratkorn schlug nur wenige Minuten später zurück. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten fand die Gideon Binfor, der den Ball per Kopf ins Netz beförderte und somit den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Feldkirchen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und setzte weiter auf Offensive.

In der 28. Minute war es erneut Anto Davidovic, der mit einem Zuckerpass Benit Kampay bediente. Dieser tauchte alleine vor dem Torhüter auf und schob den Ball sicher ins lange Eck zur erneuten Führung für Feldkirchen. Mit diesem 2:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Feldkirchen macht halbes Dutzend voll

Nach dem Wiederanpfiff blieb Feldkirchen weiterhin am Drücker. In der 57. Minute brachte Pascal Manu eine Flanke von rechts in den Strafraum, die ein Gratkorner Verteidiger unglücklich verfehlte. Marian Fuchs stand bereit und verwandelte den Ball traumhaft per Volley zum 3:1. Der Druck auf Gratkorn nahm weiter zu, und die Gäste konnten nur noch wenige gefährliche Aktionen setzen.

In der 75. Minute erhöhte Feldkirchen auf 4:1. Pascal Manu legte den Ball auf Benit Kampay, der sich tänzelnd durch die Abwehr spielte, den Ball schließlich ins Tor schoss und somit einen Doppelpack erzielte. Gratkorn gab jedoch nicht auf und kam in der 77. Minute durch ein Solo von Mario Vojkovic noch einmal auf 4:2 heran. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nicht lange.

In der 84. Minute zeigte Benit Kampay erneut seine Klasse. Er rettete einen Ball vor dem Aus und flankte präzise auf Almedin Mujkanovic, der den Ball irgendwie ins Tor köpfte und das 5:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Feldkirchen in der 92. Minute. Ein Zuckerpass von Almedin Mujkanovic fand Pascal Manu, der alleine vor dem Torhüter eiskalt zum 6:2 Endstand einnetzte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mini-Kovi (1360 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mini-Kovi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

