SV Raaba-Grambach gewinnt bei USV St. Marein/Graz - Gastgeber noch ohne Punkte

In einem knappen Duell in der Unterliga Mitte setzte sich der SV Raaba-Grambach mit 2:1 gegen den USV St. Marein/Graz durch. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für zahlreiche gute Momente. Die Zuschauer erlebten ein enges Spiel und knapp verpasste Chancen, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Frühe Führung und schneller Ausgleich - zur Pause führt dann der Gast

Bereits zu Beginn des Spiels zeigten beide Mannschaften ihren Siegeswillen. Der USV St. Marein/Graz startete stark und erzielte in der 30. Minute das erste Tor des Abends. Hamed Jukic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Raaba-Grambach aus und überhob den herausstürmenden Torwart eiskalt zum 1:0. Doch die Freude der Heimmannschaft währte nicht lange.

Nur eine Minute später schlug Raaba-Grambach zurück. Stefan Sackl setzte sich im Strafraum durch und jagte den Ball unter die Latte zum 1:1-Ausgleich. Die Gäste ließen sich von dem Rückstand somit nicht beeindrucken und fanden schnell wieder ins Spiel zurück.

In der 39. Minute gelang Robin Steyer dann der Führungstreffer für Raaba-Grambach. Ein gut herausgespielter Angriff endete mit einem präzisen Schuss von Steyer, der den Ball am Torwart vorbei ins Netz beförderte.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim Stand von 2:1 für die Gäste, die sich nun auf ihre Defensivarbeit konzentrierten. USV St. Marein/Graz versuchte zwar, noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Raaba-Grambach stand sicher.

Chancenreiche zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte USV St. Marein/Graz auf den Ausgleich. Bereits in der 51. Minute kam die erste große Chance der zweiten Halbzeit, als Kocbek aus der Distanz abzog, aber knapp am Tor vorbeischoss. Auch in den folgenden Minuten setzten die Hausherren ihre Offensivbemühungen fort, doch die Defensive von Raaba-Grambach hielt stand.

Auf der anderen Seite hatte auch Raaba-Grambach Möglichkeiten, die Führung auszubauen. In der 56. Minute versuchte es Brauneis mit einem Schuss vom Strafraumrand, verfehlte jedoch das Tor. Kurze Zeit später fiel Steyer im Strafraum nach einem leichten Kontakt, doch der Schiedsrichter entschied korrekterweise nicht auf Elfmeter.

Die Partie blieb bis in die Schlussphase hinein spannend. In der 79. Minute hatte Jakob Langer eine gute Chance für USV St. Marein/Graz, doch sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Wenige Minuten später, in der 86. Minute, kombinierte sich das Heimteam nochmals gefährlich vor das Tor der Gäste. Jukic kam nach einem Stanglpass von Ibisevic zum Abschluss, verfehlte jedoch das lange Eck.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit warfen die Gastgeber alles nach vorne. Ein Freistoßtrick von Schönberger und Hamzic brachte beinahe den Ausgleich, doch der Torwart von Raaba-Grambach parierte stark. Die Gäste setzten in der 90. Minute noch einen Konter, bei dem Julian Langer erneut sein Können zeigte und stark parierte.

Die Nachspielzeit von zwei Minuten reichte nicht aus, um die drohende Niederlage noch abzuwenden. Raaba-Grambach brachte die knappe Führung über die Zeit und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Mit diesem Sieg setzt sich Raaba-Grambach in der Tabelle weiter oben fest, während USV St. Marein/Graz trotz guter Leistung am Ende erneut mit leeren Händen dasteht.

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : Raaba-Grambach - 1:2 (1:2)

39 Robin Steyer 1:2

31 Stefan Sackl 1:1

30 Hamed Jukic 1:0

