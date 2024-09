SV Übelbach gewinnt Nord- Derby gegen SU Semriach mit 3:0

Details Montag, 02. September 2024 13:05

In einem Nord-Derby der Unterliga Mitte konnte der SV Übelbach einen klaren 3:0-Sieg gegen die SU Semriach einfahren. Vor heimischem Publikum stellte das Team seine Dominanz unter Beweis und setzte sich letztlich verdient durch. Die Treffer von Marko Markovic, Kreshnik Cermjani und Denis Klinar besiegelten den Erfolg der Heimmannschaft.

Führung für Übelbach vor knapp 300 Zuschauern

Das Derby begann mit viel Spannung und Erwartung auf beiden Seiten. Die ersten 15 Minuten verliefen jedoch eher ereignislos, ohne nennenswerte Torchancen. Beide Teams tasteten sich vorsichtig ab und bemühten sich um die Kontrolle im Mittelfeld. Doch in der 22. Minute gelang dem SV Übelbach der Durchbruch. Kreshnik Cermjani chippte den Ball über die Abwehr der Gäste und Marko Markovic zeigte sich im 1-gegen-1 gegen den Torhüter der SU Semriach, Köppel, nervenstark und verwandelte souverän zum 1:0.

Nach der Führung agierte Übelbach selbstbewusster und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Ein weiterer Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 34. Minute nutzte Kreshnik Cermjani einen schweren Abwehrfehler von Semriach aus. Er zog nach innen und versenkte den Ball im Netz zum 2:0 für die Heimmannschaft. Mit diesem Vorsprung im Rücken ging es in die Halbzeitpause, in der die Chancen insgesamt zwar rar gesät waren, Übelbach jedoch eiskalt vor dem Tor agierte.

Klinar besiegelt den Derbysieg - am Ende steht ein klares 3:0

Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufbäumen der Gäste aus Semriach. Bereits in der 49. Minute hatte Biscan eine erste Möglichkeit, scheiterte jedoch am Torhüter Rabinig. Semriach zeigte sich jetzt engagierter und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. In der 56. Minute versuchte es Biscan erneut aus der Distanz, verfehlte aber das Tor deutlich.

Übelbach ließ sich von diesen Bemühungen nicht beirren und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. In der 63. Minute hatte Prietl eine Top-Chance, scheiterte jedoch an der Torstange. Es dauerte schließlich bis zur 78. Minute, ehe die endgültige Entscheidung fiel. Nach einem Eckball köpfte Denis Klinar den Ball ins Tor und markierte das 3:0 für den SV Übelbach.

In den letzten Minuten des Spiels dominierte der Gastgeber weiterhin und ließ keine Zweifel an seinem Sieg aufkommen. Arzberger hatte in der 90. Minute noch die Möglichkeit, das Ergebnis auf 4:0 zu erhöhen, doch sein Schuss verfehlte das Ziel. In der Nachspielzeit von vier Minuten passierte nichts mehr von Bedeutung und die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SV Übelbach.

Die Fans des SV Übelbach feierten den Derbysieg lautstark und verabschiedeten ihre Mannschaft mit großem Jubel. Der klare Sieg gegen die SU Semriach unterstreicht die Ambitionen des SV Übelbach in der aktuellen Saison und lässt die Truppe auf erfolgreiche Spiele hoffen.

Aufstellungen:

Übelbach: Fabian Rabinig, Rok Jazbec, Denis Klinar, Kreshnik Cermjani, Moritz Kopp, Florian Prietl (K), Marko Klemencic, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Marko Markovic, Anze Smukovic

Ersatzspieler: Kai Rohatsch, Tom Heinrich, Timo Kogler, Stefan Josef Arzberger, Fabio Haas, Constantin Zuser

Trainer: Markus Vögl

- Semriach SU: Marco Köppel, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Success Chibuikem Ojo, Kerim Erdem, Tevfik Yalcin

Ersatzspieler: Simon Mayer, Fabian Schabauer, Julian Heschl, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan

Trainer: Michael Zechner Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : Semriach - 3:0 (2:0)

78 Denis Klinar 3:0

34 Kreshnik Cermjani 2:0

22 Marko Markovic 1:0

Details

