SV Peggau in Topform: 6:1-Kantersieg gegen Sportunion Hitzendorf – Dritter Sieg im dritten Spiel

Details Sonntag, 01. September 2024 18:24

Der SV Baumit Peggau bleibt auch nach dem dritten Spieltag der Unterliga Mitte ungeschlagen und zeigt sich in beeindruckender Frühform. Mit einem klaren 6:1-Erfolg über Sportunion Hitzendorf sicherte sich das Team die Maximalausbeute von neun Punkten und untermauerte damit seine Ambitionen, in dieser Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden.

Drei Spiele - neun Punkte - perfekter Start in die Saison

Führung für Hitzendorf - zur Pause führte Peggau jedoch schon 3:1

Vor der Partie wurde ein ausgeglichenes Duell erwartet, schließlich gehört Hitzendorf traditionell zu den Topteams der Liga und gilt Jahr für Jahr als Mitfavorit auf die vorderen Plätze. Doch es kam anders. Vor rund 300 Zuschauern im Peggauer Stadion präsentierte sich die Heimmannschaft von Beginn an in bestechender Form und überrollte die Gäste regelrecht.

Die Partie startete zunächst vielversprechend für Hitzendorf. Das Team von Trainer Oliver Baumann, einem gebürtigen Peggauer und ehemaligen Libero des SV Peggau, erwischte den besseren Start und konnte bereits in der 11. Minute durch die Nummer 7 mit 1:0 in Führung gehen. Es schien, als könnte Hitzendorf seine Rolle als Favorit bestätigen.

Doch die Antwort von Peggau ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand erzielte Manuel Trojer den Ausgleich für die Gastgeber. Der Treffer schien das Team von Trainer Lesovsky zu beflügeln. In der Folge übernahm Peggau zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hitzendorf sich zunehmend in die Defensive gedrängt sah.

Bei heißen 30 Grad wurde in der 24. Minute eine Trinkpause eingelegt, doch auch die kurze Unterbrechung konnte den Spielfluss der Peggauer nicht stoppen. In der 34. Minute war es dann Moritz Görgl, der nach einem Abwehrfehler den Führungstreffer zum 2:1 erzielte. Peggau blieb weiter am Drücker und baute die Führung noch vor der Halbzeitpause aus. Patrick Moisenbichler erhöhte in der 39. Minute auf 3:1, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte. Die Gastegeber hatten sogar noch zwei gute Möglichkeiten vor der Pause

Nach neunzig Minuten war Hitzendorf zerlegt - 6:1 für die Heimmannschaft

Auch in der zweiten Halbzeit war Peggau das dominierende Team. Direkt nach dem Wiederanpfiff, in der 47. Minute, schlug Manuel Trojer erneut zu. Nach einem wunderschönen Querpass von Görgl behielt er die Nerven und schob eiskalt zum 4:1 ein. Das Spiel war nun endgültig entschieden, doch Peggau ließ nicht locker.

In der 64. Minute krönte Moritz Görgl seine überragende Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages. Sein Distanzschuss war unhaltbar und markierte das 5:1 für die Hausherren. Den Schlusspunkt setzte schließlich Affenberger in der 81. Minute, der einen Elfmeter sicher zum 6:1-Endstand verwandelte.

Besonders hervorzuheben ist auch die Leistung von Marco Harrer, der im Mittelfeld die Fäden zog und das Spiel der Peggauer maßgeblich prägte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem beeindruckenden Sieg schickt der SV Baumit Peggau ein klares Signal an die Konkurrenz. Nach drei Spielen steht das Team mit der Maximalausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze und zeigt sich bereits in erstaunlicher Frühform. In der nächsten Woche empfängt Peggau den SV Übelbach, während Hitzendorf auf heimischem Boden gegen den starken SV Kumberg Wiedergutmachung betreiben will.

Der SV Peggau scheint bereit, in dieser Saison für Furore zu sorgen, und die Konkurrenz ist gewarnt. Wenn das Team seine aktuelle Form beibehält, könnte der Traum vom Aufstieg in greifbare Nähe rücken - auch wenn die Saison natürlich noch sehr lang ist. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob Peggau diese beeindruckende Serie fortsetzen kann.

Statement von Norbert Lesovsky, Trainer des SV Peggau:

"Die ersten zwanzig Minuten waren klar von Hitzendorf dominiert. Sie haben uns wirklich unter Druck gesetzt, aber dann kam der entscheidende Moment für uns – dank Trojer. Nach dem 2:1 aufgrund eines Abwehrfehlers und dem 3:1, hatten wir vor der Pause noch zwei klare Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Aber mit dem 4:1, einem wirklich wunderschönen Tor, war der Sieg perfekt.

Es war ein Tag, an dem einfach alles aufging – vorne und hinten. Unser Keeper hat eine herausragende Leistung gezeigt und uns den Rücken freigehalten. Auch wenn Hitzendorf unter Wert geschlagen wurde, hat das Spiel eine gute Dynamik entwickelt, die zu unseren Gunsten verlief.

Unser Start in die Saison ist mit neun Punkten aus drei Spielen sehr gut gelungen, aber wir wissen, dass die Saison lang ist und uns noch viele Herausforderungen bevorstehen. Als nächstes geht es gegen Übelbach, und das wird eine enge Partie. Wir müssen weiterhin konzentriert bleiben und den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen."

Aufstellungen: SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Marco Harrer, Tobias Ritonja - Markus Blaschek, Patrick Moisenbichler, Lukas Hartleb - Paul Krebs, Moritz Görgl, Manuel Trojer

Ersatzspieler: Dominik Wagner, Robin Haberl, Michael Zöhrer, Thomas Schmerlaib, Florian Ablasser, Robert Affenberger

Trainer: Norbert Lesovsky

- Hitzendorf: Florian Schreiner (K) - Thomas Friedl, Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Marko - Dennis Weigelt, Sebastian Kropf, Leo Paulitsch, Stefan Werner Fleischhacker, Christoph Groß - Levin Pejicic

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Lukas Mauerhofer, Moritz Kogler, Michael Seufzer, Moritz Gutjahr, Lukas Lackner

Trainer: DI Oliver Baumann

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Peggau : SU Hitzendorf - 6:1 (3:1)

83 Robert Affenberger 6:1

64 Moritz Görgl 5:1

47 Manuel Trojer 4:1

40 Patrick Moisenbichler 3:1

34 Moritz Görgl 2:1

13 Manuel Trojer 1:1

11 Levin Pejicic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.