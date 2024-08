Der Norden gewinnt im Süden von Graz - Liebenau-Andritz 1:4

Details Samstag, 31. August 2024 00:18

In der dritten Runde der Unterliga Mitte trafen der SVU Liebenau und der SV Andritz aufeinander. Das Spiel endete mit einem deutlichen 4:1-Sieg für die Gäste aus Andritz. Trotz eines engagierten Beginns der Heim-Mannschaft konnte der SVU Liebenau das Ergebnis nicht zu ihren Gunsten wenden. Die Gäste zeigten sich besonders treffsicher und nutzten ihre Chancen konsequent.

Vier Tore in Liebenau und zweiter Sieg in Folge für den SV Andritz

Führung für SV Andritz nach einer halben Stunde

Liebenau musste auf einige Spieler verzichten - bei den Gästen fehlte der verletzte Keeper Lenhart. Dieser wurde jedoch ausgezeichnet von Sammy Andrae vertreten. Der SVU Liebenau hatte zwar in der 22. Minute die erste dicke Chance, eine Glanzparade von Andrae verhinderte die Führung der Liebenauer- und so es gelang ihnen nicht, diese Möglichkeit in einen Vorteil umzuwandeln.

In der 30. Spielminute gelang dem SV Andritz der Führungstreffer. Sebastian Kunstätter, der die Gäste mit einem einstudierten Eckball in Führung brachte, zeigte sich hier besonders geschickt. Nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, legte Lukas Mairold nach und erhöhte auf 0:2. Eldin Omerovic spielte den Torschützen zuvor perfekt an.

Der schnelle Doppelschlag ließ den SVU Liebenau ins Hintertreffen geraten.

In der 36. Minute hätte SV Andritz beinahe erneut zugeschlagen, diesmal war es wieder Lukas Mairold, der das Tor nur knapp verfehlte. Aber SV Andritz zeigte sich unermüdlich im Angriff.So blieb der Spielstand bis zur 40. Minute unverändert.

SVU Liebenau kommt zurück, aber Andritz bleibt stark - 1:2 zur Pause

In der 40. Spielminute konnte der SVU Liebenau durch Philipp Urdl auf 1:2 verkürzen. Urdl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SV Andritz, die in einem Freistoß mündete und brachte die Heim-Mannschaft mit diesem wieder ins Spiel. Dieser Treffer brachte neuen Schwung in das Team des SVU Liebenau, das nun kurzfristig mit mehr Nachdruck agierte.

Nun macht der Gast alles klar - 4:1 Auswärtssieg

Nach der Halbzeitpause in der 54. Minute setzte SV Andritz erneut ein Zeichen. Thomas Hastreiter erzielte das 1:3, indem er eine hervorragende Kombination seiner Mannschaft abschloss. Dies war ein weiterer Rückschlag für den SVU Liebenau, der nun wieder zwei Tore Rückstand hatte. Nur 16 Minuten später, in der 70. Minute, setzte Hastreiter seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Endstand von 1:4 her. Beide Tore wurden schön herausgespielt und zeigten, dass der Gast in ausgezeichneter Form war.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Die Nachspielzeit von drei Minuten änderte nichts mehr am Ergebnis. In der 92. Minute beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Andritz konnte einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg feiern.

Statement von Lukas Mairold, Kapitän des SV Andritz

„Nach unserem ersten Sieg letzte Woche war es unser klares Ziel, in Liebenau den nächsten Dreier einzufahren. Ich denke, von Anfang bis zum Schluss waren wir die bessere Mannschaft und haben völlig verdient gewonnen. Besonders in Liebenau drei Punkte mitzunehmen, ist eine Leistung, die am Ende der Saison noch sehr wichtig werden könnte.

Wir haben von der ersten Minute an das Spielgeschehen bestimmt und unser Pressing sehr gut umgesetzt. Liebenau war maximal bei Standardsituationen gefährlich, aber aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Betrachtet man den gesamten Spielverlauf, hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können.

Trotzdem möchte ich Liebenau ein großes Kompliment aussprechen. Sie hatten heute mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen, haben aber trotzdem eine kämpferische Leistung abgerufen, die Respekt verdient.

Insgesamt war es ein wirklich sehr guter und souveräner Auftritt von uns. Der Kampfgeist und die Disziplin, die meine Mannschaft gezeigt hat, waren beeindruckend. Ein solches Spiel zu sehen, macht nicht nur mir, sondern auch unseren Fans große Freude. Wir müssen diesen Schwung jetzt mitnehmen und weiterhin hart arbeiten, um unseren positiven Lauf fortzusetzen.“

Aufstellungen: SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Daniel Url (K) - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, David Movsesian, Anid Sarajlic, Domenic Letzer - Jochen Luca Malli, Martin Kolb

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Adin Muratovic, Armin Sarajlic, Leon Leite, Sergiu Has, Gabriel Andic

Trainer: Christian Weber

- Andritz : Sammy Andrae - Nedim Becirevic, Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Markus Eckhard, Eldin Omerovic, Sebastian Pukl -

Ersatzspieler: Paul Benigni, Patrik Kutlesa, Manuel Stelzer, Maximilian Leon Ulbing, Jacopo Julius Corda, Dorian Zoccali

Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU Liebenau : SV Andritz - 1:4 (1:2)

70 Thomas Hastreiter 1:4

54 Thomas Hastreiter 1:3

40 Philipp Urdl 1:2

32 Lukas Mairold 0:2

30 Sebastian Kunstätter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.